Avioanele guvernului Orban, suspectate că au transportat în secret bani și bijuterii din Rusia

Jurnalistul de investigații maghiar Szabolcs Panyi afirmă că unele aeronave guvernamentale, dar și avioane private asociate unor oficiali din anturajul premierului Viktor Orbán, ar fi fost implicate în transporturi secrete din Rusia, informează united24media.com.

Jurnalistul de investigații maghiar Szabolcs Panyi susține că anumite zboruri ar fi fost utilizate pentru transporturi secrete de bani și bunuri de valoare, ocolind mecanismele obișnuite de control. Afirmațiile sale au fost făcute publice pe Facebook, unde a analizat informații care, potrivit lui, circulă încă din 2016–2017 în interiorul serviciilor de securitate din state membre UE și NATO.

O publicație ucraineană a relatat că jurnalistul afirmă că a primit confirmări din partea unor oficiali din cel puțin șase țări. El a subliniat că aceste date nu provin din monitorizarea directă a autorităților maghiare, ci din alte surse.

Mai exact, interlocutorii săi s-ar fi bazat pe interceptări ale unor conversații în care oficiali ruși discutau despre pregătirea unor sume de bani și obiecte de valoare pentru a fi încărcate pe aeronave maghiare care se întorceau din Rusia.

Totodată, Panyi a asociat momentul publicării acestor acuzații cu procesul de spionaj deschis împotriva sa de Ministerul Justiției din Ungaria la 26 martie, sugerând o posibilă legătură între cele două situații.

Potrivit European Pravda, jurnalistul susține că situația în care se află este o consecință directă a investigațiilor sale privind o aeronavă și avertizează că autoritățile ar putea intensifica presiunile asupra sa prin formularea unor noi acuzații fabricate.

Controversa a izbucnit după ce publicația apropiată guvernului, Mandiner, a făcut publică o înregistrare audio în care acesta discuta informații despre presupusa interceptare a convorbirilor ministrului de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, de către un serviciu secret străin.

Conform aceleiași surse, presa afiliată statului a reacționat ulterior catalogându-l pe jurnalist drept spion și declanșând o amplă campanie de discreditare la adresa sa.

Anterior, Panyi publicase deja transcrierea unei conversații din 2020, în care Péter Szijjártó i-ar fi solicitat ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, sprijin pentru ca partidul lui Robert Fico să câștige alegerile din Slovacia.

Cazul se înscrie, totodată, într-un context mai amplu marcat de suspiciuni privind încercările Rusiei de a influența direcția politică a Ungariei.

Acuzațiile aduc în prim-plan o dimensiune și mai gravă a temerilor legate de posibila implicare a Moscovei în afacerile interne ale statelor europene.

În acest context, ar fi existat discuții între agenți despre organizarea unui atac înscenat asupra premierului ungar, Viktor Orbán, cu scopul de a influența dinamica electorală din țară.

Potrivit informațiilor apărute, un astfel de plan nu ar fi vizat o acțiune militară propriu-zisă, ci ar fi fost gândit ca o provocare politică, menită să modeleze percepția publică și să influențeze climatul campaniei electorale.