Social Breaking news

Trafic dat peste cap de ceață. Drumuri închise și risc major de accidente

Comentează știrea
Trafic dat peste cap de ceață. Drumuri închise și risc major de accidente Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Mai multe drumuri, închise din cauza ceții. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, miercuri dimineață, circulația pe DN 5 București – Giurgiu, în apropierea localității Remuș, județul Giurgiu, este complet oprită.

Mai multe drumuri, închise din cauza ceții

Șoferii care se deplasează pe acest drum sunt direcționați pe DJ 507, prin localitatea Oinacu, pentru a evita blocajele și pentru a se deplasa în condiții de siguranță.

Pe fondul temperaturilor scăzute și al condițiilor meteo nefavorabile, autoritățile avertizează că pe mai multe tronsoane din țară se poate forma ghețuș, ceea ce crește riscul de accidente.

Ceață

Ceață. Sursa Foto: Dreamstime

În special în zonele de câmpie din regiunile Vest, Sud și Est, carosabilul este preponderent umed, iar vizibilitatea este redusă semnificativ, uneori sub 200 de metri, iar local chiar sub 50 de metri. Astfel de condiții impun o atenție sporită din partea tuturor participanților la trafic.

Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați
Schimbarea relațiilor de muncă. 14 zile rămase pentru angajatori, efecte pentru salariați

Vizibilitatea este redusă

Șoselele principale nu sunt ocolite de efectele ceții. Pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești, precum și pe A0, Centura Capitalei, carosabilul este parțial umed, iar vizibilitatea este redusă pe anumite sectoare, coborând uneori sub 100 de metri.

Poliția Română

Sursa foto: dreamstime.com

Poliția Rutieră recomandă șoferilor să își adapteze viteza la condițiile meteo, să păstreze distanța de siguranță între vehicule și să folosească corect sistemele de iluminare, pentru a preveni accidentele.

Recomandările polițiștilor

De asemenea, autoritățile avertizează că manevrele riscante, precum depășirile periculoase, frânările bruște sau schimbările rapide de bandă, cresc semnificativ riscul producerii unor incidente rutiere. Este recomandat ca fiecare conducător auto să circule prudent și să fie pregătit pentru eventuale porțiuni cu ghețuș.

Și pietonii trebuie să fie atenți în aceste condiții. Este indicat să evite traversarea drumurilor pe timp de noapte, mai ales în zonele unde vizibilitatea este redusă, pentru a preveni accidentele.

Pe măsură ce ziua înaintează, meteorologii estimează că ceața va persista în mai multe zone de câmpie și în apropierea cursurilor de apă, ceea ce menține riscul apariției ghețușului și pe alte artere secundare din țară.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:41 - Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
08:32 - Ministrul Cuc, filmat noaptea când s-a dus acasă la directoarea de la Tarom. Amândoi, audiați atunci la DNA
08:30 - Explozie într-un bloc de locuințe din județul Hunedoara. Un bărbat a suferit arsuri
08:27 - Judecătorul Tiberiu Obrogea. Justiția nu funcționează într-un vid, dar nu poate fi ținta presiunilor politice
08:20 - Statele Unite impun blocadă asupra navelor petroliere sancționate din Venezuela
08:14 - Trafic dat peste cap de ceață. Drumuri închise și risc major de accidente

HAI România!

Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale