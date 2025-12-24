Cum arată bradul de Crăciun al lui Kendall Jenner, în ferma de 23 de milioane de dolari

Kendall Jenner și-a dezvăluit recent bradul de Crăciun de la ferma sa, o adevărată bijuterie evaluată la 23 de milioane de dolari. Potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare, bradul minimalist este în contrast cu luxul în care trăiește sora lui Kim Kardashian scrie instyle.com.

Kendall Jenner a publicat câteva imagini cu noua sa casa de tip ranch din Montecito, evaluată la 23 de milioane de dolari, complet decorată pentru sărbători. Imaginile arată contrastul dintre decorațiunile de Crăciun exuberante ale surorii sale, Kim Kardashian, și atmosfera elegantă, subtilă, a propriului cămin.

Într-un videoclip publicat pe TikTok și într-o serie de fotografii pe Instagram, Jenner a arătat momente din viața ei alături de cai de la reședința din nordul Californiei, pe care a achiziționat-o în februarie.

Vedeta și-a extins portofoliul imobiliar, adăugând acestei proprietăți rurale o oază pentru caii săi, după ce și-a completat colecția cu o casă recent renovată în Beverly Hills. Noua fermă, amenajată cu gust și pregătită exact la timp pentru sărbători, reflectă atenția lui Jenner pentru detalii și rafinament.

În sufrageria sa, vedeta și-a expus bradul de Crăciun minimalist, mergând pe principiul „mai puțin înseamnă mai mult”. Ornamente delicate și luminițe discrete completează atmosfera caldă și elegantă, în timp ce pe ușă se află o coroană clasică, decorată simplu cu o fundă din pânză de sac și conuri de pin.

Și ambalarea cadourilor reflectă aceeași abordare minimalistă: hârtie kraft naturală, legată cu sfoară și accentuată de crenguțe verzi. Jenner a păstrat decorațiunile exterioare la un nivel modest, limitându-se la un brad impresionant în curtea casei, luminat uniform, de la bază până în vârf, cu luminițe strălucitoare care dau un aer festiv discret și elegant.

Kylie Jenner a preferat să își decoreze casa într-un stil discret. Într-o serie de postări, ea a împărtășit imagini cu o mașină de epocă parcată în aleea de acces și un videoclip din bucătăria sa intimă, decorată cu flori sălbatice și o insulă de bucătărie cu aspect uzat, dar plin de caracter.

Această abordare vine în contrast puternic cu decorul extravagant al surorii sale mai mari, Kim Kardashian. Fondatoarea liniei Skims a prezentat săptămâna trecută casa sa de 60 de milioane de dolari. Vedeta a transformat intrarea într-un veritabil spectacol de iarnă: zeci de brazi mari, împodobiți cu luminițe și acoperiți cu zăpadă artificială, au creat o atmosferă festivă impresionantă, după cum se poate vedea în imaginile de mai sus.