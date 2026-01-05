Preț record la o licitație de pește din Tokyo. Ton roșu vândut cu milioane de dolari

Un antreprenor japonez din industria sushi a stabilit un nou record mondial, plătind 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu gigantic la licitația anuală de Anul Nou de la piața de pește din Tokyo, depășind astfel prețul anterior, potrivit AFP.

Lanțul de restaurante de sushi al lui Kiyoshi Kimura, supranumit „Regele Tonului”, a plătit suma record de 3,2 milioane de dolari pentru un ton roșu uriaș prins în largul coastei de nord a Japoniei. Peștele a fost achiziționat la licitația anuală de Anul Nou de la principala piață de pește din Tokyo.

Kimura a declarat că se aștepta la un preț mai mic, dar licitația a urcat rapid. „Credeam că vom putea cumpăra puțin mai ieftin, dar prețul a crescut vertiginos înainte să-ți dai seama”, a spus antreprenorul după eveniment.

Prețul de 510,3 milioane de yeni obținut la licitația de Anul Nou a fost cel mai mare înregistrat de când au început să fie colectate date comparabile în 1999. Această sumă depășește orice preț anterior plătit pentru un ton roșu la piața din Tokyo.

Recordul anterior era de 333,6 milioane de yeni pentru un ton roșu de 278 de kilograme, stabilit în 2019, după mutarea pieței de pește din zona tradițională Tsukiji într-o unitate mai modernă.Koyoshi Kimura a declarat că speră ca „oamenii se vor simți plini de energie, după ce vor mânca ton de bun augur”.

Cel mai mare licitator de anul trecut a plătit 207 milioane de yeni pentru un ton roșu de 276 de kilograme. Suma a fost semnificativ mai mică decât recordurile înregistrate în anii anteriori.

În timpul pandemiei de Covid-19, tonul de Anul Nou a avut prețuri reduse, deoarece restaurantele și-au restrâns operațiunile. Aceasta a afectat semnificativ piața și nivelul licitațiilor pentru peștele de calitate superioară.