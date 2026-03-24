Maia Sandu acuză Moscova că subminează securitatea Republicii Moldova: Ne vor lăsa în întuneric, dar vom rezista

Republica Moldova. Moscova că subminează deliberat securitatea țării și pune în pericol viața cetățenilor, după noile atacuri asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au afectat alimentarea cu energie a Republicii Moldova. Șeful statului, Maia Sandu, îndeamnă populația la calm și solidaritate și asigură că instituțiile statului intervin pentru a gestiona situația, avertizând totodată că sistemul energetic se află sub o presiune „enormă”.

„După bombardarea hidrocentralei ucrainene, care a dus la poluarea Nistrului, a lăsat fără apă 4 raioane și continuă să afecteze mediul și apele noastre, în această noapte, un nou atac brutal a dus la deconectarea liniei Isaccea-Vulcănești, ce asigură, în anumite perioade, și 60-70% din consumul nostru de electricitate. Toate acestea nu sunt accidente, ci acțiuni deliberate ale Rusiei de a slăbi și a lăsa Moldova în întuneric. Însă noi am rezistat de fiecare dată”, a scris președintele pe rețelele sociale.

Mesajul a fost transmis cu puțin timp înainte de ședința extraordinară a Parlamentului, în care premierul Alexandru Munteanu urma să solicite votul deputaților pentru instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă de 60 de zile. Președinta dă asigurări că autoritățile „acționează pentru a proteja cetățenii”.

„Sunt sigură că vom trece și peste aceste provocări. Instituțiile statului vor interveni cu măsurile necesare în următoarea perioadă. Sistemul funcționează, dar este sub o presiune enormă. Dragi cetățeni, acum e nevoie să fim solidari, să înțelegem seriozitatea situației, să fim rezistenți. Să economisim, să distribuim mesajele din surse oficiale, să fim uniți, să fim demni. Chiar dacă Rusia ne vrea slabi, depinde de noi să rămânem puternici și să ținem Moldovă demnă”, a conchis Maia Sandu.

Decizia vine în contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, care au dus la scoaterea din funcțiune a liniei Isaccea–Vulcănești, una dintre principalele surse de energie ale Republicii Moldova. Linia asigură, în anumite perioade, între 60 și 70% din consumul de energie electrică al țării.

Parlamentul a fost convocat în ședință extraordinară pe 24 martie, iar majoritatea deputaților au votat instituirea stării de urgență pentru 60 de zile, permițând Guvernului să ia măsuri rapide pentru protejarea populației și menținerea continuității alimentării cu energie.

Președinta Sandu a subliniat importanța solidarității cetățenilor, a economisirii energiei și a respectării informațiilor din surse oficiale. „Situația este serioasă, dar dacă rămânem uniți, Moldova va rezista provocărilor și va depăși această criză energetică”, a transmis Maia Sandu.

Autoritățile monitorizează constant infrastructura energetică și iau măsuri preventive pentru a evita întreruperile masive, protejând în special instituțiile critice și cetățenii vulnerabili.