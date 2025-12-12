Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13-14 decembrie 2025. Despre Africa și nu numai...

13,14 decembrie

Pe 13 decembrie s-au născut Karim Aga Khan IV, Gustave Flaubert, Heinrich Heine, Cristopher Plummer, Dick Van Dick, Ionel Perlea, Leonard, Mihai Cruceanu, Ovidiu Maitec. Pe 14 decembrie s-au născut Paul Eluard, Stan Smith, Jane Birkin, Raj Kapoor, Radu Belgan, Dumiru Solomon, Aura Urziceanu, Serghei Covaliov.

Tradiţional, pe 13 decembrie cade, în calendarul creștin-ortodox, Sânmicoară, Sf. Lucia. Este obiceiul ca în dimineaţa zilei de Sf. Lucia femeile şi fetele nu cos, ca să nu le doară ochii peste an. (Speranţia).

În ”Aeon” am găsit un articol, un eseu care descrie, fără să vrea, situația din România. De fapt, autorul, Gabriel Asuquo este lector de filosofie la Universitatea Achievers din Owo, Nigeria. Și descrie situația din Africa. Dar, este vorba tot despre colonii. Iată:

”Când națiuni africane precum Nigeria, Ghana, Senegal și Camerun și-au revendicat independența la mijlocul secolului al XX-lea, acestea au moștenit mai mult decât granițe și instituții fragile; au moștenit și o filozofie politică. Liberalismul, născut din Iluminismul european, a fost prezentat ca gramatica universală a progresului. Acesta a venit îmbrăcat în limbajul democrației, dezvoltării și drepturilor omului, promițând că alegerile multipartite, proprietatea privată, piețele libere și drepturile individuale vor asigura Africii o intrare rapidă în modernitate.

Totuși, decenii mai târziu, situația este dezgustătoare. În mare parte a Africii, democrația se simte adesea ca o ceremonie fără substanță – cetățenii stau la coadă sub soare pentru a vota, doar pentru ca rezultatele să fie decise în camere de hotel sau în sălile de judecată. Alegerile din Nigeria din 2019 și 2023, violențele post-electorale din Kenya din 2007 și crizele electorale recurente din Zimbabwe ilustrează modul în care manipularea și mobilizarea etnică subminează în mod curent voința poporului.

Liberalizarea economică, salutată ca o poartă către creștere, a adus adesea dificultăți: Programul de Ajustare Structurală din Nigeria din 1986 a adus reduceri masive de personal și inflație; „recuperarea economică” din Ghana a adâncit inegalitatea; iar privatizările din Zambia au erodat industriile locale. Între timp, suveranitatea însăși se îndoaie sub greutatea împrumuturilor condiționate de la Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială și sub dictatele subtile ale ONG-urilor globale care modelează politica internă în numele ajutorului. Pe hârtie, cetățenii sunt liberi; în realitate, autonomia lor este prinsă în plasa dependenței străine și a capturării elitei interne.

Acest eșec nu poate fi explicat doar printr-o conducere slabă sau instituții slabe. Reflectă o nealiniere mai profundă: liberalismul, modelat de istoriile occidentale ale individualismului și capitalismului, se potrivește incomod cu tradițiile comunitare, etica relațională și realitățile socioeconomice ale Africii. Dacă Africa dorește să găsească o cale politică care să rezoneze cu adevărat cu poporul său, trebuie să interogheze limitele liberalismului și să înceapă munca de decolonizare a gândirii politice, bazându-se pe propriile istorii, valori și filozofii pentru a imagina alternative.

Liberalismul este adesea prezentat ca fiind universal, dar originile sale sunt distinct europene. A apărut în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, când Europa se lupta cu războaie religioase, monarhii absolutiste și ascensiunea economiilor capitaliste. Idealele sale au fost modelate de gânditori iluminiști precum John Locke , care a susținut drepturile naturale; Adam Smith , care a oferit piețelor libere baza lor morală; și Jean-Jacques Rousseau , care a elaborat contractul social.

Epoca iluminismului celebrează rațiunea, știința și autonomia individului ca semne distinctive ale progresului și prosperității umane. În secolul al XIX-lea, multe dintre aceste idei au fost cristalizate în opera lui John Stuart Mill , care a scris explicit în Despre libertate (1859) că liberalismul era nepotrivit pentru națiunile aflate la „minoritatea” lor, sugerând că acestea nu erau încă pregătite pentru liberalism - și aveau nevoie de o abordare diferită și, în același timp, implicând o ierarhie dubioasă a dezvoltării culturale.

Ideile liberale au înflorit în societăți cu condiții istorice specifice: creșterea capitalismului industrial, state naționale relativ omogene și secole de dispute pentru monarhie și puterea bisericească. Când stăpânirea colonială s-a încheiat, liberalismul a fost exportat en-gros în Africa, fără a se acorda prea multă atenție faptului dacă se potrivea societăților modelate de proprietatea funciară comunală, structuri etnice diverse și istorii lungi de exploatare.

Primul președinte al Ghanei, Kwame Nkrumah, în lucrarea sa fundamentală, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (1965), a avertizat că ordinea liberală exportată în Africa funcționa mai puțin ca un instrument de emancipare și mai mult ca un mecanism de subjugare continuă a Occidentului. El a susținut că sub retorica democrației și a piețelor libere se afla o rețea de control, susținută prin dependență economică, infiltrare culturală și manipulare politică.

Puterile occidentale, prin intermediul FMI, Băncii Mondiale și corporațiilor multinaționale, au dictat politici fiscale care au legat economiile africane de capitalul extern și de dependența de importuri. Tutela politică a fost menținută prin ajutor condiționat, interferență diplomatică și promovarea unor modele de guvernare care privilegiau conformitatea elitei în detrimentul suveranității populare. Chiar și sistemele culturale și educaționale au fost subtil restructurate pentru a favoriza valorile occidentale, discreditând în același timp epistemologiile indigene. Astfel, statul liberal din Africa, deși îmbrăcat în discursul libertății și modernizării, a devenit principala arhitectură prin care puterea imperială a fost păstrată sub noi înfățișări.

După independență, atractivitatea liberalismului era de înțeles. Democrația multipartită promitea posibilitatea de a alege. Piețele promiteau creștere. Drepturile promiteau demnitate. Dar, în timp, realitatea nu a fost suficientă. Consecințele promisiunilor deșarte ale liberalismului sunt o realitate dură în multe state africane. Unele dintre aceste consecințe sunt explicate mai jos:

Țările africane organizează alegeri mai frecvent ca niciodată, însă cetățenii le descriu adesea ca pe un joc al elitei, mai degrabă decât ca pe un mandat al poporului. Această afirmație este confirmată de Ifeoma Ezeabasili, un cercetător din Nigeria, care opinează că: „Cumpărarea de voturi este o provocare persistentă care a subminat integritatea alegerilor din Nigeria. Este o practică în care actorii politici oferă stimulente materiale, cum ar fi bani, alimente sau alte cadouri, în schimbul voturilor.” Aceasta înseamnă că cumpărarea de voturi, trucarea voturilor și patronajul etnic subminează idealul egalității politice.

În Nigeria, de exemplu, alegerile federale din 2019 și 2023 au degenerat în competiții în care loialitățile etnice - mai degrabă decât o viziune națională unificatoare - au dictat comportamentul de vot. La alegerile prezidențiale din 2019, modelele de vot din Kano și Lagos au relevat o profundă polarizare regională și religioasă, în timp ce acuzațiile de manipulare a voturilor și suprimare a votului în statele Rivers și Akwa Ibom au erodat și mai mult încrederea publicului.

În mod similar, în alegerile din 2023, competiția acerbă dintre Bola Tinubu, Atiku Abubakar și Peter Obi a scos la iveală diviziuni etnice înrădăcinate, sud-estul Nigeriei susținând în mare măsură Partidul Laburist, iar nordul unindu-se în spatele partidului centrist Congresul Progresiștilor (APC) și al Partidului Popular Democrat (PDP) de centru-dreapta. Aceste dinamici i-au făcut pe mulți nigerieni să se simtă excluși din procesul democratic și deziluzionați de triumful persistent al politicii identitare asupra coeziunii naționale.

Liberalismul privilegiază drepturile individuale, dar în societățile în care personalitatea este înțeleasă în sens relațional – cum ar fi în rândul Akanilor (un grup etnic situat predominant în regiunile sudice și centrale ale Ghanei), pentru care cineva devine „persoană” prin ”comunitate” – discuțiile despre drepturi, cu accentul pus pe drepturile individuale, par adesea incomplete. Proprietatea funciară ilustrează această tensiune: în timp ce legea liberală protejează proprietatea privată, multe comunități africane, precum Igbo, Zulu și Akan, consideră pământul ca un trust comunal deținut pentru generațiile viitoare. Impunerea unor cadre juridice liberale a dus frecvent la deposedare, conflicte și erodarea legăturilor culturale.

Banca Mondială și FMI, reflectând ortodoxia economică liberală, au presat statele africane să privatizeze industriile, să reducă subvențiile și să deschidă piețele. Programele de ajustare structurală din anii 1980 și 1990, cum ar fi reformele fiscale și monetare, liberalizarea comerțului, dereglementarea și reformele sectorului public, trebuiau să declanșeze eficiența și creșterea economică. În schimb, acestea au redus serviciile publice, au alimentat șomajul și au adâncit sărăcia. „Piața liberă” a devenit, în practică, un sistem înclinat spre investitorii străini și elitele locale, lăsând cetățenii obișnuiți în urmă.

Poate cel mai îngrijorător aspect este că liberalismul din Africa a fost adesea legat de controlul extern. Agențiile donatoare prescriu reforme de guvernare; ONG-urile promovează concepțiile occidentale despre democrație; instituțiile financiare stabilesc politica economică. Așa cum a avertizat Frantz Fanon în „ Nenorociții Pământului ” (1961), independența riscă să devină o farsă dacă formele politice sunt împrumutate fără un control real asupra resurselor și a destinului. Fanon a mers mai departe, susținând că problema Africii postcoloniale este absența ideologiei. Acest gol este ceea ce liberalismul și apostolii săi încearcă să umple în Africa.

Astfel, liberalismul în Africa produce adesea instituții fără substanță – în spatele fațadei de libertate se ascunde încă ceva mai colonial. Deși constituțiile, alegerile și cartele drepturilor există pe hârtie, capacitatea lor de a transforma vieți rămâne limitată.

Tensiunea dintre liberalism și gândirea africană este cel mai evidentă în concepțiile lor divergente despre persoana umană. Liberalismul privilegiază individul autonom, rațional și egoist, considerând societatea un agregat de agenți liberi constrânși doar de legile care protejează drepturile. Mill, de exemplu, în „ Despre libertate” , se concentrează aproape în întregime pe acordarea indivizilor a unui spațiu suficient pentru a experimenta cu propriile vieți și pentru a face propriile greșeli, atâta timp cât nu le fac rău direct altora prin alegerile lor.

Prin contrast, gândirea africană pune în prim-plan personalitatea relațională. Dictonul filosofului născut în Kenya, John Mbiti, „Sunt pentru că suntem și, din moment ce suntem, de aceea exist” surprinde o viziune asupra lumii regăsită în filosofia Ubuntu, care subliniază interdependența, solidaritatea și responsabilitatea comunală. Personalitatea, în acest cadru, nu este dată, ci realizată prin participarea la viața socială. Se câștigă prin maturitate morală și participare comunitară, nu este dată automat la naștere.

De exemplu, în tradiția Igbo din Nigeria, un nou-născut nu este încă considerat mmadu (persoană deplină) până când ritualurile sociale, cum ar fi ceremoniile de botez, educația morală și recunoașterea comunității, nu afirmă identitatea copilului. În mod similar, în tradiția Akan din Ghana, o persoană atinge personalitatea deplină ( onipa ) trăind virtuos, arătând respect față de bătrâni și contribuind la bunăstarea comunității – nerespectarea acestui lucru aduce eticheta de onnye onipa („nu este o persoană”).

Printre yoruba, caracterul moral ( ìwà pẹ̀lẹ́ ) este esențial: o persoană bogată sau inteligentă, dar căreia îi lipsește un caracter bun, nu este considerată cu adevărat umană. Poetul nigerian Ifeanyi Menkiti, în eseul său „Person and Community in African Traditional Thought” (1984), interpretează astfel de exemple ca însemnând că personalitatea în gândirea africană este un statut moral dobândit social, obținut prin validarea comunității și un trai etic, mai degrabă decât o simplă existență biologică.

Aceste diferențe ontologice modelează practica politică. Liberalismul valorizează conducerea democratică majoritară și competiția economică/comercială conflictuală, în timp ce multe tradiții africane favorizau consensul. După cum a observat filosoful ghanez Kwasi Wiredu, guvernarea precolonială se baza adesea pe deliberare până la ajungerea la un acord, prioritizând armonia în detrimentul victoriei. Conducerea era măsurată mai puțin prin ambiția individuală și mai mult prin capacitatea de a menține echilibrul comunal.

Contrastul se extinde și la proprietate. Regimurile liberale transformă pământul în bun transferabil. În mare parte a Africii, însă, pământul este sacru, legând cei vii de strămoși și generațiile viitoare. A-l transforma în bunuri înseamnă a rupe identitatea și apartenența.

-liberalismul ancorează libertatea în autonomia individuală, în timp ce tradițiile africane insistă că libertatea capătă sens doar în cadrul comunității, cu locația și istoria sa particulară. Pentru a rezolva această tensiune dintre tradițiile africane și cele importate, precum liberalismul, cercetători africani precum Achille Mbembe din Camerun, Ngũgĩ wa Thiong'o din Kenya și Sabelo J Ndlovu-Gatsheni din Zimbabwe au cerut o decolonizare a structurilor epistemice și ideologice care modelează viața și instituțiile din Africa. Aceasta trebuie să înceapă cu decolonizarea gândirii politice.”

A „decoloniza” gândirea politică nu înseamnă a respinge fiecare idee occidentală, ci a le pune sub semnul întrebării relevanța și a le remodela în moduri care să servească nevoilor Africii. Așa cum a argumentat Ngũgĩ în Decolonising the Mind (1986), colonialismul operează nu doar prin armate și economii, ci și prin dominație culturală și intelectuală. Liberalismul, atunci când este adoptat necritic, devine o formă de colonialism cultural care modelează modul în care africanii își imaginează politica în moduri care s-ar putea să nu le fie de folos. Decolonizarea gândirii politice necesită trei mișcări:

Critică: expunerea modului în care liberalismul, în ciuda aparențelor, susține inegalitatea și dependența. Recuperare: revendicarea tradițiilor indigene de guvernare, etică și personalitate. Reimaginare: crearea de modele hibride care împrumută selectiv din idei globale, rămânând în același timp ancorate în contexte africane.

Mbembe, în lucrarea sa „On the Postcolony” (2001), subliniază că, pentru ca Africa să-și poată imagina propriul viitor politic dincolo de categoriile împrumutate, trebuie să creeze concepte care să reflecte realitățile sale trăite. Gândirea decolonizatoare nu este, așadar, nostalgie, o dorință naivă de a reveni la o presupusă epocă precolonială de aur, ci o formă de inovație care respectă cele mai bune aspecte ale trecutului Africii . Aceste interpretări inovatoare ale experienței africane formează treptat alternative filosofice și ideologice la liberalism. Aceste alternative africane la liberalism nu sunt sisteme statice sau complete de idei, ci sunt înrădăcinate în experiențele trăite ale poporului african.

Dacă liberalismul a eșuat, ce l-ar putea înlocui? Gânditorii și liderii africani au propus de mult timp câteva alternative:

Ubuntu (care înseamnă „umanitate” în limbi precum zulu) pune accentul pe compasiune, solidaritate și interdependență. Din punct de vedere politic, susține luarea deciziilor participative, justiția restaurativă și prioritizarea comunității în detrimentul competiției. Mult admirata Comisie pentru Adevăr și Reconciliere din Africa de Sud din 1996 s-a inspirat din valorile Ubuntu pentru a sublinia vindecarea mai degrabă decât răzbunarea.

Figuri precum Julius Nyerere, primul președinte al Tanzaniei, și Kwame Nkrumah, primul președinte al Ghanei, au căutat să construiască un socialism înrădăcinat în valorile comunale africane, mai degrabă decât în ​​ortodoxia marxistă. Satele Ujamaa (de la „fraternitate” în swahili) ale lui Nyerere au avut ca scop promovarea proprietății colective și a autonomiei. Deși implementarea a fost inegală, această viziune a dezvoltării ancorate în solidaritate rămâne o critică puternică a capitalismului neoliberal.

Kwasi Wiredu a propus „democrația consensuală” ca alternativă la politica de partid conflictuală. Inspirându-se din tradițiile Akan, el a pledat pentru deliberare până la acord, asigurând incluziunea și evitând disputele cu sumă nulă. În democrația consensuală tradițională africană, niciun individ nu deține putere de veto; mai degrabă, deciziile apar printr-un dialog prelungit până la atingerea unei cvasi-unanimități. Consensul, în acest context, implică armonie colectivă, nu un acord absolut. Mecanisme precum medierea de către bătrâni, apelul la valorile comunale și prioritizarea păcii în detrimentul victoriei previn impasul și păstrează coeziunea socială în guvernare. Acest model contestă presupunerea liberală că politica trebuie să fie competitivă și divizivă.

Împreună cu Fanon, primul președinte al Burkinei Faso, Thomas Sankara, și revoluționarul din Guineea-Bissau, Amílcar Cabral, au subliniat că adevărata eliberare necesită ruperea dependenței economice și afirmarea mândriei culturale. În funcție, Sankara a urmărit politici de autosuficiență, reformă funciară și egalitate de gen, contestând direct modelul de dezvoltare liberală. Aceste alternative nu sunt perfecte, dar ilustrează faptul că Africa nu trebuie să fie legată de o singură ideologie importată.

Pentru mulți africani, ciocnirea cu liberalismul nu este teoretică, ci tangibilă în viața de zi cu zi. În Kenya, micii fermieri văd pământurile ancestrale dispărând sub revendicările corporațiilor, deoarece proprietatea comunală tradițională nu își are locul în legislația liberală importată privind proprietatea. În Nigeria, absolvenții stau la coadă pentru locuri de muncă rare, întrebându-se ce înseamnă „libertatea pieței” într-o economie dominată de patronaj. În Africa de Sud, comunitățile încă prinse în sărăcie se întreabă dacă democrația liberală a demontat cu adevărat lanțurile structurale ale apartheidului sau doar le-a perpetuat prin alte mijloace. Astfel de povești expun urgența dezbaterii: filosofia politică nu este doar o abstracțiune, ci diferența dintre democrație ca putere de putere sau trădare și libertate ca demnitate sau dependență.

Nu ar însemna o respingere totală a liberalismului și nici o revenire romantizată la tradițiile precoloniale. Mai degrabă, ar fi o sinteză creativă: o democrație care valorizează consensul și incluziunea în detrimentul guvernării majoritare înguste; o economie care echilibrează inițiativa individuală cu solidaritatea comunală; un cadru de drepturi care leagă libertățile de îndatoriri; și o politică a suveranității care rezistă dominației, interacționând în același timp critic cu experiența globală.

Acesta este un apel practic de a revendica acțiunea, de a imagina viitoruri care să servească în primul rând poporul Africii.

Un astfel de viitor necesită curaj intelectual, inovație în politici și participare la nivel local. Universitățile trebuie să predea filozofiile africane alături de canoanele occidentale, liderii trebuie să gândească dincolo de prescripțiile donatorilor, iar cetățenii trebuie să își revendice libertatea de acțiune în modelarea societăților lor. După cum a susținut Wiredu, sarcina nu este de a imita Occidentul, ci de a gândi critic pornind de la resursele proprii ale Africii – astfel încât democrația să devină emancipare, libertatea să devină demnitate, iar filosofia să devină un instrument de eliberare, mai degrabă decât de dependență.

Eșecul liberalismului în Africa nu este pur și simplu vina liderilor corupți, sau a statelor fragile: este un simptom al unei nepotriviri mai profunde între ideologiile importate și realitățile trăite. Liberalismul promitea democrație, drepturi și prosperitate, însă ceea ce a oferit prea adesea au fost instituții goale, inegalitatea crescândă și dependența paralizantă.

Răspunsul nu va fi găsit în planuri împrumutate, ci în idei înrădăcinate în solul Africii, rostite în limbile sale și modelate de valorile sale. Cu toate acestea, deși schimbul intercultural este inevitabil în lumea de astăzi, aflată în rapidă globalizare, africanii pot integra selectiv valori liberale, cum ar fi drepturile și responsabilitatea, în cadrul lor etic comun, păstrând astfel continuitatea culturală și asigurând relevanța contextuală.

Cu toate acestea, întrebarea „ Există o alternativă africană la liberalism?” nu este o chestiune doar pentru filosofi; este un apel practic la revendicarea libertății de acțiune, la imaginarea unor viitoruri care să servească în primul rând poporul Africii. Africa nu trebuie să mai rămână un consumator pasiv de ideologii străine, ci să iasă în evidență ca un inovator în gândirea politică globală, oferind modele de solidaritate, comunitate și dreptate de care lumea însăși are nevoie disperată. Acum este momentul să începem.”

Este de-a dreptul surprinzător cum problemele reale ale României sunt expuse și disecate de către un filozof african, el referindu-se la Africa.

Bun, am exagerat, poate, cu lungimea articolului, dar este weekend și aveți timp să citiți, ceva, cred eu, interesant. Doar mâine este, în definitiv, o altă zi !

Un weekend bun în ceea ce priveşte domeniul sentimental. Dragostea e pozitiv influenţată, la fel şi carisma proprie a nativilor din zodie, profita de mesajul stelelor, cu bucurie şi optimism! Nu buluci ritmul vieţii când nu trebuie. Dar pe termen lung, gândind strategic, lucrurile se mai aranjează. Simţi o oarecare insecuritate sentimentală – atenţie, casa familiei este prost aspectată. Strânge-i pe toţi ai tăi în jurul tău şi laudă-i şi spune-le vorbe bune – au nevoie de asta, chiar dacă eşti ocupat. Timpul trece, copii cresc, oamenii se ofilesc, iată, momentul a trecut şi zgura părerilor de rău se adună în inimă.

Un program bine gândit, în weekendul acesta! Se pare că eşti iarăşi în întârziere, dar poţi să salvezi situaţia! Temperează-i pe cei din jur, pe cei care se trezesc că vor Luna de pe cer! Nu exagera cu munca şi efortul, in general, pentru ca stelele indica o supărătoare tendinţă către surmenaj şi depresie. Învigătorii sunt nişte persoane abile şi tenace odihnite nu nişte nefericiţi crăcănaţi de muncă. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Duminică seara ai un prilej pe care nu vrei şi nu trebuie să-l ratezi!

Zi de sâmbătă densă, importantă pentru tine. Paradoxal, dar tot ceea ce începi în această zi liberă, de odihnă, poate aduce rezultate bune pe termen lung! Duminică zi de relaxare, totală! Nu eşti avantajat în comunicare şi în imagine – domeniile în care excelezi, de fapt. Trebuie să eviţi cu diplomaţie discuţiile în contradictoriu ca să nu se transforme în reproşuri memorabile. Atenţie la micile accidente domestice în care eşti specialist – închisul uşii peste mână, aprinsul feţei de masă cu ţiagareta etc – pentru că tu gândeşti infinit mai repede decât acţionezi!

În acest weekend trebuie să dai dovadă de exactitate şi precizie în comunicare, altfel poţi avea de pierdut. Trebuie, mai ales, să fii foarte clar, explicit, în exprimarea sentimentelor. Astrele sunt într-o conjunctura avantajoasă: sănătatea îţi este bună, viaţa personală – aproape armonioasă, iar situaţia financiară nu îţi mai pare teribilă. În a doua parte a weekendului stelele iţi sunt favorabile mai ales in domeniul social, al acceptarii opiniilor tale şi mai puţin in cel material, mai ales dacă este vorba de bani. De asemenea, în această perioadă este bine să nu-ţi iei nici un risc major!

Dedică dimineaţa de sâmbătă planurilor de viitor, fie că e vorba despre Crăciun, Anul Nou, dar, mai ales, după veştile primite, trebuie să-ţi îmbunătăţeşti relaţiile umane! Asta, duminică! Sâmbătă, poţi organiza o mică petrecere, îţi mai îmbunătăţeşti şi starea de spirit. Duminică ai o perioadă mai bună şi lucrurile par să se aranjeze. Este timp şi de muncă, dar şi de distracţie! Poţi să faci curăţenie şi ordine, dar să te şi distrezi puţin, pe seară. Veşti de departe, vezi pe reţele sau e-mail-ul, sau mai prozaica cutie de scrisori.

Este timpul să asculţi oamenii cu atenţie şi în tăcere, îmbiindu-i la vorbă şi destăinuiri. Emoţional, este o perioadă dificilă şi încerci să compensezi prin adunarea de date, de informaţii. O zi de sâmbătă bună, care trece repede, ca orice lucru bun. Trebuie sa te relaxezi, mai ales pe seara şi să laşi treburile aşa zis urgente. Nimic nu este urgent când este vorba de odihna şi de sanatatea ta. Poate te duci la sală, poate alergi pe bandă, poate un tratament cosmetic, poate o sauna, trebuie să eliberezi tensiunea acumulata. O veste bună de la unul dintre membrii familiei, duminică seara!

Sâmbătă fă din timp aprovizionarea şi pregătirile şi ia măsurile necesare ca perioada Crăciunului să fie o reuşită. Duminică te poţi interesa de prieteni şi rude, să mai schimbi o vorbă! Cu Venus, protectoarea ta, pusă pe croşetat pulovere pentru iarnă, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă muncă – sărăcia omului! Respectiv, în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante.

Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă, iar tu te simţi bine în această sâmbătă. Trebuie să te odihneşti, ca să dai răgaz spiritului tău să se obişnuiască cu atmosfera sărbătorilor de iarnă. Eşti cam nemulţumit şi se pare că ai motive. Lumea este făcută din ierbivore şi prădători, din victime şi învingători. Nu te înregimenta în categoria păguboşilor... Şi nu uita că pierzi când renunţi să mai încerci. O veste bună duminică, poate pe seară. Apoi, o să-ţi regăseşti ritmul şi o parte din echilibru. Poate că nemulţumirea face parte din caracterul tău!

Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate, cu familia. Sâmbătă, zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele foarte scurte. Dacă reuşeşti să te stăpâneşti şi să eviţi graba şi încăpăţânările, nu se va întâmpla nimic notabil. Oricum, fiecare are defectul său. Al tău se numeşte „falsă viziune asupra realităţii”. Adică o să auzi weekendul acesta la minciunele, minciuni şi minciuni sfruntate, cât să ai rezerve pentru tot anul care să fim drepţi, nu mai are zile multe! Drept care şi tu te vei simţi obligată sau obligat să emiţi „false judecăţi de valoare”.

Sâmbătă eşti prea obosit, nu trebuie să te mai enervezi în plus! Duminică realizezi că este o situaţie obiectivă, nu te stresa inutil, păstrează-ţi calmul şi aşa poţi găsi soluţia optimă. Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! În acest weekend, mai exact sâmbătă la prânz, eşti pus în faţa unei decizii. Să stai acasă cu pisica sau căţeluşul, sau să ieşi pe seară în frig pentru cine ştie ce fiţe la cluburi şi/sau peteceri incerte. Sau să trăbăluieşti plenar în bucătărie pentru mâncarea de săptămâna viitoare. Duminică poţi să inviţi la masă un prieten bun. Ai atâta nevoie de o discuţie normală şi poate mai afli şi ceva noutăţi.

Nu prea ai spor, în acest weekend. Oferă-ţi o pauză. Poate la o cafea bună, cu vorbe multe. Seară de sâmbătă plăcută, poate la un film nou, poate la sală, la bridge, sau în vizite. Alege! Sâmbătă primeşti un telefon sau un mesaj pe care îl cam aşteptai. În rest poţi să ieşi cu familia la un suc şi o cafea, sau altceva fierbinte şi aromat, că nu face rău la fizic. Duminică oferă-ţi un cadou de sărbători şi dă telefon unei prietene, poate ieşiti in oras. Ziua se cunoşte de dimineaţă - daca este buna sau.. nu. Ganduri mai roze gaseşti chiar în cafeaua de dimineaţă. Zi de cumpăraturi si mici taclale relaxante. Fă provizii din starea asta de bine pentru viitor.

Conjunctura astrologică te sfătuieşte să foloseşti sâmbăta aceasta, dar şi tot weekendul, ca să te relaxezi şi să te odihneşti. Eşti obosit şi trebuie să eviţi să devii obosit cronic! În weekendul aceasta ai posibilitatea sa iesi putin pe afara, dar atentie la frig si la ce mananci in oras. Mai bine ia prinzul cu familia, acasă, în cadru festiv cu supieră de porţelan, cu faţă de masă de satin şi suporturi de tacâmuri din alpaca argintată! Lucrurile de genul acesta au rolul lor, îţi întăresc încrederea în valorile fundamentale: familie, proprietate, naţiune. Ai nevoie de aceste lucruri, pe care poate nu le şti, nu le preţuieşti, dar ele există în subconştientul tău şi se cer respectate!