Operațiune de sabotaj fără precedent. Serviciile secrete ucrainene au livrat trupelor ruse cizme încălzite cu explozibil ascuns

Într-o mutare tactică uluitoare pe frontul din est, serviciile speciale ucrainene au reușit să se infiltreze în lanțurile logistice ale inamicului, livrând unităților Forțelor Armate Ruse mii de branțuri încălzite pentru bocanci, care conțineau dispozitive explozive miniaturale.

Această operațiune sofisticată demonstrează o schimbare de paradigmă în războiul asimetric purtat de Kiev, lovind direct în logistica, moralul și capacitatea de luptă a trupelor de ocupație în condițiile meteorologice dificile de pe linia frontului.

Pentru a asigura succesul misiunii, agenții ucraineni au construit o rețea complexă de livrare, folosindu-se cu abilitate chiar de voluntarii ruși și de fundațiile caritabile din Federația Rusă care strâng donații pentru front.

Primele transporturi capcană au început să ajungă la destinație încă de la începutul lunii martie, implicând zeci de mii de unități aparent inofensive. Planul ingenios a fost deconspirat doar parțial, ca urmare a acțiunilor neatente ale unui participant care a fost manipulat de spionajul ucrainean fără ca acesta să aibă cunoștință despre adevărata natură a mărfii pe care o transporta.

În urma acestei breșe operaționale, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a reușit să descopere un transport care tranzita ruta dinspre Polonia prin Belarus. În timpul inspecției unui camion suspect, autoritățile ruse au găsit 502 branțuri încălzite modificate în secret. Fiecare articol conținea exact 1,5 grame de TNT.

Conform experților militari, deși cantitatea pare extrem de mică, acest explozibil este perfect calculat pentru a provoca răni grave la nivelul tălpii și al picioarelor, transformând instantaneu un soldat apt de luptă într-o victimă care necesită evacuare și îngrijiri medicale urgente, punând astfel presiune uriașă pe logistica medicală rusă.

Surse din cadrul serviciilor secrete ucrainene au confirmat că loturile anterioare și-au atins deja obiectivul tactic. Oficialii de la Kiev au subliniat că FSB a descoperit acest lot izolat abia când a început să investigheze retroactiv lanțul de aprovizionare, precizând că cele câteva sute de piese confiscate la graniță reprezintă doar o mică fracțiune din „cadourile” explozive trimise deja invadatorilor, spune sursa ucraineană.

Această acțiune nu este prima operațiune creativă de sabotaj desfășurată de forțele ucrainene în contextul invaziei pe scară largă declanșate de Vladimir Putin. În trecut, personalul militar rus a suferit pierderi grele din cauza unor echipamente letale livrate sub masca ajutoarelor umanitare venite din spatele frontului.

Printre exemplele celebre se numără piloții ruși de drone care au fost uciși sau răniți grav de explozii declanșate direct de ochelarii FPV sau de bobinele de fibră optică primite ca donații.

Dincolo de operațiunile de sabotaj bine puse la punct, vulnerabilitățile armatei ruse sunt adesea expuse chiar de incompetența propriilor soldați. Recent, un militar rus a dezvăluit din greșeală locația exactă a unității sale după ce a filmat și postat un videoclip cu un nou sistem de război electronic (EW), conceput tocmai pentru a neutraliza dronele ucrainene. La scurt timp după ce imaginile au apărut online, forțele ucrainene au geolocalizat poziția și au lansat un atac devastator cu drone FPV. Aceeași sursă a confirmat distrugerea totală a sistemului complex de antene și a vehiculului de transport, militarul rus postând ulterior un al doilea videoclip care arăta resturile fumegânde, validând practic succesul loviturii de precizie a Kievului.