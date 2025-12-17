Trafic dat peste cap de ceață. Drumuri închise și risc major de accidente

Mai multe drumuri, închise din cauza ceții. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, miercuri dimineață, circulația pe DN 5 București – Giurgiu, în apropierea localității Remuș, județul Giurgiu, este complet oprită.

Șoferii care se deplasează pe acest drum sunt direcționați pe DJ 507, prin localitatea Oinacu, pentru a evita blocajele și pentru a se deplasa în condiții de siguranță.

Pe fondul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, autoritățile avertizează că pe mai multe tronsoane din țară se poate forma ghețuș, ceea ce crește riscul de accidente.

În special în zonele de câmpie din regiunile Vest, Sud și Est, carosabilul este preponderent umed, iar vizibilitatea este redusă semnificativ, uneori sub 200 de metri, iar local chiar sub 50 de metri. Astfel de condiții impun o atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic.

Șoselele principale nu sunt ocolite de efectele ceții. Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, precum și pe A0, Centura Capitalei, carosabilul este parțial umed, iar vizibilitatea este redusă pe anumite sectoare, coborând uneori sub 100 de metri.

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să își adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să folosească corect sistemele de iluminare, pentru a preveni accidentele.

De asemenea, autoritățile avertizează că manevrele riscante, precum depășirile periculoase, frânările bruște sau schimbările rapide de bandă, cresc semnificativ riscul producerii unor incidente rutiere. Este recomandat ca fiecare conducător auto să circule prudent și să fie pregătit pentru eventuale porțiuni cu ghețuș.

Și pietonii trebuie să fie atenți în aceste condiții. Este indicat să evite traversarea drumurilor pe timp de noapte, mai ales în zonele unde vizibilitatea este redusă, pentru a preveni accidentele.

Pe măsură ce ziua înaintează, meteorologii estimează că ceața va persista în mai multe zone de câmpie și în apropierea cursurilor de apă, ceea ce menține riscul apariției ghețușului și pe alte artere secundare din țară.