Meghan și Harry, Crăciun cu probleme. Au fost avertizați asupra unui posibil dezastru în Montecito

Meghan Markle și Prințul Harry se pregătesc să petreacă încă un Crăciun în California, însă autoritățile locale i-au avertizat asupra unui posibil eveniment meteorologic semnificativ în zona Montecito.

Cu doi copii, Prințul Archie, în vârstă de șase ani, și Prințesa Lilibet, de patru ani, cuplul va fi nevoit să monitorizeze evoluția vremii pentru a asigura siguranța familiei.

Asociația Montecito a emis un avertisment prin e-mail pentru membri, printre care se înțelege că s-au aflat și Meghan și Harry. Mesajul, transmis vineri seara, menționa:

„Serviciul Național de Meteorologie prognozează o furtună majoră pentru județul Santa Barbara, care este așteptată să apară între marți, 23 decembrie, și joi, 25 decembrie. Condițiile posibile la nivelul întregului județ includ: inundații în zonele joase, inundații fulgerătoare periculoase și vânturi puternice.”

Conform Mirror, comunicatul adăuga:

„Nu se emit evacuări în acest moment. Dacă vă temeți că furtuna ar putea crea condiții nesigure pentru locuința dumneavoastră, părăsiți zona înainte de începerea ploii. Nu așteptați o notificare oficială de evacuare pentru a pleca.”

De asemenea, newsletter-ul conținea informații despre pașii de urmat în cazul în care s-ar emite un avertisment de inundație fulgerătoare și sublinia că oficialii pentru siguranța publică monitorizează furtuna și vor continua să evalueze dacă sunt necesare acțiuni suplimentare, precum emiterea unui ordin de evacuare sau a unei alerte de adăpostire la domiciliu.

Zona Montecito a fost afectată în trecut de evenimente meteorologice grave. În ianuarie 2018, o alunecare de teren, provocată de ploi torențiale după un incendiu, a dus la moartea a 23 de persoane.

Evenimentul a generat pagube semnificative și a amplificat măsurile de prevenție pentru viitoarele furtuni în regiune.

Autoritățile și locuitorii sunt astfel atenți la prognozele meteorologice, în special în perioada sărbătorilor, când deplasările și activitățile în aer liber cresc riscurile în fața fenomenelor extreme.

Meghan și Harry locuiesc în Montecito din 2020 și continuă să-și petreacă sărbătorile în California alături de copii. Deși se află departe de Marea Britanie, cuplul respectă anumite tradiții regale și menține contactul cu evenimentele importante ale familiei regale.

Prințul Harry aplică reguli speciale pentru sărbătorile de iarnă, inclusiv pentru modul în care Archie și Lilibet se implică în activitățile de Crăciun.

Potrivit surselor, familia va urmări cu atenție evoluția furtunii pentru a evita orice risc, dar nu s-a luat încă nicio decizie privind mutarea temporară sau evacuarea locuinței.