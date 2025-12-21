„Noe” din Ghana construiește arce din lemn, convins că un potop biblic este iminent

Ebo Noah, un lider religios din Ghana care se declară profet, a atras atenția publicului printr-un proiect neobișnuit: construirea unor arce de dimensiuni impresionante. Acesta susține că structurile sunt menite să protejeze omenirea în fața unui potop catastrofal despre care afirmă că va începe pe 25 decembrie, informează odditycentral.com.

Pentru o mare parte a lumii creștine, ziua de 25 decembrie este asociată cu bucuria și celebrarea Nașterii Domnului. Totuși, în acest an, un autointitulat profet din Ghana susține că această dată marchează debutul unui cataclism fără precedent: un potop care ar urma să dureze trei ani și să scufunde întreaga planetă sub ape.

Conform afirmațiilor sale, salvarea ar fi posibilă doar pentru cei care se vor urca în chivoturile din lemn pe care spune că a fost ales de Dumnezeu să le construiască.

Personajul se prezintă sub numele de Ebo Noah, fiind cunoscut în mediul online și ca Ebo Jesus sau Igbo Noah. El se descrie drept o figură aleasă divin, chemată să ducă mai departe misiunea biblică a lui Noe, cu scopul de a salva omenirea și speciile de animale de la un nou potop care, potrivit lui, ar urma să înceapă chiar în ziua de Crăciun.

Despre acest „Noe al vremurilor moderne” se cunosc foarte puține informații concrete. Identitatea sa reală și locul în care se află rămân neclare, însă, în ciuda acestui mister, el a reușit să atragă un număr semnificativ de susținători pe platformele de socializare.

Imagini cu un bărbat îmbrăcat modest, purtând haine zdrențuite, citind dintr-o carte sau verificând niște structuri din lemn au circulat pe internet de luni bune. Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, mai ales Crăciunul, curiozitatea publicului față de acest personaj a crescut vizibil.

El afirmă că ar fi primit o misiune divină: construirea a până la zece chivoturi menite să salveze omenirea. Informațiile despre capacitatea acestora diferă semnificativ. Unele surse vorbesc despre câteva mii de locuri, în timp ce altele avansează cifre spectaculoase, de ordinul sutelor de milioane de oameni, estimări care par, pentru mulți, greu de crezut.

Apariția sa online nu a fost lipsită de controverse sau ironii. Ebo Noah, așa cum este cunoscut, a devenit ținta glumelor pe rețelele sociale, unde unii utilizatori l-au întrebat dacă arca sa va avea Wi-Fi sau dacă pasagerii vor putea face plăți prin aplicații mobile. Cu toate acestea, el pare să trateze reacțiile cu calm, amintind că și Noe din Biblie a fost ridiculizat înainte ca misiunea sa să fie înțeleasă, un fapt care, spune el, nu l-a făcut să renunțe.

La un moment dat, Noe a declarat că animale precum caprele și păsările ar fi început să ajungă la locul construcției arcei „la îndemnul divinității”, însă aceste afirmații nu au fost confirmate de nicio sursă independentă.

Ambarcațiunile prezentate nu par să fie mai mult decât simple structuri din lemn, cu o capacitate limitată, insuficientă chiar și pentru câteva zeci de persoane, cu atât mai puțin pentru un număr uriaș de oameni și animale.

Ebo Noah a reușit să adune sute de mii de urmăritori pe platforme precum TikTok și Instagram, însă existența sa a fost pusă sub semnul întrebării de mai mulți observatori. Nicio instituție media importantă din Ghana nu a reușit să-l identifice, iar locația presupusului chivot rămâne necunoscută.

În lipsa unor date clare, au apărut speculații potrivit cărora personajul ar putea fi o creație a inteligenței artificiale, deși materialele video în care apare par autentice. În absența unor dovezi care să confirme identitatea lui Ebo Noah sau veridicitatea mesajelor sale, singura opțiune rămâne așteptarea datei anunțate: prima zi de Crăciun.