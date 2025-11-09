Cei mai buni cartofi copți. Rețeta e atât de simplă

Cartofii copți par una dintre cele mai simple rețete din bucătărie, dar un detaliu ignorat de mulți face diferența dintre un preparat banal și unul cu gust neașteptat de bun. Specialiștii în gastronomie atrag atenția asupra unei greșeli frecvente: modul în care pregătim cartofii înainte de a-i băga în cuptor sau la Airfryer.

Cartofii copți rămân un preparat de bază în multe gospodării deoarece sunt ieftini, sățioși și pot fi transformați ușor într-o masă completă printr-o gamă variată de toppinguri. De la brânză topită și bacon crocant până la fasole coaptă, salată de ton sau doar un cub de unt, fiecare variantă aduce un plus de savoare.

Ceea ce face diferența între un cartof banal și unul perfect este contrastul dintre coaja crocantă și miezul moale, aerat. Totuși, obținerea acestei texturi perfecte poate dura mai mult de o oră în cuptor, ceea ce îi descurajează pe mulți.

O pasionată de gătit a dezvăluit însă un truc simplu care schimbă complet rezultatul final: un mic detaliu în metoda de preparare ce reduce timpul de gătire și face ca interiorul cartofilor să fie mai moale ca niciodată dar crocanți la exterior.

Creatoarea de conținut de pe TikTok, cunoscută sub numele de „airfryer.mum”, a devenit virală după ce a dezvăluit o metodă rapidă și eficientă pentru a prepara cartofi copți perfect în friteuza cu aer cald.

Potrivit acesteia, totul începe cu o etapă esențială de curățare: cartofii se clătesc bine în apă rece pentru a îndepărta orice urmă de murdărie, apoi se șterg cu un prosop de bucătărie. Urmează un pas surprinzător, fiecare cartof este înfășurat individual în folie de aluminiu și introdus în friteuza cu aer, setată la 200 de grade Celsius, pentru aproximativ 30 de minute.

În acest timp, interiorul devine moale, lucru ce poate fi verificat ușor cu o furculiță sau un cuțit. După coacerea inițială, „Mama Airfryer” recomandă îndepărtarea foliei, ungerea cartofilor cu puțin ulei și presărarea unui strop de sare. Aceștia se mai lasă în friteuză încă cinci minute pentru a obține o crustă crocantă și aurie.

„Acum adăugați unt sau orice toppinguri preferați”, le-a spus ea urmăritorilor, subliniind că rezultatul este diferit fată de tradiționalii cartofi copți la cuptor.

Un truc aparent simplu a stârnit reacții neașteptate în rândul internauților, care s-au grăbit să împărtășească impresiile și propriile experiențe în secțiunea de comentarii.

„Tocmai am încercat asta, mulțumesc mult, e incredibil!”, a comentat un utilizator, în timp ce altcineva a mărturisit: „Fac asta de ani de zile.” O a treia persoană a adăugat: „Arată minunat”. Unii dintre urmăritori au profitat de ocazie pentru a dezvălui propriile metode de gătit: „15 minute la microunde, 15 minute la friteuza cu aer, fără ulei”.

În același timp, mai mulți internauți s-au arătat nedumeriți privind utilizarea foliei de aluminiu în friteuza cu aer. Dar specialiștii recomandă că, în majoritatea cazurilor, este sigur să folosiți folia de aluminiu, cu condiția să nu blocați fluxul de aer.