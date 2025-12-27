Traficul aerian din SUA, dat peste cap de furtunile de iarnă

Mii de zboruri din SUA au fost anulate sau amânate, deoarece nord-estul Statelor Unite se pregătește pentru o furtună severă de iarnă în timpul sezonului de vârf de călătorii de sărbători, potrivit Fox News.

Până vineri seară, 1.600 de zboruri în SUA fuseseră anulate și 7.400 întârziate, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor FlightAware.

Cele mai afectate aeroporturi sunt John F. Kennedy International, Newark Liberty și LaGuardia, care deservesc zona New York. Boston, Chicago și Toronto, Canada, sunt, de asemenea, afectate.

Serviciul Național de Meteorologie a emis o avertizare de furtună de iarnă de vineri, ora 16:00, ora locală, până sâmbătă, ora 13:00, cu până la 23 de centrimetri de zăpadă așteptate în New York și sudul Connecticutului.

JetBlue Airways anulase 229 de zboruri, în timp ce Delta Air Lines anulase 241 de zboruri. Republic Airways și Southwest Airlines au anulat 180, respectiv 151 de zboruri. Aproximativ 100 de zboruri programate ale American Airlines și United Airlines au fost, de asemenea, anulate.

Pe rețelele de socializare, aeroporturile au avertizat călătorii să se adreseze companiei aeriene pentru a afla starea zborurilor lor.

Cea mai abundentă ninsoare era așteptată între ora 18:00, ora locală (23:00 GMT) și miezul nopții. Șoferii au fost avertizați cu privire la condițiile periculoase și sfătuiți să aducă un kit de provizii de urgență.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a declarat că oamenii ar trebui să evite călătoriile inutile, dar dacă trebuie să călătorească, ar trebui „să planifice din timp, să meargă încet și să-și lase suficient timp pentru a ajunge în siguranță unde trebuie”.

Au existat avertismente similare din partea guvernatorilor din New Jersey și Connecticut.

Aceasta va fi a doua ninsoare semnificativă a sezonului pentru orașul New York, care a fost acoperit cu câțiva centimetri de ninsoare pe 14 decembrie.

Primarul Eric Adams le-a cerut oamenilor care au condus la serviciu vineri să plece mai devreme sau să ia în considerare utilizarea transportului public acasă. Plugurile de zăpadă au fost desfășurate și gata să înceapă curățarea străzilor odată ce s-au acumulat cinci centimetri de zăpadă.