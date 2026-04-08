Părintele Vasile Ioana explică tehnica rugăciuni. Cum trebuie făcută ca să se îndeplinească dorințele

Părintele Vasile Ioana explică tehnica rugăciuni. Cum trebuie făcută ca să se îndeplinească dorințele
Rugăciunea la Dumnezeu este foarte importantă, dar și mai important este modul în care este ea făcută. Asta pentru că de multe ori avem impresia că cererile noastre nu sunt auzite. Părintele Vasile Ioana explică de ce anume se întâmplă acest lucru.

Cum nu se face rugăciunea

Tehnica rugăciunii este un aspect ignorat de mulți, după cum spune părintele Vasile Ioana. În sprijinul afirmațiilor sale, acesta a explicat și cum nu trebuie făcută închinăciunea. ”Eu nu mă rog la Dumnezeu ca să îi cer ceva.

Adică tu îi spui: Doamne, am și eu nevoie, vreau și eu cutare. Și Dumnezeu să zică: a, ce bine că mi-ai amintit că uitasem. E ca și când Dumnezeu ar fi uitat ce i-ai cerut”, a spus omul bisericii.

 Iubirea lipsește din rugăciune

Preotul a dat și exemplul său legat de rugăciune. Ce îi spune el mai exact lui Dumnezeu, atunci când se roagă. ”Doamne îmi e drag de tine, Doamne, mi-e drag de Dumnezeu. Eu vreau să fiu cu tine Doamne, vreau să simt cu curge harul tău în ființa mea. Să mă îmbrățișeze Dumnezeu cu ființa lui și să mă simt așa bine în prezența lui.

Proiect pentru informarea victimelor violenței domestice, respins în Senat cu un vot lipsă. Alina Gorghiu: Nu renunț!
Proiect pentru informarea victimelor violenței domestice, respins în Senat cu un vot lipsă. Alina Gorghiu: Nu renunț!
Procesul în cazul Matthew Perry scoate la iveală rețeaua de trafic de la Hollywood
Procesul în cazul Matthew Perry scoate la iveală rețeaua de trafic de la Hollywood

Eu mă simt foarte bine în prezența lui Dumnezeu și mi-e atât de drag, că îi spun că mi-e atât de bine cu el, că nu mai vreau altceva. Și îi spun lui Dumnezeu că-l iubesc”, a mai explicat Vasile Ioana.

Cum să ceri ca să ți se dea

Există totuși și o modalitate prin care divinitatea ne dă tot ce avem nevoie, uneori chiar și mai mult de atât. Părintele Vasile Ioana a explicat cum anume trebuie rostite cuvintele ca să primim cele necesare. ”Iisus, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă. Și miluiește-mă ăsta e totul. De ce?

Pentru că așa îi spui lui Dumnezeu: dă-mi tu ce știi tu că e nevoie. Tu știi mai bine decât mine ce am nevoie. Pentru că Dumnezeu te crește și el îți dă mereu ceva să te mulțumească și mai mult”.

16:46 - Alertă de securitate: Cum a fost blocată o rețea de spionaj rusească care ne ataca prin routerele de acasă
16:39 - Cinci adolescenți, trimiși în judecată în Suedia pentru tentativa de asasinare a unui disident iranian
16:33 - Proiect pentru informarea victimelor violenței domestice, respins în Senat cu un vot lipsă. Alina Gorghiu: Nu renunț!
16:28 - Rusia ia în calcul anularea paradelor de 9 Mai din cauza riscului de atacuri ucrainene
16:20 - CNA a respins rediscutarea retragerii licenței Realitatea Plus. Emisia urmează să fie întreruptă
16:11 - Procesul în cazul Matthew Perry scoate la iveală rețeaua de trafic de la Hollywood

Ilegalul din viața reală începe să se mute în spațiul virtual
Ilegalul din viața reală începe să se mute în spațiul virtual
Robert Turcescu: Și așa divizată de ani, societatea românească se mai sparge încă o dată
Robert Turcescu: Și așa divizată de ani, societatea românească se mai sparge încă o dată
Suma datorată de Realitatea Plus, penibilă în raport cu banii încasați
Suma datorată de Realitatea Plus, penibilă în raport cu banii încasați

