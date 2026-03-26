Maia Sandu, mesaj ferm la Bratislava. „Reziliența Ucrainei este vitală pentru securitatea RepublicaMoldovei”

Republica Moldova. Reziliența Ucrainei este esențială pentru protecția Republicii Moldova și stabilitatea întregii regiuni. Președinta Maia Sandu a subliniat acest aspect în cadrul vizitei oficiale la Bratislava, atrăgând atenția asupra riscurilor directe la adresa securității țării noastre generate de războiul din Ucraina și agresiunea Federației Ruse. În paralel, șefa statului a discutat cu autoritățile slovace despre sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și despre aprofundarea cooperării economice și sociale între cele două țări.

„Pentru Moldova, reziliența Ucrainei este existențială. Atâta timp cât Ucraina rezistă, Rusia este ținută departe de granițele noastre. Dar agresiunea nu se oprește acolo, afectează și Republica Moldova, inclusiv prin atacuri asupra infrastructurii energetice și prin poluarea surselor de apă”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a reiterat că integrarea europeană reprezintă o alegere strategică și că Republica Moldova continuă să implementeze reforme concrete în justiție, în lupta anticorupție și în consolidarea securității naționale.

„Nu cerem favoruri, cerem să fim evaluați pe baza propriilor noastre eforturi. Reformăm justiția, luptăm împotriva corupției și ne aliniem la standardele Uniunii Europene în toate domeniile. O Moldovă ancorată în UE înseamnă un flanc estic mai sigur, iar extinderea nu este un act de caritate, ci unul strategic”, a punctat președinta.

În timpul vizitei, Republica Moldova și Slovacia au semnat un Acord privind protecția socială, menit să ofere garanții sociale egale pentru cetățenii moldoveni care trăiesc și muncesc în Slovacia. Documentul a fost semnat de ministra Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, Natalia Plugaru, și de secretarul de stat al Ministerului Muncii, Afacerilor Sociale și Familiei al Republicii Slovace, Marián Valentovič.

„Semnăm un acord important pentru cetățenii moldoveni care trăiesc și muncesc în Slovacia. Ei merită aceleași drepturi sociale precum cetățenii de acasă, iar acest document oferă exact aceste drepturi. În paralel, consolidăm cooperarea economică, iar exporturile noastre către Slovacia au crescut cu peste 30%”, a declarat Maia Sandu.

Președintele Slovaciei, Peter Pellegrini, a subliniat că acordul reprezintă un rezultat concret al noii etape a relațiilor bilaterale și va avea efecte directe pentru cetățeni. „Această aduce și rezultate concrete, de care vor beneficia cetățenii ambelor țări. A fost semnat un acord privind securitatea socială, astfel încât Republica Moldova să le fie recunoscută perioada de muncă desfășurată în Slovacia în sistemul de pensii”, a declarat Pellegrini.

Peter Pellegrini a reiterat sprijinul ferm al Bratislavei pentru parcursul european al Republicii Moldova, menționând că Slovacia va face toate eforturile pentru ca țara noastră să avanseze rapid în negocierile de aderare la Uniunea Europeană.

„Integrarea noilor state în Uniunea Europeană este o prioritate pentru noi. Republica Moldova merită ca acest proces să continue, iar Slovacia susține deschiderea oficială și avansarea negocierilor, inclusiv închiderea capitolelor, pentru ca Moldova să ajungă, în câțiva ani, membru al Uniunii Europene”, a declarat Pellegrini.

Slovacia a oferit sprijin concret Republicii Moldova, inclusiv prin proiecte de dezvoltare și intervenții în contextul crizelor recente, precum contaminarea apei și criza energetică.

„Am sprijinit zeci de proiecte în valoare de aproape 12 milioane de euro și am oferit, recent, ajutor tehnic și material pentru a gestiona consecințele contaminării apei și ale crizei energetice. Slovacia oferă și expertiză, pentru că știm cât de dificil este procesul de aderare”, a declarat Peter Pellegrini.

Vizita oficială a Maiei Sandu la Bratislava include și participarea la un forum economic moldo-slovac, precum și semnarea unor acorduri între agențiile de investiții și camerele de comerț ale celor două țări, menite să stimuleze cooperarea economică și investițiile bilaterale.