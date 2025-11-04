Cel mai fraged piept de pui, niciodată uscat. Totul începe cu un ingredient banal

Să obții un pui fraged și suculent nu mai este un secret. Chiar dacă îl gătești la cuptor, pe grătar sau în friteuza cu aer cald, riscul ca pieptul de pui să iasă uscat rămâne. Totuși, există o metodă surprinzător de simplă care poate transforma complet rezultatul. Adăugarea unui singur ingredient, pe care cel mai probabil îl ai deja în cămară, poate face diferența între un pui sec și unul perfect suculent, potrivit Keto Recipes.

Atunci când este gătit corect, puiul poate fi extrem de suculent și plin de aromă. Totuși, teama de a-l găti insuficient, determină adesea oamenii să-l prăjească prea mult, rezultând o carne uscată și dificil de mestecat.

Există, însă, un truc simplu care poate transforma modul în care prepari puiul. Un videoclip care a devenit viral pe TikTok arată că atunci când adaugi un ingredient banal de bucătărie în marinadă poate face o diferență uriașă.

În clipul distribuit de Keto Recipes, se arată cum poți obține „cel mai suculent piept de pui pe care l-ai încercat vreodată” prin câțiva pași simpli.

Primul pas recomandat este să condimentezi puiul cu ierburi după gust, pentru a crea o marinadă care păstrează suculența cărnii. În exemplul din videoclip, autorul a folosit „câteva condimente ușoare, iaurt și suc de lămâie” pentru a-și pregăti marinada.

Arash Hashemi a dezvăluit un truc surprinzător: bicarbonatul de sodiu. Potrivit explicațiilor sale, aplicarea unei cantități foarte mici ajută la „slăbirea fibrelor” din pieptul de pui, ceea ce face carnea mult mai fragedă după gătire.

În privința modului de preparare, a subliniat că puiul trebuie gătit la foc mediu și acoperit cu un capac. Carnea se lasă trei minute pe o parte, apoi se întoarce și se mai gătește încă șapte minute.

Ultimul sfat a fost să se lase puiul să se odihnească timp de cinci minute după ce a fost luat de pe foc. El a promis că respectarea acestor pași va garanta „pui perfect de fiecare dată”.

În descrierea videoclipului, creatorul a explicat detaliat secretele pentru a obține piept de pui incredibil de suculent: „Bicarbonatul de sodiu, gătitul cu capacul pus și lăsarea la odihnit, toate acestea fac ca sucul să rămână în carne și rezultatul este delicios.”

Ideea de a folosi bicarbonat de sodiu a stârnit curiozitatea telespectatorilor, iar acesta a precizat că „doar o cantitate mică este suficientă pentru efectul dorit.”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Cineva a comentat: „Ascultă-mă bine. Funcționează și gustul este extraordinar. Poți ajusta condimentele după preferință și iese perfect”.

Altă persoană a povestit experiența proprie: „Am încercat astăzi și a fost fantastic. N-am mai mâncat niciodată pui atât de suculent, mulțumesc pentru rețetă!”. Sunt doar câteva comentarii la postarea bucătarului care a scos recent și o carte de bucate de bucate.