Stil, substanță și sustenabilitate. Cum a devenit „quiet luxury” un adevărat manifest

Cum percepem „luxul” în zilele noastre? Într-o eră în care acest cuvânt este invocat pentru a descrie aproape orice, de la automobile și escapade exclusiviste, până la saltele premium sau produse cosmetice, semnificația sa devine tot mai subtilă și complexă cu fiecare an. Potrivit British Vogue, una dintre cele mai respectate publicații de modă, luxul se înțelege mai degrabă ca o stare interioară, o experiență sau un sentiment, decât ca o simplă acumulare de bunuri materiale.

Astfel, conceptul de „lux discret” sau „quiet luxury” nu reprezintă o modă nouă, ci o revenire la esență, o formă de rafinament care se exprimă prin simplitate, calitate și eleganță subtilă. Această tendință se leagă și de noțiunea de „consum ostentativ” definită pentru prima dată de economistul și sociologul Thorstein Veblen la începutul secolului XX, care analiza modul în care statutul social se afișează prin consum.

În contextul actual, „luxul discret” capătă o semnificație aparte. Influențele economice recente și schimbările comportamentale ale consumatorilor au dus la o reevaluare a valorilor în modă și lifestyle. În ultimii ani, foarte mulți consumatori, prin stilul lor de viață, s-au îndreptat mai degrabă către piese de vestimentație și diverse produse care exprimă eleganță prin simplitate, croieli fine și calitate superioară. Acest tip de consumator evită excesul și logo-urile ostentative, indiferent de achiziție.

Fibre2Fashion notează că tendința nu este întâmplătoare, ci face parte dintr-un ciclu observat și după criza financiară globală din 2008. La acel moment, moda s-a orientat spre durabilitate și simplitate, în opoziție cu opulența din perioada anterioară. Branduri de lux precum Bottega Veneta, Celine sau Hermès s-au impus în ultimii ani prin strategii care evită branduirea agresivă.

Casele de modă enumerate pun accent pe croială, materiale și finisaje premium. Și asta deoarece „quiet luxury” reprezintă o alegere conștientă a consumatorilor care preferă discreția și un stil atemporal, în contrast cu tendințele efemere și extravagante.

Căutările pe Google pentru „quiet luxury” au crescut în 2023 cu aproape 900%. Procentul arată un interes în creștere pentru produse și companii care transmit valoare prin discreție. Conform datelor platformei EDITED, brandurile care promovează logo-uri mari și ostentative încep să scadă în popularitate, dar și din producție. Iar culorile neutre, precum negru, maro și gri, domină noile colecții ale caselor de modă.

Retailerii din zona de mass market au început să urmeze și ei această tendință. Nu puțini sunt cei care, indiferent de produsele comercializate, vin pe piață cu linii mai minimaliste și o calitate superioară, adesea inspirate de modelele brandurilor premium, pentru a răspunde noii cereri.

Exemple precum Muji, o companie japoneză cunoscută pentru designul său minimalist și filosofia „fără marcă”, au devenit tot mai populare. Comerciantul oferă consumatorilor posibilitatea de a alege piese care pun accent pe calitate și funcționalitate, fără elemente de branding ostentative.

Deși pare un paradox, „quiet luxury” este și o formă de democratizare a luxului, în sensul în care consumatorul modern nu mai dorește să se definească prin logo-uri stridente, ci prin alegerea unui stil de viață care reflectă autenticitate și valori personale. Această tendință nu este însă apanajul exclusiv al brandurilor tradiționale de lux.

Un exemplu interesant este Oatly, producătorul suedez de lapte pe bază de ovăz care evită marketingul clasic și se promovează printr-o identitate umoristică și neconvențională. Logo-ul lor este scris de mână, iar mesajele sunt adesea ironice și anti-corporatiste. Ceea ce le aduce un tip diferit de „lux discret”, acela al autenticității și transparenței în fața consumatorului, un lux al valorilor morale și culturale mai degrabă decât al ostentației.

Sustenabilitatea, la rândul său, joacă un rol fundamental în evoluția fenomenului de „quiet luxury”. Consumatorii din generațiile tinere devin tot mai conștienți de impactul alegerilor lor asupra mediului. Ca urmare, caută din ce în ce mai mult produse sustenabile, fabricate responsabil, cu materiale certificate și provenite din surse etice.

În acest sens, brandurile care îmbrățișează filosofia „luxului discret” pun accent pe transparența lanțului de producție, durabilitate și posibilitatea de reparare a produselor. Ceea ce reprezintă o schimbarea radicală față de abordarea fast fashion, care a dominat piața în ultimele decenii. Orientarea spre sustenabilitate înseamnă o investiție pe termen lung, fapt ce valorifică și aspectul economic al consumului responsabil.

Noua formă de lux redefinește și relația dintre statutul social și stilul de viață. În loc să afișeze bogăția prin logo-uri vizibile și exces, prin vacanțe extravagante, prin mașini al căror preț are multe zerouri în coadă, se recurge la minimalism. Statutul se exprimă acum prin opțiuni discrete, care comunică un rafinament interior și o maturitate a alegerilor.

Această schimbare este o reacție culturală la polarizarea socială și la consumul de tip ostentativ. Modificarea comportamentului de achiziție se manifestă în prezent prin subtilitate și eleganță. În orașele mari, din New York până în Paris, tot mai mulți cumpărători aleg să-și manifeste stilul prin discreție. Se pune un preț mai mare pe calitatea materialelor și pe istoria din spatele fiecărui produs, indiferent de utilitatea acestuia.

Și totuși, paradoxal, „quiet luxury” prosperă într-o eră digitală în care vizibilitatea este aproape obligatorie. Social media devine astfel un spațiu în care minimalismul și autenticitatea se promovează prin povești despre procesul de fabricație, materiale și meșteșug. Influenceri de top aleg să evidențieze valorile din spatele produselor, nu doar aparența, schimbând paradigmele clasice ale publicității. Această transformare redefinește nu doar consumul, ci și identitatea personală, într-un moment în care autenticitatea și transparența devin monede de schimb valoroase.

Într-o lume saturată de imagine și de schimbări accelerate, „luxul discret” oferă o alternativă calmă, sigură și valoroasă. Pune în prim-plan calitatea, durabilitatea și eleganța rafinată, fără a căuta atenția imediată.

Este un lux al substanței și al sensului, care transcende efemeritatea trendurilor și se adresează celor care vor să-și construiască un stil de viață pe baza unor valori solide, durabile și conștiente. În această dinamică, „quiet luxury” devine nu doar un trend, ci o manifestare a unei conștiințe colective în evoluție, o reîntoarcere la esența adevărată a luxului.