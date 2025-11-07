Horoscopul lui Dom’ Profesor,  8-9 noiembrie 2025. Pleiadienii

8,9 noiembrie

Pe 8 noiembrie s-au născut Margaret Mitchell, Alain Delon, Chrstiaan Barnard, Christian Lee Hefner, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Dumitru Micu, Ion Brad, Nicolae Paulescu. Pe 9 noiembrie s-au născut Carl Sagan, Ivan Turgheniev, Hedy Lamarr, Lucian Pintilie, Aurel Rău.

De duminică, 9 noiembrie, Mercur devine retrograd în Săgetător. Mare atenție !

O notă specială pentru Margaret Mitchell, autoarea romanului meu preferat, "Gone with the Wind". Şi pentru Alain Delon, care a jucat în alt film drag mie, "Les Adventuriers" în 1967. L-am văzut în 1968 şi pot să spun că mi-a influenţat mult viaţa.

O altă notă specială pentru Gheorghe Gheorghiu-Dej, prieten cu bunicul meu, dom’ Pascale Americanul! O să mă întrebaţi, cum de erau prieteni un mare comunist şi un negustor din Obor, unde este lupta de clasă, antagonismul revoluţionar? O să vă povestesc altă dată... lumea, pe vremea aceea, era mai simplă și mai simpatică!

În orice caz am fost bun prieten şi eu, la rândul meu, cu nepotul lui Gheorghiu-Dej, Ghiţă Gheorghiu, fiul Licăi. Am fost în cărucioare, prunci fiind, unul lângă altul, vara, la Izvorul Rece, am fost împreună la aceiaşi grădiniţă, pe Vasile Lascăr, apoi ne mai întâlneam doar la ceaiuri, eu eram la clasa specială de fizică, dar în clasa a XII-a am fost adus la Liceul 24, ca să iau Olimpiada de Fizică pentru fiţosul liceu, astăzi Jean Monnet şi am fost din nou coleg cu Ghiţă. Apoi am fost coleg de Facultate, la Politehnică, eram în grupe diferite. Am fost repartizaţi împreună, la aceiaşi fabrică din Bucureşti. Ghiţă îmi spunea că sunt „conştiinţa lui”! Dar, vai, nu l-am ajutat cât aş fi dorit! Acum este prea târziu pentru regrete...

Realizaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi? Din cei cinci preşedinţi pe care i-a avut România până acum, trei au fost Scorpioni: Gheorghe Gheorghiu-Dej, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu! Semn zodiacal tare, de lider, Scorpionul!

O zi deosebită în calendarul creştin-ordodox: Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil. La mulţi ani! - celor care poartă numele respective, sau derivate.

Aranjând şi pregătind cărţile pentru iarnă, am găsit, într-un elegant dosar albastru, pe care scria „Sehr Geheim”, un raport, în germană şi engleză, numit „The Origin”, de vreo mie de pagini, poate mai mult.

Pe 8 noiembrie 1983, Comitetul Para de la Bruxelles răspândea, într-un cerc restrâns, concluziile unui studiu ştiinţific, privind originile omului pe Pământ. Habar nu mai am cum a ajuns documentul clasificat în posesia mea...

Raportul nu a apărut niciodată în presă, când au trecut cei patruzeci de ani de embargou. Cred că prin Occident s-a uitat, sau s-a pierdut, de nu s-a făcut mare vâlvă. Eu nu uit şi nu pierd documente importante! Mai ales dacă dau de ele din întâmplare... e hai, nu râdeţi de mine!

Pornind de la premiza, teribil de adevărată, că nu există nicio legătură între fosilele aparent hominide găsite în săpături adânci şi "omul de facto", Homo Sapiens, ei bine, lipseşte legătura, celebra "missing link", cei 47 de oameni de ştiinţă care semnează raportul, dintre care 14 laureaţi ai Premiului Nobel, afirmă că Adam şi Eva au fost, de fapt, 11 persoane, opt bărbaţi şi trei femei.

Ceea ce este de remarcat, la raport, numit semnificativ "The Origin" este faptul că nu dă o singură explicaţie, ci merge pe mai multe variante.

Varianta civilizaţiilor succesive, varianta extraterestră, varianta Pământului repopulat din coloniile exterioare, varianta universurilor paralele, a pluriversurilor, varianta migrării de pe... Marte!

Ca argument ancoră, de necombătut, este numărul zeilor şi zeiţelor din culturile antice. Dacă aveţi puţin timp, puteţi constata că numărul acesta era de opt zei şi trei zeiţe, Marii Zei, cei importaţi, principali. Mereu şi mereu... la greci, la romani, la babilonieni, egipteni, dar şi la îndepărtaţii tolteci, maya şi azteci.

Echipajul unei nave galactice, o capsulă ce a navigat în timp şi spaţiu, supravieţuitorii unui cataclism global?

Nu este foarte clar câţi pasageri umani avea Arca lui Noe. Printre scrierile păstrate în Irlanda, locul unde s-a refugiat şi a supravieţuit creştinismul în vremi de restrişte, este şi un episod în care se arată că familia lui Noe a fost însoţită şi de servitorii lui Noe, care făceau şi ei, într-un fel, parte din familie. Şi se ajunge la acelaşi rezultat: trei femei şi opt bărbaţi!

Am rămas pe gânduri după ce am răsfoit, din nou, raportul „The Origin”.

Vedeţi, în 1983 nu fusese încă descifrat genomul uman, aşa că nu se ştia că, istoric vorbind, matricea materialul genetic uman de pe Terra se poate interpreta că provine doar de la... trei femei şi opt bărbaţi!

Dar mai este o variantă, cuprinsă în Raport. Pleiadienii. Care au însămânțat Pământul cu viață, cu material genetic. Poate din Raport provin poveștile exagerate de pe net. Dar iată ce cuprinde Raportul. Pleaidienii sunt a doua rasă galactică, creația ”inginerilor stelari” o rasă veche de miliarde de ani, astăzi stinsă. Nu se știe prea multe despre ”ingineri” se pare că au dispărut, sau s-au retras din galaxia noastră acum cinci-șase miliarde de ani. În locul lor sunt astăzi Pleiadienii, dar nu au nici pe departe știința și puterile ”inginerilor”, cei care aprindeau stelele și formau sisteme planetare. Pleiadienii sunt localizați la circa cinci sute de ani-lumină de Pământ în cele șapte stele numite de pământeni Pleiade.

De fapt locuiesc în circa o sută cincizeci de sisteme solare și 127 de sfere Dyson. Numărul lor este, în prezent de peste 780 de miliarde de locuitori. Aspectul lor este absolut asemănător cu oamenii. Sunt, însă mai frumoși, mai înalți și trăiesc șapte-opt sute de ani pământești. O mare majoritate dintre ei sunt blonzi cu ochii albaștri. Și mai au o particularitate. Procentul femeilor este de 90% din populație. Puterea pleiadienilor se bazează pe armată, constituită, în principal, din fete.

Ultimul recensământ, cel din 1983, arăta că sub arme pleiadienii au peste 170 de milioane de fete și câțiva băieți. Fetele intră în armată, dacă au înălțimea, greutatea și capacitatea intelectuală necesare, la 30 de ani, când se consideră că au ieșit din copilărie. Servesc în armată circa 80-100 de ani până se instalează fertilitatea după care devin cetățeni, sau ofițeri în armată. Pleiadienii au un fel de guvernare de tip democrație aristocratică militară. Armata face totul, la ordinul politicienilor civili. Nu este foarte clar rolul religiei la pleiadieni. Dar au un mare preot, un bărbat. Conducerea pleiadienilor este asigurată, pe o durată de două sute de ani, de o femeie și un bărbat, dar care nu formează un cuplu, aleși prin vot direct.

Flota stelară este imensă. Este formată din șapte flote de câte o mie de nave fiecare. Imensele nave circulare pleiadiene, alb-aurii, întotdeauna victorioase. Pentru că pleiadienii sunt paznicii galaxiei. Multe invazii au oprit. Acum două sute de milioane de ani au oprit prin sacrificiul a jumătate din flotă și armată, invazia unor bioroboți din altă galaxie. Fetele au murit în frumoasele lor armuri alb-aurii, dar au câștigat.

Nu, pe Pământ nu se află niciun Pleiadian, nu se ocupă cu yoga și ”dezvoltare spirituală”. Dar, urmăresc atent tot ceea ce se petrece, de la mare distanță. Doar, într-un fel, suntem copii lor…

Doamne, câte mai am să vă povestesc! Despre Pleiadieni și despre multe alte lucruri. Dar iată un IA: https://www.youtube.com/watch?v=Tnt-fiKdml0&list=RDTnt-fiKdml0&start_radio=1.

Nu-i așa că o poveste frumoasă face mai acceptabil un weekend ploios? Viața este frumoasă, nu uitați acest lucru și la fel nu uitați că mâine este, o nouă speranță, este o altă zi !

BERBEC Un weekend mai deosebit, în care tot ceea ce spui poate fi important. Nu te lăsa purtat de vorbe, fii organizat în discurs, adună argumente şi dovezi. Fii împreună, aproape, de cei dragi!

Sâmbătă, o veste, sau o întâlnire, îţi aduce aminte de un episod nu prea plăcut din trecut. Amintirile dor, uneori, dar constaţi că nu aşa de tare şi reflectezi că şi emoţiile se cicatrizează.

Duminică eşti foarte generos. Eşti mulţumit de bucuria pe care o faci celor din jur, nu ai nevoie de prea mult ca să te simţi bine. Duminică seara poţi să te distrezi la un spectacol, concert, film sau la un club pentru ca urmează o nouă săptămână densă de lucru şi trebuie să ai rezervă de bună dispoziţie.

TAUR Conjunctură favorabilă în domeniul sentimental. Sâmbătă, o zi plină, densă, dar nu neplăcută. Duminică poţi ameliora confortul tău, pentru că eşti într-o stare senină şi în formă bună.

Sâmbătă poţi face mici schimbări, acasă, scurte vizite, loco, însă nu te aventura să pleci la munte. Primeşti, poate, ajutorul solicitat de la rude şi prieteni. Nu te împărţi în mai multe direcţii odată. Stabileşte o ordine de priorităţi şi respect-o!

Duminică ideile tale sunt constructive şi chiar au un sâmbure de entuziasm şi optimism. În general, trebuie să acorzi mai multă atenţie odihnei, să dormi mai mult!

GEMENI În weekend eşti vulnerabil la capricii inutile. Atenţie la cumpărăturile de lucruri care nu îţi trebuie, dar te încântă, fie că sunt „drăguţe” fie că sunt „unicat”. Nu pierde timpul şi banii!

Sâmbătă ai ocazia să-ţi îndeplineşti o dorinţă mai veche. Dorinţele tale sunt la fel de legitime ca şi ale celor din jur, ale prietenilor şi familiei. Eşti puţin mai încăpăţânat decăt de obicei, dar asta poate fi şi o dovadă de personalitate.

Duminică întâlneşti pe cineva, aproape din întâmplare, ceea ce te face să-ţi aminteşti de lucruri plăcute.

RAC O parte din zodie se pregăteşte pentru frig, iarnă, ger, zăpadă. Programul tău se tot schimbă, dar nu lăsa treburile importante pentru nimicuri urgente. Un weekend aglomerat, dar plăcut.

Sâmbăta îţi este favorabilă, dar nu trebuie să-ţi supraapreciezi forţele. Stai acasă sau învârteşte-te prin apropiere. Perioada este, de asemenea, favorabilă pe plan emoţional pentru începerea unor proiecte sau relaţii noi, dar numai după ce reflectezi, te gândeşti, măcar un pic.

Duminică este dedicată micilor aranjamente în camera, căminul, apartamentul, casa, vila, palatul tău. Unde locuieşti...

LEU Munca considerabilă pe care ai depus-o cu o grijă deosebită, cu multă acurateţe şi cu spiritul specific leonian îşi găseşte răsplata în această perioadă, începând chiar cu acest weekend.

În această perioadă, mai ale sâmbătă, trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre leoniană în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

Duminică, stelele te favorizeaza in achizitionarea unor obiecte de imbrăcaminte călduroasă de sezon pe care o să le porţi cu placere, pentru că iţi stau bine.

FECIOARĂ Nu tot ce este adevărat este necesar să fie făcut public, ţine minte şi vei evita multe neplăceri şi discuţii care nu te avantajează. Astăzi mai multă discreţie şi de ce nu, puţină viclenie!

Sâmbătă, probabil una sau câteva surprize plăcute. Sufletul tău bun te împinge azi spre facerea de bine şi ajutorarea prietenilor. Este şi aşa bine, dar fii generos cu cine merită.

Duminică, norocul iţi este prietenul cel mai bun, care te ajuta să treci peste obstacole şi dificultaţi fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti!

BALANŢĂ Datele din presă sunt contradictorii. Cu toate că nu eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, eforturile făcute până acum încep să-şi arate rezultatele. Continuă pe drumul ales.

Sâmbătă, continuă pe drumul ales. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar.

Duminică poate la un film, nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la prieteni! Duminică seara se poate să ai de luat o decizie. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi daca vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău, de familie, prieteni şi colegi. Şi tu doreşti armonie!

SCORPION Eşti dezorientat de veştile primite de la prietenii din străinătate dar eşti avantajat de conjunctura astrologică. Stelele spun că nu-i nimic, să continui cu programul tău obişnuit de weekend!

O zi obişnuită de sâmbătă, plată, poate plictisitoare. Sănătatea nu-ţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la frig, la schimbările bruşte de temperatură.

Duminică, posibile schimbări în anturaj şi veşti plăcute de departe. În registrul mediu spre neinteresant. Nimic foarte important nu pare că se întâmplă în această perioadă!

SĂGETĂTOR În acest weekend ai probleme cu cumpărăturile. Adică, cu banii! Tu, însă, ca un centaur isteţ, trebuie să foloseşti cu iscusinţă resursele pe care, poate, le mai ai, sau banii din familie...

Sâmbătă vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, zâmbeşte – este sâmbătă şi trebuie să te relaxezi. Weekend-ul te ajută să te înţelegeţi mai bine cu cei apropiaţi. O veste te influenţează mult.

Duminică afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă sunt de la televizor. Nu te repezi imediat ce auzi o intrigă. Uneori, adeseori poate, centaurii cei rapizi, dar nesăbuiţi, ascultă pe primul venit fără să mai verifice. Reflecteaza!

CAPRICORN Cu toate că ţi-ai programat din timp weekendul aceasta pentru cumpărături de iarnă, ceva, din fericire nu negativ, te face să-ţi schimbi planurile. Seară culturală, la un spectacol bun!

Sâmbătă poţi avansa în rezolvarea problemelor sentimentale.

Duminică, din nou ai de ales intre mai multe posibilităţi si ca intotdeauna te pierzi în analize păguboase şi procese de conştiinţă. Cere un sfat de la Leu sau de la un Geamăn.

VĂRSĂTOR Weekend de aprovizionare! Însă, nu mai fi risipitor, nu mai arunca banii pe o mulţime de lucruri mărunte, dar seducătoare. Fii chibzuit şi cumpăra obiecte importante, mărfuri de calitate!

Sâmbătă informaţiile contradictorii creează probleme. Configuratia astrologică iţi indică să nu te repezi sa tragi concluzii greşite, să ai suficientă răbdare, pentru ca lucrurile se vor lămuri, ca de la sine. Cu relaţiile sentimentale, cu dragostea stai bine dar poţi sta şi mai bine dacă eviţi reprosurile şi discuţiile în contradictoriu.

Duminică, lucruri aproape fără importanţă, detalii cotidiene iţi vor arăta că eşti un norocos şi un rasfăţat în cursa vieţii. Pe total, aproximativ doua zile bune.

PEŞTI În acest weekend poţi convinge cu uşurinţă. Dar, evită semnele de foc, pentru că nu vei cădea de acord, în niciun fel, nici asupra fondului, nici asupra formei. Weekend de culturală şi artă!

Sâmbătă vorbeşte, explică, motivează şi poţi avea succes! Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă pentru tine, un „naş” sau un protector din familie, sau din anturajul tau de weekend, Leu sau Vărsător, (zodii de foc sau aer, în general) te va ajuta, probabil sâmbătă.

Duminică este o perioadă splendidă ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută. Investeşte în relaţii de prietenie şi în dragoste. Dividende garantate!