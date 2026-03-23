Noul iPhone 17e. Apple a actualizat cel mai ieftin model din gamă

Apple a adus o serie de îmbunătățiri pentru iPhone 17e, modelul său cel mai accesibil din noua gamă de smartphone-uri. Dispozitivul atrage atenția prin optimizările aduse atât hardware-ului, cât și software-ului, menite să ofere performanțe mai bune și o experiență mai fluidă pentru utilizatori, informează theguardian.com.

Cel mai accesibil model de iPhone de anul acesta a fost actualizat semnificativ: beneficiază de un procesor mai rapid, capacitate de stocare dublată, portrete automate și suport pentru MagSafe, aducând mai multe funcții iOS la un preț redus.

iPhone 17e continuă tradiția liniei „e”, lansată anul trecut cu iPhone 16e, și reprezintă cea mai recentă extensie a familiei iPhone 17. Prețul său de pornire este de 699 euro/599 dolari, situându-se sub iPhone 17 și iPhone 16 cu 250, respectiv 150 de euro, consolidându-l drept cel mai accesibil iPhone disponibil în oferta Apple.

Din punct de vedere al designului, 17e păstrează aspectul cunoscut al predecesorului său, amintind de iPhone 14, cu o crestătură pronunțată în partea superioară a ecranului și un display OLED de 6,1 inchi cu rată de refresh standard.

Marginile din aluminiu oferă o senzație premium, iar sticla ecranului a fost modernizată cu tehnologia Ceramic Shield 2, mai rezistentă și cu tratament antireflex, care îmbunătățește vizibilitatea în exterior.

Apple lansează modelul 17e, o versiune performantă și compactă a iPhone 17, echipată cu un ecran XDR OLED de 6,1 inchi și o densitate a pixelilor de 460 ppi. Sub carcasă se află procesorul Apple A19, însoțit de un GPU cu patru nuclee, iar memoria RAM de 8 GB și spațiul de stocare de 256 sau 512 GB asigură performanțe fluide și suficient loc pentru aplicații și fișiere personale.

Telefonul rulează iOS 26 și dispune de o cameră principală de 48 MP, completată de o cameră frontală de 12 MP, potrivită pentru selfie-uri și apeluri video de calitate. În materie de conectivitate, modelul 17e oferă 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.3, USB-C, GNSS și comunicații prin satelit.

Este protejat împotriva apei și prafului, putând rezista până la 6 metri timp de 30 de minute. Dimensiunile sale compacte (146,7 x 71,5 x 7,8 mm) și greutatea de 170 g fac din acest telefon un dispozitiv ușor de manevrat. Spațiul de stocare de 256 GB, oferit ca opțiune standard, satisface majoritatea utilizatorilor, iar backup-ul în cloud poate suplini necesarul suplimentar.

Bateria are o durată impresionantă de până la 52 de ore între încărcări, chiar și în utilizarea combinată prin 5G și Wi-Fi, ceea ce înseamnă că majoritatea utilizatorilor vor încărca telefonul doar o dată la două nopți. Totuși, modelul 17e nu include câteva tehnologii de top întâlnite la alte modele Apple, cum ar fi Wi-Fi 7, Thread și Ultra Wideband (UWB), care sunt folosite pentru funcții avansate precum localizarea precisă și cheile digitale auto.

Telefonul 17e se remarcă printr-o baterie proiectată să reziste peste 1.000 de cicluri complete de încărcare, păstrând cel puțin 80% din capacitatea inițială. În cazul înlocuirii, aceasta poate fi schimbată contra sumei de 95 de lire sterline. Repararea ecranului în afara garanției costă 225 de lire sterline. În plus, modelul beneficiază de ghiduri oficiale de reparație și a obținut un scor de 7/10 pentru reparabilitate conform evaluărilor iFixit.

În ceea ce privește materialele, peste 30% din componentele telefonului provin din surse reciclate, incluzând aluminiu, cobalt, cupru, sticlă, aur, litiu, plastic, metale din pământuri rare, oțel, staniu și tungsten. Compania publică periodic rapoarte privind impactul asupra mediului și oferă programe gratuite de schimb și reciclare, valabile și pentru dispozitive care nu sunt produse Apple.

Modelul 17e este echipat cu o singură cameră principală de 48MP pe spate, fără obiective ultrawide sau telephoto, asemănător cu iPhone Air. Aceasta înseamnă că, pentru a surprinde subiectul complet, utilizatorul trebuie să se deplaseze fizic înainte sau înapoi.

În ciuda limitărilor, camera realizează fotografii de calitate într-o varietate de condiții de iluminare și permite un zoom digital de până la 2x pentru măriri moderate. Funcția de portret a fost îmbunătățită, detectând automat subiectele în modul principal de fotografiere și permițând ajustarea ulterioră a focalizării și adâncimii câmpului.

Modelul nu dispune de modul macro, iar camera frontală rămâne de 12MP, similară modelelor anterioare, fără funcționalitățile avansate ale sistemului Centre Stage de 18MP cu panoramare automată.