Gigi Becali: Vă garantez că o să aduc Lumina Sfântă de la Ierusalim

Posibilitatea ca Lumina Sfântă să nu ajungă în România în acest an, din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu, stârnește îngrijorare în rândul credincioșilor. În acest context, omul de afaceri Gigi Becali afirmă că este pregătit să se implice personal pentru ca tradiția să fie respectată: „Vă garantez că o să aduc Lumina Sfântă de la Ierusalim”, a declarat patronul FCSB.

În apropierea sărbătorii Învierii Domnului, există semne de întrebare legate de transportul Luminii Sfinte din Ierusalim către România. Conflictul militar din Orientul Mijlociu ar putea afecta desfășurarea acestei tradiții religioase, care are loc de mulți ani.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al Patriarhiei Ierusalimului, Biserica Sfântului Mormânt se află în continuare închisă. Situația din regiune face dificilă organizarea transportului către alte țări.

Reprezentanții Patriarhiei Române arată că evoluția conflictului ar putea influența modul în care va fi adusă Lumina Sfântă în România.

”Ne rugăm și sperăm ca situația din Orientul Mijlociu să se detensioneze cât mai curând”, a spus purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Adrian Agachi.

În aceste condiții, Gigi Becali afirmă că este dispus să organizeze el transportul Luminii Sfinte, dacă Patriarhia Română nu va putea face acest lucru. Afaceristul spune că ar putea trimite oameni pentru a aduce lumina din regiune.

”Nu va fi niciun pericol, pentru că eu voi ține legătura cu Patriarhia și două zile înainte, dacă îmi spune, o aducem. (…) Repet, o voi aduce eu cu orice preț. Chiar dacă merg terestru și merg la primul aeroport, care nu este în pericol, și chiar dacă este în pericol, o vor aduce oamenii mei. (…) Și voi da ordinul, să plece terestru până în Iordania, unde e cel mai apropiat și cel mai sigur aeroport, și va veni Lumina Sfântă în România.

„Sută la sută, eu o aduc. Vă garantez că o să aduc Lumina Sfântă de la Ierusalim.

Trimit ‘soldații’ mei, care, când dau ordin, trec prin foc și sabie și aduc Lumina Sfântă, chiar cu riscul vieților!”, a spus patronul de la FCSB la România TV.