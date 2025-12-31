Când trebuie îndepărtat bradul de Crăciun pentru a evita un an plin de ghinion

Bradul de Crăciun este nelipsit în casele românilor în perioada sărbătorilor, însă tradițiile vechi spun că este un moment bine stabilit pentru a-l îndepărta, pentru a evita ghinionul în anul care urmează. Potrivit superstițiilor populare, păstrarea bradului după 6 ianuarie, când se încheie sărbătorile de Crăciun, poate aduce necazuri și dificultăți financiare în următoarele luni.

Odată ce sărbătorile de Crăciun s-au încheiat, mulți se întreabă când este momentul potrivit să strângă bradul și decorațiunile. Trei specialiști, printre care și David Sumner de la Christmas Tree World, au oferit câteva perspective despre această tradiție.

Deși nu există o regulă clară, anumite date sunt considerate norocoase pentru demontarea ornamentelor festive. David Sumner a subliniat că „pentru unii, magia Crăciunului se prelungește și nu se pot despărți ușor de brad, în timp ce alții așteaptă cu nerăbdare să elibereze spațiul din locuință imediat ce festivitățile se termină”.

Tradiția recomandă ca bradul și restul decorațiunilor să fie strânse în „A Douăsprezecea Noapte”, marcând sfârșitul sezonului de Crăciun și comemorând sosirea celor Trei Magi. Această zi, cunoscută și ca Ziua celor Trei Regi, cade anul acesta în seara zilei de 5 ianuarie 2025 și, deși nu este sărbătoare legală, este respectată de numeroși credincioși și pasionați de tradiții.

David Sumner a menționat că „îndepărtarea decorațiunilor înainte sau după perioada tradițională a sărbătorilor poate fi considerată ghinion, așa că imediat după 5 ianuarie este o alegere ideală”.

Însă Loren Taylor, specialistă în horticultură și proprietara Outdoor Fountain Pros, a subliniat importanța informării în prealabil asupra programelor locale de reciclare înainte de a lăsa bradul de Crăciun pentru o perioadă mai lungă.

În mod obișnuit, colectarea brazilor de Crăciun organizată de consilii are loc între sfârșitul lunii decembrie și mijlocul lunii ianuarie. Amânarea poate obliga proprietarii să găsească soluții individuale pentru eliminarea bradului. „Multe centre nu acceptă brazi prea uscați, deoarece procesarea lor este dificilă”, a explicat ea, adăugând: „Un brad uscat reprezintă un risc major de incendiu”.

Taylor a avertizat că, pe măsură ce bradul se usucă, devine tot mai inflamabil și poate lua foc rapid. „Dacă lăsați lumini pe un brad fragil, chiar și o scânteie mică sau un bec supraîncălzit poate declanșa un incendiu. Este un pericol ușor de evitat prin îndepărtarea bradului înainte să devină prea uscat.”

Pentru cei care dețin brazi artificiali, îndepărtarea lor după sărbători nu reprezintă o provocare majoră. Mac Harman, CEO al brandului de lux Balsam Hill, oferă câteva recomandări pentru păstrarea în condiții optime a acestor brazi, astfel încât să-și mențină aspectul și durabilitatea de-a lungul anilor.

Harman recomandă să comprimați crenguțele și să le așezați cu susul în jos, strângând ramurile către trunchi. „Este esențial ca, odată întoarse să fie legate cu o panglică. Astfel, ramurile rămân strânse, evitând deschiderea lor accidentală în timpul transportului sau depozitării”, explică el.

În plus, specialistul sugerează folosirea unei genți încăpătoare pentru protecția bradului. „Geanta trebuie să fie suficient de mare pentru a încapă confortabil bradul și confecționată dintr-un material rezistent, care să nu se rupă sub presiunea ramurilor. Nylonul rip-stop este o alegere foarte bună în acest sens”, subliniază Harman. De asemenea, el recomandă depozitarea copacului într-un spațiu răcoros și uscat, pentru a preveni umezeala și apariția mirosurilor neplăcute, informează Express.