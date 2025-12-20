Traficul aerian, afectat pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii. Mai multe zboruri, redirecţionate spre alte aeroporturi

Traficul este afectat sâmbătă pe Aeroportul din Iaşi din cauza ceţii, pentru a doua zi consecutiv, două zboruri Ryanair fiind redirecţionate spre Otopeni, iar un altul spre Cluj. Potrivit ANM, până la ora 17.00 va fi ceaţă în mai multe judeţe, printre care și Iași, iar vizibilitatea va fi scăzută.

Cursele Ryanair de la Bruxelles şi Dublin nu au reuşit să aterizeze la Iaşi şi au fost redirecţionate spre aeroportul Otopeni. De asemenea, un avion WizzAir care venea de la Larnaca a survolat de câteva ori deasupra Iaşiului, însă aeronava a aterizat, în cele din urmă, la Cluj-Napoca.

Alte două avioane Wizz Air, care vin de la Milano şi Tel Aviv, aşteaptă în apropiere de Iaşi şi, cel mai probabil, vor fi direcţionate spre un alt aeroport din ţară.

Mai mult, cursa WizzAir Iaşi–Eindhoven, programată să decoleze la ora 11.55, a fost anulată, la fel şi zborurile TAROM pe ruta Otopeni–Iaşi şi Iaşi–Otopeni.

Aeroportul din Iaşi a întâmpinat probleme şi vineri seara, când mai multe zboruri au fost afectate din cauza ceţii.

Zborul WizzAir de la Veneţia, programat să ajungă la Iaşi la ora 18.40, nu a putut ateriza din cauza ceţii. Avionul a survolat peste o oră zona de nord a municipiului Iaşi, după care a fost redirecţionat spre aeroportul Bacău, unde a aterizat la ora 20.00.

Cursa Basel–Iaşi, programată să aterizeze la ora 19.05, a fost redirecţionată către aeroportul din Bacău.

Conform prognozei ANM, până la ora 17.00 se va semnala ceaţă în localităţi din judeţele Constanţa, Tulcea, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi şi Vaslui, iar vizibilitatea va fi redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Acest fenomen poate favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului. Avertizările de fenomene periculoase imediate, de tip nowcasting, sunt emise pentru perioade de cel mult şase ore.