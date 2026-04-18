Catacombele Sfântului Paul din Rabat arată cele mai vechi urme ale creștinismului din Malta

Malta păstrează vestigii istorice din mai multe perioade, răspândite pe întreg teritoriul insulei. La Rabat se află Catacombele Sfântului Paul, un sit arheologic important pentru istoria locală.

Catacombele au fost descoperite în 1894 de arheologul maltez Antonio Annetto Caruana, care a documentat situl arheologic.

Catacombele Sfântului Paul au fost folosite ca loc de înmormântare în perioadele punică, romană și bizantină și reprezintă cea mai veche și cea mai extinsă dovadă arheologică a creștinismului din Malta. Legătura cu sfântul Paul pornește de la tradiția potrivit căreia acest ansamblu de catacombe ar fi fost conectat, în trecut, cu Grota Sfântului Paul.

Deși această asociere ține de mit, cercetările recente arată că cele două situri au făcut inițial parte dintr-un cimitir de mari dimensiuni, situat în apropierea orașului antic Melite. Datele actuale indică faptul că hipogeele erau integrate într-un spațiu funerar folosit pe termen lung, încă din secolele al III-lea sau al IV-lea î.Hr.

Complexul de la Rabat este alcătuit din pasaje subterane și morminte interconectate, întinse pe mai mult de 2.000 de metri pătrați, iar zona mai largă cuprinde peste 30 de hipogee. În interior se află două săli mari, cu stâlpi modelați ca niște coloane dorice și cu două mese circulare săpate în piatră.

Heritage Malta explică faptul că aceste elemente erau folosite, cel mai probabil, la mese comemorative ținute cu prilejul sărbătorii morților, ceea ce oferă indicii despre practicile funerare și despre viața religioasă a comunității.

Potrivit sursei menționate anterior, unele spații au fost transformate în locuri de cult, iar situl păstrează urme de decor creștin, printre care gravuri în piatră și fresce. În felul acesta, catacombele nu apar doar ca un cimitir, ci și ca un loc care arată continuitatea credinței creștine în Malta de-a lungul mai multor secole.

Interesul pentru astfel de situri este susținut de numărul ridicat de turiști care ajung în Malta. Potrivit raportului Autorității pentru Turism din Malta, bazat pe datele Oficiului Național de Statistică, insula a avut 3.563.618 turiști în 2024, comparativ cu 2.981.476 în 2023, ceea ce reprezintă o creștere de 19,5%.

Datele oficiale arată că numărul vizitatorilor a rămas ridicat și în 2025. Oficiul Național de Statistică a anunțat că, doar în aprilie 2025, Malta a avut 351.165 de turiști străini, iar în primele patru luni ale anului totalul a ajuns la 1.044.657.