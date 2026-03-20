Schimbare revoluționară la Google Maps: Întreabă direct harta ce vrei să faci

Google Maps face un pas major către inteligența artificială, introducând o funcție ce promite să transforme modul în care utilizatorii interacționează cu harta digitală. Noul buton, denumit „Întreabă Maps”, le permite oamenilor să obțină răspunsuri rapide și personalizate direct din aplicație, fără a mai fi nevoie să caute manual informațiile despre locații, trasee sau puncte de interes, informează gbnews.com.

Prin integrarea inteligenței artificiale, Google urmărește să ofere recomandări contextuale și informații precise în timp real. De exemplu, utilizatorii pot întreba unde se află cele mai apropiate restaurante deschise sau care este cel mai rapid traseu către destinație, primind sugestii adaptate nevoilor lor specifice.

Această noutate reflectă o tendință mai largă în tehnologie: transformarea aplicațiilor obișnuite în instrumente inteligente, capabile să anticipeze și să răspundă cerințelor utilizatorilor. Google afirmă că „Întreabă Maps” va facilita nu doar navigarea, ci și descoperirea de noi locuri, oferind o experiență mult mai intuitivă și rapidă.

Funcția este în prezent disponibilă pentru un număr limitat de utilizatori, urmând să fie extinsă treptat la nivel global. Google promite actualizări regulate care vor îmbunătăți răspunsurile AI și vor integra funcționalități suplimentare, pentru ca harta digitală să devină un asistent personal complet.

Google Maps trece prin una dintre cele mai importante actualizări din ultimul deceniu, iar în centrul transformării este un instrument bazat pe inteligența artificială care schimbă modul clasic de a căuta pe harta digitală.

Noul buton „Întreabă Maps” aduce o interfață conversațională în aplicație, care le permite utilizatorilor să adreseze întrebări în limbaj natural și să primească răspunsuri directe, adaptate situației lor. În loc să tasteze termeni de căutare simpli „pizzerii”, „benzinarie”, utilizatorii pot formula diverse întrebări în funcție de nevoi, cum ar fi:

Unde pot încărca telefonul fără să stau la coadă?,

Recomandă o cafenea cu Wi‑Fi și locuri în aer liber,

Care sunt cele mai bune popasuri pe drumul spre mare?

Unde se află prima benzinărie?

Acest lucru transformă hărțile dintr‑un instrument de căutare de bază într‑un asistent personal de planificare a călătoriilor. Răspunsurile pot ține cont de preferințe, recenzii, ore de funcționare și alte detalii utile, oferind recomandări pragmatice și contextualizate.

„Întreabă Maps” este propulsat de modelele de AI Google Gemini, care analizează date din harta globală pentru a oferi sugestii relevante și precise. Funcția acceptă limbaj natural, ceea ce înseamnă că nu este necesar să formulezi întrebări ca la o căutare tradițională: pur și simplu spui sau tastezi ce te interesează și harta generează sugestii și răspunsuri clare.

Pe lângă funcția „Întreabă Maps”, Google a introdus și o navigație imersivă 3D care oferă o reprezentare vizuală mai bogată a rutelor, cu clădiri, teren, semne de circulație și detalii ale drumului afișate realist. Această funcție vine în sprijinul șoferilor, oferind ghidare mai clară și compararea alternativelor de traseu în timp real.

Actualizarea este lansată treptat. Funcția „Întreabă Maps” și navigația 3D sunt disponibile în Statele Unite și India pe dispozitive mobile (Android și iOS), iar accesul pe desktop și extinderea globală sunt planificate pentru perioada următoare.

De asemenea, Google Maps procesează zilnic cantități impresionante de informații despre trafic, primind peste cinci milioane de actualizări pe secundă din întreaga lume. Aceste date permit utilizatorilor să aleagă rute alternative în funcție de preferințe: fie trasee mai lungi, dar cu trafic redus, fie opțiuni mai rapide, chiar dacă implică plata unei taxe.

În plus, aplicația avertizează în timp real despre incidentele de pe drum, de la lucrări de întreținere la accidente, beneficiind de contribuțiile active ale comunității de șoferi, care furnizează zilnic peste 10 milioane de rapoarte despre starea traseelor.