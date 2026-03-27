Tensiunile din Orientul Mijlociu ajută Moscova să-și echilibreze bugetul și cheltuielile militare

În doar câteva săptămâni, tensiunile din Orientul Mijlociu s-au transformat într-un avantaj neașteptat pentru autoritățile de la Moscova deoarece la începutul anului, Rusia se confrunta cu un deficit bugetar tot mai dificil de controlat, relatează united24media.

Situația s-a schimbat însă odată cu blocarea Strâmtorii Hormuz, un coridor esențial prin care circulă aproximativ 27% din comerțul mondial de petrol, eveniment ce a provocat o creștere rapidă a prețurilor țițeiului și a oferit economiei ruse un moment de respiro temporar.

Mai exact, creșterea bruscă a prețurilor petrolului ar putea oferi Kremlinului un avantaj neașteptat, permițând menținerea deficitului bugetar anual în jurul pragului planificat de 1,6% și continuarea cheltuielilor militare pentru războiul din Ucraina.

Situația financiară a fost afectată anterior de o scădere accentuată a veniturilor din petrol și gaze, care s-au diminuat cu 47,1% față de anul precedent. Această evoluție a fost determinată în mare parte de estimările optimiste ale guvernului, care și-a construit bugetul pe baza unui preț de 59 de dolari pe baril pentru țițeiul Ural.

În paralel, majorarea cheltuielilor militare, în creștere cu 5,8% la începutul anului 2026, a amplificat presiunea asupra economiei. Pentru a susține aceste costuri, autoritățile ruse au recurs la Fondul Național de Avere, ale cărui rezerve lichide s-au redus la mai puțin de jumătate față de nivelul existent la debutul invaziei la scară largă în Ucraina.

Pe de altă parte, tensiunile recente din Orientul Mijlociu, inclusiv blocarea Strâmtorii Hormuz, au determinat o creștere rapidă a cotațiilor internaționale ale petrolului, cu țițeiul Brent stabilizându-se peste pragul de 100 de dolari pe baril.

În acest context, Rusia ar putea avea de câștigat, întrucât exporturile sale de petrol nu depind de această rută strategică. Prețul țițeiului Ural a urcat semnificativ, de la 45 de dolari în februarie la aproximativ 75 de dolari în martie.

Majorarea cotațiilor petrolului aduce un plus semnificativ la bugetul Federației Ruse, generând venituri fiscale suplimentare estimate la circa 1,63 miliarde de dolari pe lună pentru fiecare creștere de 10 dolari a prețului barilului. Analistul Sergey Vakulenko, cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, explică impactul acestor evoluții:

o creștere de 20 de dolari menținută timp de o lună ar aduce statului rus aproximativ trei miliarde de dolari,

în timp ce 40 de dolari, susținut pe o perioadă de șase luni, ar putea genera câștiguri de până la 38 de miliarde de dolari.

Cu toate acestea, acest influx de venituri nu reușește să mascheze problemele structurale ale economiei ruse. În martie, indicele climatului de afaceri publicat de banca centrală a intrat pe negativ pentru prima dată din octombrie 2022, semnalând o reducere a activității economice și a cererii interne.

În același timp, nivelul ridicat al dobânzilor, situat în prezent la 15%, îngreunează accesul la finanțare atât pentru companii, cât și pentru populație. Potrivit economiștilor, presiunile inflaționiste persistă, pe fondul majorării recente a TVA la 22%, ceea ce amplifică dificultățile economice.

Mai mult, economiștii avertizează că, deși prețurile ridicate ale petrolului pot ajuta Rusia să își atingă țintele bugetare pentru 2026, acestea nu sunt suficiente pentru a revitaliza sectoarele civile, afectate de stagnare.

Și totuși, situația nu este chiar atât de gravă deoarece Moscova a profitat de creșterea prețurilor globale la petrol și de eliminarea tarifelor vamale impuse de SUA. Această combinație de prețuri mai mari și volume crescute de export a generat cea mai semnificativă creștere săptămânală a veniturilor pentru fondurile militare ale Kremlinului de la debutul invaziei în Ucraina în 2022.