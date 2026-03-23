Cum a făcut Igor Dodon propagandă anti-integrare într-o capitală europeană

Republica Moldova. Fostul preşedinte pro-rus Igor Dodon a încercat să convingă autorităţile de la Budapesta că nu există un consens naţional privind integrarea europeană a Republicii Moldova.

Declaraţiile au fost făcute de liderul socialist în cadrul vizitei recente la Budapesta, unde s-a întâlnit cu ministrul afacerilor externe și al relațiilor economice externe al Ungariei, Péter Szijjártó, precum și cu secretarul de stat pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, Boglárka Illés.

Precizăm că fostul președinte al Republicii Moldova a participat la invitația părții ungare, la conferința CPAC Hungary 2026 de la Budapesta, unul dintre cele mai importante evenimente ale mișcării conservatoare internaționale.

Potrivit unui comunicat al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, condus de Igor Dodon, reprezentanții maghiari și-au exprimat „sprijinul de principiu pentru procesul de integrare europeană a Republicii Moldova”.

În replică, Igor Dodon a menționat că respectă poziția Ungariei, însă a subliniat că în Moldova nu există un consens național privind integrarea europeană.

„În acest proces este esențial să fie separate procesele de negociere ale Republicii Moldova și ale Ucrainei. Țările noastre au realități, ritmuri și priorități diferite, de aceea negocierile trebuie desfășurate pe piste separate. În acest sens, nu împărtășim poziția oficială a Chișinăului, care insistă asupra unui format unic de negocieri”, a declarat Igor Dodon.

Totodată, liderul PSRM a reiterat poziția că „negocierile cu Bruxelles-ul trebuie să fie purtate exclusiv în baza intereselor naționale ale Moldovei — cu respectarea suveranității și neutralității țării, inclusiv a independenței economice, precum și cu luarea în considerare a valorilor tradiționale și a credinței ortodoxe, fără impunerea unor idei și obligații străine societății moldovenești și fără o militarizare forțată, caracteristică în ultima perioadă politicilor promovate de Bruxelles”.

Igor Dodon nu a ezitat să laude Ungaria pentru că reprezintă „un exemplu de stat membru al UE care își apără consecvent interesele naționale, menținând totodată un dialog pragmatic și constructiv cu partenerii”.

„Patriotismul, protejarea suveranității și promovarea intereselor naționale stau la baza ideologiei PSRM și rămân priorități constante ale formațiunii”, a spus Dodon.

La nivel declarativ, Ungaria nu constituie un impediment direct sau blocaj oficial în calea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Totuși, pozițiile sale imprevizibile în politica externă și relațiile cu Rusia pot crea incertitudini strategice în procesul de aderare, iar premierul Viktor Orban se opune aderării Ucrainei la UE, cu care merge la pachet şi Republica Moldova.

Negocierile tehnice cu Uniunea Europeană, lansate recent de R. Moldova, sunt o nouă formulă prin care UE încearcă să nu piardă timpul în procesul extinderii sale și aducerii unor țări precum Moldova în marea familie europeană în condițiile în care Ungaria blochează progresul Ucrainei.