Situri arheologice descoperite accidental care au schimbat istoria omenirii

Descoperirile arheologice sunt, de obicei, rezultatul unor cercetări minuțioase și îndelungate ale arheologilor și oamenilor de știință, care implică săpături riguroase, analiza stratigrafică și documentarea fiecărui detaliu. Cu toate acestea, numeroase artefacte și situri de o valoare inestimabilă au ieșit la lumină nu prin efortul planificat al experților, ci datorită descoperirilor accidentale realizate de persoane obișnuite, fără cunoștiințe ștințifice, care au dat peste comori istorice fără să-și dea seama, descoperind adevărate obiecte de valoare, importante pentru omenire.

În 1974, câțiva săteni au descoperit întâmplător cioburi de ceramică în zona mausoleului primului împărat Qin, ceea ce a dus la dezvăluirea unui complex impresionant. Mausoleul lui Qin Shi Huang, situat la 30 km de Xi'an, în China Centrală, este un mormânt regal datând din 210 î.Hr., în timpul domniei primului împărat al dinastiei Qin.

Complexul include peste 500 de gropi funerare și a fost construit sub forma unui patrulater cu ziduri de până la 2.000 m lungime și 900 m lățime, cu spații interioare pentru grajduri și depozite de armuri și coifuri din piatră de calcar.

Armata de teracotă descoperită cuprinde peste 8.000 de războinici și 700 de cai în mărime naturală, alături de care se găsesc caruțe și piese ornamentale din aur și argint. Descoperit accidental, mausoleul a fost declarat patrimoniu cultural universal UNESCO în 1987, după ce, în peste 40 de ani de excavații, au fost găsite peste 50.000 de relicve istorice.

În 1592, arhitectul Domenico Fontana a dat peste ziduri antice decorate cu picturi și inscripții, în timp ce săpa un canal subteran de apă. În 1748, Roque Joaquin de Alcubierre a descoperit noi vestigii, iar în 1763 o inscripție a confirmat oficial că rămășițele aparțin orașului Pompei.

Excavațiile ulterioare au scos la lumină spații goale în straturile de cenușă ce conțineau rămășițe umane. Giuseppe Fiorelli a transformat aceste spații în modele ale corpurilor prin turnarea de ipsos, tehnică înlocuită astăzi cu rășină transparentă, în timp ce orașul a fost împărțit în sectoare și casele numerotate pentru documentarea fiecărei descoperiri, potrivit pompeiitickets.tours.ro.

Pe 12 septembrie 1940, patru adolescenți și-au urmărit câinele în interiorul unui complex de peșteri din apropierea satului Montignac, în sudul Franței, și au descoperit aproape 2.000 de picturi rupestre și schițe de animale și oameni datând de 15.000-20.000 de ani. Peșterile Lascaux sunt unice în lume datorită desenelor foarte detaliate, reprezentând cai, cerbi, bizoni și feline mari.

Arheologii consideră că peșterile erau folosite în scopuri ritualice, iar unele ilustrații par să construiască o narațiune, deși semnificația lor nu a fost descifrată. Situl a fost deschis pentru vizitare în 1948, dar a fost închis în 1963 pentru a fi protejat și conservat.

În 1947, un cioban beduin, Muhammad edh-Dhib, și vărul său au descoperit primele manuscrise pe malurile nordice ale Mării Moarte, în situl Qumran. Colecția include peste 800 de texte biblice scrise pe papirusuri și piei de animal, datând de acum aproximativ 2.000 de ani, între 200 î.Hr. și 70 d.Hr., și este considerată una dintre cele mai vechi de acest fel.

Ultimele fragmente au fost descoperite la mijlocul anilor ’50, iar textele au fost traduse și studiate intens, contribuind la o mai bună înțelegere a istoriei religiilor. Cu toate acestea, încă nu s-a găsit un răspuns la întrebarea esențială, cine le-a scris.

În 1799, în timpul marșului armatei lui Napoleon prin Egipt, soldații au descoperit Piatra de la Rosetta, numită după orașul unde a fost găsită. Porțiunile scrise în greacă veche și demotică au fost descifrate până în 1802, dar partea în vechea limbă egipteană a rămas o provocare până când Jean-François Champollion a reușit să descifreze hieroglifele, deschizând calea studiului civilizației egiptene.

Liniile Nazca, descoperite în anii ’30 din avion în deșertul Nazca, la 400 km de Lima, sunt imense geoglife reprezentând animale, figuri umane, copaci și modele geometrice. Gravurile datează între 100 î.Hr. și 650 d.Hr., iar arheologii consideră că au fost realizate de triburile locale în cadrul unor obiceiuri religioase, deși motivul exact rămâne necunoscut.

În 1991, turiști germani au descoperit un corp înghețat într-un ghețar din Alpii Ötztal, la granița dintre Italia și Austria, inițial considerat cadavrul recent al unei persoane. Cercetările au arătat că era vorba de o mumie veche de 5.300 de ani, cunoscută ulterior ca Ötzi.

Studiile ulterioare au scos la iveală informații despre ultima sa masă și au permis reconstrucția feței. Ötzi a murit într-o primăvară, din cauza unei săgeți care i-a pătruns o arteră, fiind găsit lângă un grup de unelte și obiecte personale, sugerând posibile ritualuri funerare.

De-a lungul anilor, detectoarele de metale au scos la iveală multe comori în Marea Britanie. În 2009, Nick Davies a găsit 10.000 de monede romane, iar în același an, alte 1.500 de piese de aur și argint din Evul Mediu au fost descoperite în Staffordshire. David Crisp a descoperit 52.000 de monede romane, evaluate la aproximativ un milion de dolari.

În 1986, scafandrii au descoperit accidental epava unei nave romane veche de 2.000 de ani, la câteva mile de coasta orașului Grado, Italia. Nava, lungă de 16 metri și lată de aproape 5 metri, păstra 600 de amfore cu sardine și alți pești, iar un sistem hidraulic ingenios creat de inginerii romani permitea păstrarea peștilor vii în acvariu.

În anii ’20, localnicii din Sanxingdui, China, săpând o groapă pentru un bazin de irigare, au descoperit o colecție de măști de bronz vechi de peste 3.000 de ani, ceea ce a dus la dezvăluirea unui oraș antic datând din secolul al XII-lea î.Hr.

În 1879, arheologul Marcelino Sanz de Sautuola a descoperit picturi rupestre în peștera Altamira din Spania, unele dintre cele mai bine păstrate exemple de artă preistorică, ilustrând viața animalelor și a oamenilor din paleolitic. În anii ’90, în timpul săpăturilor din lacul Kastoria, Grecia, au fost descoperite tăblițele de la Dispilio, scrieri de lut datând din epoca neolitică.