Cine conduce de fapt la Teheran în acest moment. Regimul din Iran, mai slab ca oricând, Gardienii Revoluției, mai puternici

Actorii cheie din forțele armate americane, spune președintele SUA Donald Trump, au discutat cu un oficial „de rang înalt” din Iran. Dar unii analiști spun că Gardienii Revoluției au mai mult control asupra Iranului ca niciodată, în timp ce statul însuși este mai slab ca niciodată, potrivit Fox News.

„Nimeni nu știe cu cine să vorbească”, a declarat Trump marți, la Casa Albă, vorbind despre ceea ce a descris ca fiind atât haos, cât și oportunitate în legătură cu conducerea Iranului. „Dar, de fapt, vorbim cu oamenii potriviți, iar ei își doresc atât de mult să încheie o înțelegere.”

Remarcile sale vin în contextul în care SUA au anunțat că sunt angajate în discuții cu o figură iraniană „de top”, chiar dacă Teheranul a negat, inițial, că au loc negocieri.

Întrebarea acum nu este doar dacă discuțiile au loc, ci dacă cineva din Teheran are autoritatea de a îndeplini lucrurile stabilite într-un eventual acord. Având în vedere atacurile SUA și ale Israelului asupra conducerii iraniene de rang înalt și fracturile interne tot mai mari, Iranul pare să funcționeze mai puțin ca o teocrație centralizată și mai mult ca un sistem de război condus de centre de putere suprapuse, cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) în vârf.

Potrivit evaluărilor serviciilor de informații și al rapoartelor recente, o concluzie apare mereu: Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a devenit forța dominantă în sistemul politic iranian.

Behnam Ben Taleblu, cercetător senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor din Washington, D.C., a declarat că momentul actual accelerează o tendință de lungă durată. „Fără îndoială, atât războiul de 12 zile, cât și acest conflict au redus înălțimile conducerii politice și militare a Republicii Islamice”, a spus el. „Dar a accelerat și liniile de tendință inerente politicii iraniene, și anume dominația forțelor de securitate și ascensiunea IRGC.”

„Da, există mai mult control IRGC asupra statului decât oricând, dar statul este mai slab ca oricând și mai mult un stat de securitate națională”, a spus el.

„Nu ar trebui să preocupe în mod special Washingtonul, cine e deschis și cine nu la negocieri”, mai crede Ben Taleblu. „Preocuparea principală a Washingtonului trebuie să fie să lucreze pentru o victorie militară, dar și politică, iar aceasta nu vine prin colaborarea cu IRGC, ci prin înfrângerea lor pe câmpul de luptă și sprijinirea forțelor cele mai dislocate împotriva lor în Iran, care sunt poporul iranian”.

Dacă Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice este puterea în Iran, Consiliul Suprem de Securitate Națională pare a fi mecanismul prin care se exercită această putere.

Consiliul Suprem de Securitate Națională este principalul forum al Iranului pentru coordonarea politicii militare și externe, reunind comandanți superiori ai Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și oficiali guvernamentali sub autoritatea liderului suprem. A fost înființat după revoluția din 1979 și a jucat un rol central în gestionarea crizelor majore, de la negocieri nucleare la operațiuni în timp de război.

Iranul l-a numit pe Mohammad Bagher Zolghadr, un fost comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, în funcția de secretar al consiliului, consolidând rolul său central în coordonarea deciziilor militare și politice, a relatat Reuters marți.

O sursă oficială din Orientul Mijlociu, familiarizată cu sistemul, a descris structura.

„În prezent, puterea este în mâinile IRGC”, a declarat sursa. „Consiliul Suprem de Securitate Națională ia deciziile, desigur, cu sprijinul majorității comandanților IRGC.”

Formal, sistemul iranian îl are în vârf pe liderul suprem Mojtaba Khamenei. Însă adevărata sa influență asupra puterii rămâne incertă. Khamenei a moștenit autoritatea extinsă a poziției după moartea tatălui său, dar „îi lipsește autoritatea automată de care se bucura tatăl său”, a declarat oficialul din Orientul Mijlociu.

Mai mult, nu a apărut public de când a preluat puterea și a emis doar declarații scrise, ridicând semne de întrebare atât cu privire la sănătatea sa, cât și la capacitatea sa de a guverna, după ce ar fi fost rănit în primele atacuri americano-israeliene din 28 februarie, care i-au ucis tatăl și alți lideri iranieni de rang înalt.

Generalul de brigadă (r) Yossi Kuperwasser, șeful Institutului pentru Strategie și Securitate din Ierusalim, a sugerat că rolul său ar putea fi limitat în prezent: „Deocamdată, din moment ce Mojtaba a fost rănit, se pare că este o hologramă și nu deține puterea. Cu toate acestea, dacă Mojtaba își revine, va fi implicat în conducerea Iranului. Nu este doar o figură de referință. Dar, oricum, deocamdată, controlul Iranului este în mâinile gărzilor revoluționare.”

Declarația lui Trump conform căreia vorbește cu o „persoană de top” a concentrat atenția asupra unui singur nume în special: Mohammad Bagher Ghalibaf. Casa Albă îl analizează pe Ghalibaf ca potențial interlocutor și chiar ca posibil viitor lider, a relatat Axios.

Fost comandant al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice și actual președinte al parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf reprezintă o figură hibridă în interiorul sistemului, care combină acreditările militare și autoritatea politică. A fost una dintre figurile cheie din domeniul securității implicate în reprimarea protestelor studențești din iulie 1999 și a candidat la președinție de patru ori din 2005.

Se așteaptă ca Ghalibaf să se întâlnească cu trimisii speciali ai SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, în capitala Pakistanului, la sfârșitul săptămânii.

Da Ben Taleblu crede că „cei care văd ascendența cuiva ca Ghalibaf, care este un veteran al IRGC, având putere extinsă în afara conducerii sale civile tradiționale, au ratat deceniile în care personalitatea, nu profesia, a fost forța motrice în politica iraniană din ultimele decenii. Aș spune, de asemenea, că cei care sunt îngrijorați de trecutul în IRGC al celor din Consiliului Suprem de Securitate Națională au ratat faptul că ultimii secretari ai Consiliului Suprem de Securitate Națională, Shamkhani, Larijani, Ahmadian, aveau cu toții trecut în IRGC.”

În același timp, Ghalibaf a negat public angajarea în discuții cu Statele Unite și nicio confirmare directă a negocierilor nu a fost furnizată de niciuna dintre părți.

Ministrul de externe Abbas Araghchi rămâne una dintre cele mai vizibile figuri la nivel internațional. Dacă discuțiile ar avea loc, Araghchi ar face probabil parte din delegația iraniană alături de Ghalibaf, a relatat Reuters.

Analiștii avertizează însă că rolul său este limitat. El poate acționa ca un canal de comunicare, dar nu stabilește politica în mod independent. Deciziile strategice, în special cele privind războiul și negocierile, sunt încă determinate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice și de sistemul de securitate în general. Dincolo de cifrele principale, poate fi identificat un grup mai larg de oficiali care continuă să modeleze direcția Iranului.

Acesta îl include pe șeful Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Ahmad Vahidi, comandantul Forței Quds, Esmail Qaani, comandantul naval, Alireza Tangsiri, șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni-Ejei, președintele Masoud Pezeshkian și personalități clericale și politice de rang înalt, precum Saeed Jalili și ayatollahul Alireza Arafi.

Fiecare reprezintă un pilon diferit al sistemului: puterea militară, operațiunile regionale prin intermediari, controlul căilor navigabile strategice, represiunea internă și legitimitatea religioasă. Împreună, formează ceea ce analiștii descriu ca o rețea de guvernare fragmentată, dar rezistentă. În ciuda diviziunilor interne, conducerea Iranului rămâne unită într-un singur obiectiv fundamental: supraviețuirea regimului.

Kuperwasser a descris divizarea: „Există elitele mai pragmatice, precum Araghchi, Rouhani și Zarif. Există, de asemenea, cei de linie dură care, de obicei, au deținut avantajul... Dar sunt uniți într-o singură problemă - aceea că regimul ar trebui să supraviețuiască și să rămână la putere.”