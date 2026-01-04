Alimentele pe care nu ar trebui să le pui niciodată în friteuza cu aer cald

Utilizatorii de friteuze cu aer cald sunt avertizați să evite prepararea anumitor alimente folosind acest aparat. Deși friteuza cu aer este apreciată pentru versatilitatea sa și capacitatea de a găti rapid o gamă largă de preparate, specialiștii atrag atenția că nu toate mâncărurile dau rezultate bune prin această metodă, informează Express.

Un specialist în gastronomie trage un semnal de alarmă pentru pasionații de gătit: nu toate preparatele sunt potrivite pentru friteuza cu aer cald, iar unele dintre ele pot chiar să strice aparatul. Deși aceste electrocasnice au cucerit rapid gospodăriile, promițând mese gustoase cu mai puțin ulei și un efort minim, utilizarea lor nu este lipsită de limite.

Friteuzele cu aer cald sunt apreciate atât pentru costurile reduse de funcționare, cât și pentru versatilitatea lor deoarece pot fi folosite pentru carne, pește sau legume. Totuși, experții avertizează că anumite alimente dau rezultate mai bune atunci când sunt gătite prin metode tradiționale.

Laurie Klein, bucătar și specialist în testarea produselor de bucătărie pentru consumatori la Hamilton Beach Brands, a explicat într-un interviu acordat revistei Real Simple că există nu mai puțin de zece tipuri de alimente care nu ar trebui preparate într-o friteuză cu aer cald, fie din cauza texturii finale nesatisfăcătoare, fie pentru că pot afecta funcționarea aparatului.

Unele alimente, cum ar fi hamburgerii, întâmpină probleme, mai ales când vine vorba despre reglarea exactă a gradului de gătire care este complicată, mai ales pentru cei care preferă carnea mai puțin făcută.

De asemenea, produse precum cerealele pre-gătite sau popcornul pot da rezultate nesatisfăcătoare, deoarece friteuza nu atinge întotdeauna temperaturile necesare pentru o preparare corectă. În plus, boabele de popcorn se pot bloca în aparat, ceea ce reprezintă un potențial pericol pentru siguranță.

În cazul fructelor de mare, de exemplu, rezultatul poate fi o consistență elastică și greu de mestecat. Totodată, preparatele cu multă brânză, alimentele pane sau aripioarele de pui acoperite cu sos pot murdări excesiv coșul sau tava și pot chiar afecta funcționarea aparatului, fiind mai simplu de gătit în cuptor sau în tigaie.

În ceea ce privește produsele de patiserie, acestea necesită o supraveghere atentă în timpul gătirii. Specialistul subliniază însă că friteuza cu aer cald poate fi eficientă și în acest caz, cu condiția reducerii timpului și temperaturii față de setările obișnuite ale cuptorului.

Friteuza cu aer cald a devenit rapid un ajutor de nădejde în bucătărie, însă nu este potrivită pentru orice tip de preparat. Specialiștii atrag atenția că anumite alimente nu se gătesc corect sau pot da rezultate dezamăgitoare atunci când sunt introduse în acest aparat.

În primul rând, preparatele cu aluat umed, precum peștele în crustă de bere sau creveții în tempura, nu sunt o alegere inspirată. Aluatul nu se fixează, curge și nu capătă textura crocantă dorită.

Nici legumele cu frunze nu se simt bine în friteuza cu aer cald. Kale, spanacul, bok choy sau mangoldul elvețian se pot usca excesiv sau pot zbura în interiorul aparatului, arzându-se rapid.

Crustaceele, cum ar fi midiile, stridiile și scoicile, sunt și ele problematice. Acestea necesită metode de gătire mai delicate, iar aerul fierbinte le poate face cauciucate sau le poate găti neuniform.

Preparatele bogate în sosuri reprezintă un alt risc. Sosurile pot curge, se pot arde și pot murdări aparatul, fără a oferi un rezultat culinar satisfăcător.

La fel de nepotrivite sunt mâncărurile cu multă brânză, precum macaroanele cu brânză sau cartofii gratinați. Brânza se topește prea repede, se scurge și poate produce fum sau miros neplăcut.

Bucățile mari de carne cu os, inclusiv un pui întreg, sunt greu de gătit uniform într-o friteuză cu aer cald. Exteriorul se poate rumeni excesiv, în timp ce interiorul rămâne insuficient preparat.

De asemenea, cerealele crude, paste, orez sau quinoa, nu pot fi gătite corect în acest aparat, deoarece au nevoie de apă pentru fierbere. Popcornul este o altă alegere neinspirată, deoarece boabele nu se încălzesc suficient de uniform pentru a pocni corespunzător.

Hamburgerii pot părea o opțiune simplă, însă grăsimea care se scurge poate provoca fum, iar textura finală poate fi mai degrabă uscată decât suculentă.

În final, produsele de patiserie pot fi gătite în friteuza cu aer cald doar cu ajustări atente ale timpului și temperaturii. Fără aceste modificări, riscul de ardere sau de coacere neuniformă este ridicat.