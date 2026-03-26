Social

Biserica Sfântului Mormânt rămâne închisă și în Săptămâna Mare

Comentează știrea
Biserica Sfântului Mormânt rămâne închisă și în Săptămâna MareBiserica sfantului mormant ierusalim/ Sursa foto Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Biserica Sfântului Mormânt și celelalte locuri sfinte din Orașul Vechi din Ierusalim sunt închise vizitatorilor de mai multe săptămâni, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Potrivit ultimelor informații, autoritățile israeliene au decis să rămână închisă și în Săptămâna Mare, potrivit the-express.com.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim nu va putea fi vizitată

Tulburările recente din Orientul Mijlociu au determinat închiderea Bisericii Sfântului Mormânt, loc venerat ca fiind scena răstignirii lui Iisus Hristos, chiar în timpul uneia dintre cele mai importante perioade religioase ale creștinismului. Decizia a stârnit numeroase speculații pe internet, legate de profețiile biblice și posibila apariție a Anticristului.

Sanctuarul din Ierusalim, locul răstignirii, înmormântării și învierii lui Iisus, a fost închis după ce resturi ce ar proveni de la rachete balistice iraniene au căzut în apropierea acestuia.

Autoritățile israeliene au luat această măsură fără precedent pentru a proteja credincioșii care urmau să participe la slujbele din ultima săptămână a Postului Mare, înainte de Paște, în contextul unui climat de securitate extrem de tensionat în regiune.

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Sursa foto: Pixabay

Este cel mai sacru loc al creștinismului

Biserica Sfântului Mormânt, considerată cel mai sacru loc al creștinismului, atrage pelerini de secole, încă din secolul al IV-lea, când împăratul roman Constantin cel Mare a ordonat construirea ei.

Imaginile publicate de autoritățile de securitate arată resturi de rachete pe acoperișurile clădirilor din apropiere și în zone izolate ale complexului Al-Aqsa. În ciuda incidentului, nu au fost raportate victime, iar niciunul dintre locurile sfinte nu a suferit daune semnificative.

Această situație subliniază tensiunile persistente din regiune, în timp ce comunitatea internațională urmărește cu atenție măsurile de protecție luate pentru a asigura siguranța credincioșilor în perioada Paștelui.

Ierusalim

Ierusalim. Sursa foto. Pixabay

Biserica Sfântului Mormânt nu va mai fi plină de credincioși în Săptămâna Mare

Biserica, construită în secolul al IV-lea de împăratul roman Constantin cel Mare, a fost un punct central de pelerinaj timp de secole. În mod tradițional, Orașul Vechi se umple de mii de credincioși în Săptămâna Mare, cu ceremonii solemne și cu celebra aprindere a Focului Sfânt, când numai în Sâmbăta Mare se adună până la 10.000 de oameni.

În acest an însă, ușile rămân închise, întrerupând o tradiție ce a supraviețuit conflictelor, rebeliunilor și secolelor de tulburări. Autoritățile israeliene au luat această măsură fără precedent după ce resturi, presupus rachete balistice iraniene, au căzut în apropierea sanctuarului și pe acoperișurile din zonele învecinate, inclusiv în complexul Al-Aqsa.

În prezent, sunt purtate negocieri cu autoritățile israeliene pentru posibilitatea organizării unor ceremonii restrânse în Săptămâna Mare și de Paște, ținând cont de datele fiecărei confesiuni: Paștele catolic pe 5 aprilie, Paștele ortodox pe 12 aprilie și Paștele armean pe 19 aprilie.

Închiderea locașului sacru a stârnit îngrijorări în Grecia în legătură cu transportul Focului Sfânt, tradiție centrală a Paștelui. Oficialii au precizat însă că „Focul Sfânt va ajunge în țară în orice condiții”, în ciuda restricțiilor de circulație, limitărilor privind adunările și a închiderilor temporare ale spațiului aerian.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale