Maia Sandu acuză Moscova că subminează securitatea Republicii Moldova: Ne vor lăsa în întuneric, dar vom rezista

Sursa foto: Capture video
Republica Moldova. Moscova că subminează deliberat securitatea țării și pune în pericol viața cetățenilor, după noile atacuri asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat alimentarea cu energie a Republicii Moldova. Șeful statului, Maia Sandu, îndeamnă populația la calm și solidaritate și asigură că instituțiile statului intervin pentru a gestiona situația, avertizând totodată că sistemul energetic se află sub o presiune „enormă”.

„După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate. Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric. Însă noi am rezistat de fiecare dată”, a scris președintele pe rețelele sociale.

Sursa foto: Facebook/Maia Sandu

Mesaj înainte de ședința extraordinară a Parlamentului

Mesajul a fost transmis cu puțin timp înainte de ședința extraordinară a Parlamentului, în care premierul Alexandru Munteanu urma să solicite votul deputaților pentru instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile. Președinta dă asigurări că autoritățile „acționează pentru a proteja cetățenii”.

„Sunt sigură că vom trece și peste aceste provocări. Instituțiile statului vor interveni cu măsurile necesare în următoarea perioadă. Sistemul funcționează, dar este sub o presiune enormă. Dragi cetățeni, acum e nevoie să fim solidari, să înțelegem seriozitatea situației, să fim rezistenți. Să economisim, să distribuim mesajele din surse oficiale, să fim uniți, să fim demni. Chiar dacă Rusia ne vrea slabi, depinde de noi să rămânem puternici și să ținem Moldovă demnă”, a conchis Maia Sandu.

Momentul stânjenitor de la Casa Albă, când Elena Ceaușescu a vrut să se impună ca mare om de știință
Guvernul va aproba, cel târziu joi, o primă ordonanță pentru a atenua scumpirea carburanților. Bolojan: Va plăti și statul un preț
Contextul energetic critic

Decizia vine în contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei Isaccea–Vulcănești, una dintre principalele surse de energie ale Republicii Moldova. Linia asigură, în anumite perioade, între 60 și 70% din consumul de energie electrică al țării.

Parlamentul a fost convocat în ședință extraordinară pe 24 martie, iar majoritatea deputaților au votat instituirea stării de urgență pentru 60 de zile, permițând Guvernului să ia măsuri rapide pentru protejarea populației și menținerea continuității alimentării cu energie.

Stare de Urgență, criză energetică

Sursa foto:Parlamentul Republicii Moldova

Presiune asupra populației și recomandări

Președinta Sandu a subliniat importanța solidarității cetățenilor, a economisirii energiei și a respectării informațiilor din surse oficiale. „Situația este serioasă, dar dacă rămânem uniți, Moldova va rezista provocărilor și va depăși această criză energetică”, a transmis Maia Sandu.

Autoritățile monitorizează constant infrastructura energetică și iau măsuri preventive pentru a evita întreruperile masive, protejând în special instituțiile critice și cetățenii vulnerabili.

00:30 - Frontul nevăzut din Iran
23:57 - Momentul stânjenitor de la Casa Albă, când Elena Ceaușescu a vrut să se impună ca mare om de știință
23:46 - Maia Sandu acuză Moscova că subminează securitatea Republicii Moldova: Ne vor lăsa în întuneric, dar vom rezista
23:35 - Ilie Bolojan anunță implicarea României în misiuni internaționale, după conflictul din Golful Persic
23:28 - Inteligența artificială schimbă medicina, dar experții avertizează că sistemele de sănătate pot intra în colaps
23:20 - „Peaky Blinders” inspiră moda masculină. Secretele din spatele tunsorii iconice

Frontul nevăzut din Iran
Gabriel Păun, cel mai hăituit activist de Mediu: Număr oasele pe care le mai am nerupte
Alecu Racoviceanu: România a luat decizii proaste pentru că a fost prinsă între Uniunea Europeană și America
