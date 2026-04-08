Părintele Vasile Ioana explică tehnica rugăciuni. Cum trebuie făcută ca să se îndeplinească dorințele

Rugăciunea la Dumnezeu este foarte importantă, dar și mai important este modul în care este ea făcută. Asta pentru că de multe ori avem impresia că cererile noastre nu sunt auzite. Părintele Vasile Ioana explică de ce anume se întâmplă acest lucru.

Tehnica rugăciunii este un aspect ignorat de mulți, după cum spune părintele Vasile Ioana. În sprijinul afirmațiilor sale, acesta a explicat și cum nu trebuie făcută închinăciunea. ”Eu nu mă rog la Dumnezeu ca să îi cer ceva.

Adică tu îi spui: Doamne, am și eu nevoie, vreau și eu cutare. Și Dumnezeu să zică: a, ce bine că mi-ai amintit că uitasem. E ca și când Dumnezeu ar fi uitat ce i-ai cerut”, a spus omul bisericii.

Preotul a dat și exemplul său legat de rugăciune. Ce îi spune el mai exact lui Dumnezeu, atunci când se roagă. ”Doamne îmi e drag de tine, Doamne, mi-e drag de Dumnezeu. Eu vreau să fiu cu tine Doamne, vreau să simt cu curge harul tău în ființa mea. Să mă îmbrățișeze Dumnezeu cu ființa lui și să mă simt așa bine în prezența lui.

Eu mă simt foarte bine în prezența lui Dumnezeu și mi-e atât de drag, că îi spun că mi-e atât de bine cu el, că nu mai vreau altceva. Și îi spun lui Dumnezeu că-l iubesc”, a mai explicat Vasile Ioana.

Există totuși și o modalitate prin care divinitatea ne dă tot ce avem nevoie, uneori chiar și mai mult de atât. Părintele Vasile Ioana a explicat cum anume trebuie rostite cuvintele ca să primim cele necesare. ”Iisus, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă. Și miluiește-mă ăsta e totul. De ce?

Pentru că așa îi spui lui Dumnezeu: dă-mi tu ce știi tu că e nevoie. Tu știi mai bine decât mine ce am nevoie. Pentru că Dumnezeu te crește și el îți dă mereu ceva să te mulțumească și mai mult”.