Rugăciunea pe care să o rostești în Miercurea Mare. Îți aduce belșug, sănătate și liniște în familie

Miercurea Mare, parte din Săptămâna Patimilor dinaintea Paștelui, este un moment în care credincioșii își îndreaptă gândurile spre rugăciune. În această zi, reprezentanții Bisericii Române (BOR) îi îndeamnă pe credincioși să se roage pentru sănătate, protecție și liniște în familie.

Miercurea Mare amintește de gestul lui Iuda Iscarioteanul, care l-a trădat pe Iisus pentru treizeci de arginți, un eveniment ce precede patimile și răstignirea Mântuitorului. Este un timp dedicat conștientizării păcatelor, regretului sincer și rugăciunii pentru iertare.

Tradiția religioasă susține că rugăciunile rostite în această zi aduc protecție împotriva bolilor, armonie în familie și noroc pe parcursul întregului an. Credincioșii se concentrează asupra sănătății și bunăstării celor dragi, cerând liniște și protecție divină.

„Preaputernice și iubitul meu Doamne! Îmi aduc aminte că Te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și ca Te-ai vândut cu treizeci de arginți de ucenicul Tău cel viclean, pentru ca să ne răscumperi pe noi păcătoșii din mâinile celui rău. Pentru acesta, Te rog să Te milostivești asupra mea păcătosul și să mă răscumperi pe mine vânzătorul și în toate zilele, ucigașul. Și aceasta să o faci, te rog, pentru ca să cinstesc Nașterea Ta cea Sfântă și să mă închin Dumnezeirii Tale; Dă-mi Doamne iertare păcatelor mele cele multe și puterea să stau împotriva relelor trupului și ale sufletului meu. Primește această mică a mea rugăciune și smerita mea voință, că mă întristez pentru că Te-am întristat și mă amărăsc, pentru că Te-am mâhnit peste măsură. Încă mă aduc pe mine Ție, și de voia mea mă dau în mâinile Tale, pentru ca să mă pedepsești precum mi se cade și să mă tămăduiești cu ierburi amare ca un doctor bun precum vei vrea; pentru că altul nu poate să mă vindece, fără numai Tu, Dumnezeul meu și Ziditorul meu. La Tine, drept aceea, am toată nădejdea mea crezând că, precum ai primit să te vinzi pentru mine, așa îmi vei dărui și acum mila Ta, să mă răscumperi din veșnica muncă și să mă așezi întru Împărăția Ta. Nu te depărta de la mine, carele sunt mai rău vânzător decât Iuda; nu mă lăsa să am în inima mea cugetele cele deșarte ale păcatului; nu mă slobozi să Te îmbrățișez și să Te sărut cu sărutare vicleană și cu buze spurcate, nici să-Ți zic: „Bucură-Te, Învățătorule”, cu gura mea cea spurcată, nici să Te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele fărădelege, nici să te batjocoresc cu gândurile mele rele, precum făceau vrăjmașii Tăi, pe vremea patimilor Tale; Ci ca femeia cea păcătoasă, să Te spăl, nu cu mir, ci cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc să aud și eu din gura Ta cea dulce: „Iertate îți sunt păcatele! Amin.”

Această rugăciune, rostită cu credință, este considerată un mijloc puternic de protecție și binecuvântare, aducând liniște sufletească și întărind legăturile familiale în perioada pregătirilor pentru Paște.

În Joia Mare, gospodinele vopsesc ouăle în roșu, culoare care simbolizează sângele Mântuitorului vărsat în timpul răstignirii.

Tot în această zi are loc și pomenirea morților. Credincioșii aprind lumânări și rostesc rugăciuni pentru iertarea păcatelor celor trecuți în neființă. Seara, în biserici se oficiază slujbe speciale, în cadrul cărora oamenii se roagă și participă la procesiuni religioase în jurul lăcașului de cult.

Vinerea Mare este considerată una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin, marcând momentul răstignirii lui Iisus Hristos. Tradiția spune că în această zi nu se fac treburi gospodărești, deoarece munca nu ar aduce rezultate.

De asemenea, mulți credincioși aleg să țină post negru, iar pregătirea alimentelor la cuptor este evitată, în semn de respect și reculegere.