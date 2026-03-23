UE restrânge accesul Ungariei la informații sensibile, pe fondul unor noi acuzații privind legături cu Moscova

În interiorul Uniunii Europene se amplifică preocupările legate de modul în care sunt gestionate informațiile sensibile în raport cu Ungaria, după apariția unor noi acuzații potrivit cărora oficiali de la Budapesta ar fi transmis către Rusia detalii din reuniuni europene.

Tema a revenit în prim-plan după declarațiile premierului polonez Donald Tusk și după publicarea unor informații de presă care susțin că membri ai guvernului condus de Viktor Orbán au menținut contacte apropiate cu Moscova inclusiv în timpul războiului din Ucraina.

Potrivit relatărilor apărute în presa internațională, în cercurile diplomatice europene există de mai mult timp suspiciuni privind securitatea informațiilor discutate în prezența delegației ungare.

Ca efect, în ultimii ani s-ar fi extins practica reuniunilor în formate restrânse, între grupuri de state considerate apropiate ca poziționare politică și de securitate, tocmai pentru a limita expunerea unor subiecte sensibile.

În același timp, oficiali ungari resping categoric acuzațiile și le califică drept „fake news” și elemente de campanie electorală, într-un moment în care Ungaria se apropie de alegerile parlamentare din 12 aprilie.

Subiectul apare într-un context politic tensionat, atât la nivel european, cât și intern, în Ungaria. Relația dintre Budapesta și partenerii săi din UE este deja marcată de divergențe legate de sprijinul pentru Ucraina, de apropierea guvernului Orbán de Moscova și de blocarea unor decizii importante la nivelul Consiliului European.

În paralel, campania electorală ungară aduce o competiție mai strânsă decât în scrutinurile anterioare, în condițiile în care partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a fost creditat în mai multe sondaje cu un avans față de Fidesz, formațiunea aflată la guvernare.

Una dintre cele mai puternice reacții publice a venit din partea premierului Poloniei, Donald Tusk, care a afirmat că informațiile potrivit cărora oameni din anturajul lui Viktor Orbán ar transmite Moscovei detalii despre reuniunile Consiliului UE „nu ar trebui să surprindă pe nimeni”.

În mesajul său public, Tusk a sugerat că la nivel politic existau deja suspiciuni de mai mult timp și a explicat că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care intervențiile sale în astfel de reuniuni au fost limitate la strictul necesar.

Formularea liderului polonez indică o lipsă de încredere instalată în timp între unii lideri europeni și reprezentanții Budapestei. În plan politic, poziția lui Donald Tusk are și o dimensiune suplimentară: premierul polonez îl susține pe Péter Magyar, principalul rival electoral al lui Viktor Orbán.

Totuși, chiar și dincolo de competiția politică regională, declarația lui Tusk este relevantă pentru că vine din partea unui lider care participă direct la reuniunile la cel mai înalt nivel ale UE și care are acces la dinamica internă a discuțiilor.

În ultimele luni, raporturile dintre Varșovia și Budapesta s-au deteriorat suplimentar pe fondul diferențelor de abordare privind Rusia și Ucraina.

Dacă guvernul polonez a insistat asupra consolidării sprijinului occidental pentru Kiev, executivul ungar a menținut o linie mai rezervată, cerând condiții suplimentare și blocând uneori consensul european. Această diferență de abordare a alimentat și mai mult percepția că Ungaria se află pe o poziție distinctă față de majoritatea statelor membre în chestiunile de securitate europeană.

Potrivit informațiilor care au relansat această controversă, guvernul lui Viktor Orbán ar fi menținut contacte apropiate cu Moscova pe întreaga durată a războiului din Ucraina.

În centrul atenției s-a aflat ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, despre care s-a afirmat că ar fi folosit pauzele dintre reuniuni cu omologii săi europeni pentru a-l informa pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cu privire la evoluția discuțiilor.

Dacă asemenea acuzații ar fi confirmate, impactul lor politic ar fi major, întrucât ar ridica semne de întrebare nu doar privind conduita unui stat membru al UE, ci și în privința funcționării mecanismelor de încredere internă ale Uniunii și ale alianței nord-atlantice.

În lipsa unor concluzii oficiale sau a unui anunț privind o investigație formală la nivelul UE, aceste acuzații rămân însă în sfera relatărilor jurnalistice și a reacțiilor politice.

Pe de altă parte, faptul că astfel de suspiciuni sunt discutate deschis de diplomați și foști oficiali sugerează că tema nu mai este tratată doar ca o divergență bilaterală sau ca o simplă polemică de campanie.

În mediul european, problema privește în mod direct circuitul informațiilor sensibile și posibilitatea ca detalii din negocieri interne să ajungă la un stat perceput de majoritatea capitalelor europene drept ostil în raport cu interesele de securitate ale Uniunii.

Un element important al acestei situații este faptul că, potrivit unor diplomați europeni citați în presa internațională, îngrijorările privind eventuale scurgeri de informații au contribuit la extinderea formatelor de tip „breakout”, adică reuniuni restrânse între state considerate apropiate ca poziționare.

În locul unor discuții complete în formula celor 27 de state membre, unele decizii și consultări politice ar fi fost purtate în grupuri mai mici.

Aceste formate nu sunt noi în politica europeană, dar folosirea lor mai frecventă pe teme sensibile indică o schimbare de practică. Printre grupurile invocate se numără Weimar, care reunește Franța, Germania și Polonia, precum și alte formate regionale sau tematice precum NB8 ori JEF.

În mod normal, asemenea reuniuni permit coordonare rapidă între state cu interese convergente. În contextul actual, ele sunt prezentate și ca o modalitate de a reduce riscul ca informații sensibile să circule dincolo de cercul statelor participante.

Consecința practică este că Ungaria, chiar dacă rămâne membră cu drepturi depline a UE și NATO, s-ar putea confrunta cu un acces mai redus la unele discuții informale unde se conturează pozițiile politice înainte de reuniunile oficiale.

În diplomația europeană, aceste consultări prealabile sunt deseori esențiale, pentru că acolo se negociază compromisuri, se testează formule și se clarifică liniile roșii ale diferitelor guverne. O limitare a participării la astfel de discuții nu produce un efect juridic direct, dar poate modifica influența politică a unui stat membru.

Fostul ministru de Externe al Lituaniei, Gabrielius Landsbergis, a declarat că fusese avertizat încă din 2024 în legătură cu posibilitatea ca partea ungară să transmită informații către Rusia.

Potrivit acestuia, în reuniunile la care participa și Péter Szijjártó, el și alți omologi și-ar fi limitat în consecință nivelul de detaliu al discuțiilor.

Landsbergis a mers mai departe și a afirmat că, înaintea summitului NATO de la Vilnius din 2023, emisarii implicați în pregătirea negocierilor au redus accesul delegației ungare la unele discuții sensibile.

Formula descrisă de el este una clară:

„Vorbeam doar în termeni formali, apoi ne separăm pentru a discuta fără Ungaria despre ceea ce se putea obține la summit.”

Acest citat este relevant nu doar prin conținutul său, ci și prin faptul că oferă un exemplu concret de adaptare a conduitei diplomatice în prezența delegației ungare.

În spațiul estic al NATO, tema a fost vizibilă și în cadrul Grupului București 9, care reunește state de pe Flancul Estic al alianței. Potrivit relatărilor publice, în 2025 ar fi existat chiar discuții privind eventuala excludere a Budapestei din acest format, din cauza divergențelor legate de sprijinul pentru Ucraina.

Nu există însă un anunț oficial privind o asemenea măsură. Faptul că ideea a fost totuși menționată în spațiul public arată nivelul de tensiune acumulat în jurul poziționării Ungariei.

Guvernul ungar a respins acuzațiile. Ministrul pentru afaceri europene, János Bóka, a declarat că informațiile apărute sunt „fake news” și reprezintă „o reacție disperată la faptul că Fidesz câștigă avânt în campania electorală. Dar poporul ungar nu va fi înșelat.”

La rândul său, ministrul de Externe Péter Szijjártó a negat conținutul articolului care a relansat controversa și a acuzat presa că promovează „teorii ale conspirației mai absurde decât orice s-a văzut până acum”.

Aceste reacții se înscriu în linia constantă a executivului de la Budapesta, care respinge acuzațiile de apropiere excesivă de Moscova și susține că politica sa externă urmărește exclusiv interesele naționale ale Ungariei, în special în domeniul energetic și al securității economice.

Totuși, în plan european, aceste explicații nu au fost suficiente pentru a elimina suspiciunile, mai ales în condițiile în care Ungaria a continuat să se opună unor inițiative importante de sprijin pentru Ucraina.

Din punct de vedere politic, miza reacției guvernului Orbán este dublă. Pe de o parte, Budapesta încearcă să respingă ideea că ar exista o problemă de loialitate față de partenerii europeni.

Pe de altă parte, executivul ungar leagă aceste acuzații de campania electorală internă, sugerând că ele sunt lansate sau amplificate pentru a afecta Fidesz înaintea votului din 12 aprilie.

Potrivit informațiilor vehiculate în mediul diplomatic, nu este așteptată în acest moment o reacție formală a UE la noile acuzații. Unul dintre motivele invocate este apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria.

Mai mulți diplomați europeni ar considera că orice măsură publică sau semnal instituțional puternic ar putea fi folosit de Viktor Orbán în campanie, în beneficiul propriu.

Această prudență are o logică politică. Într-o campanie electorală tensionată, un conflict deschis între instituțiile europene și Budapesta ar putea alimenta narativul suveranist al Fidesz, potrivit căruia Ungaria ar fi supusă unor presiuni externe. Astfel, chiar și state membre care privesc cu îngrijorare relația Budapestei cu Moscova par dispuse să amâne o eventuală reacție până după scrutin.

În același timp, unii diplomați au sugerat că pe partea instituțională ar putea fi luate măsuri tehnice privind clasificarea unor informații și documente la nivelul UE.

Ideea nu este prezentată ca o soluție completă, ci mai degrabă ca un posibil instrument de descurajare a scurgerilor și de facilitare a unor investigații în cazul apariției unor suspiciuni concrete. O asemenea abordare ar permite Uniunii să răspundă indirect, fără a deschide în mod explicit o confruntare politică înainte de alegerile din Ungaria.

Tema securității informațiilor europene se suprapune peste o confruntare electorală importantă în Ungaria. Alegerile parlamentare din 12 aprilie 2026 sunt descrise de mai multe surse internaționale drept cel mai dificil test politic pentru Viktor Orbán din ultimii ani.

Mai multe sondaje publicate în martie au indicat că partidul Tisza, condus de Péter Magyar, se află în avantaj față de Fidesz. Un sondaj al 21 Research Centre, citat de Reuters, plasa Tisza la 53% în rândul alegătorilor deciși, față de 39% pentru Fidesz. Alte cercetări au indicat, de asemenea, un avans al opoziției, deși marja diferă în funcție de institut.

Péter Magyar, fost apropiat al establishmentului de la Budapesta, și-a construit campania în jurul criticilor privind corupția, guvernarea și relația Ungariei cu Uniunea Europeană.

În același timp, Viktor Orbán încearcă să-și mobilizeze electoratul într-un climat marcat de stagnare economică, costuri ridicate ale vieții și dispute europene legate de finanțarea Ucrainei. Reuters a relatat că Fidesz și-a intensificat campania online și mobilizarea digitală, pe fondul noilor reguli privind publicitatea politică pe marile platforme.

În acest context, orice acuzație privind raporturile dintre Budapesta și Moscova capătă o greutate electorală suplimentară. Péter Magyar a folosit deja subiectul în campanie, afirmând la un miting că

„Faptul că ministrul ungar de externe, un prieten apropiat al lui Serghei Lavrov, a raportat rușilor practic minut cu minut de la fiecare reuniune a UE este o trădare pe față. Acest om nu și-a trădat doar propria țară, ci și Europa.”

Declarația ilustrează modul în care tema securității europene este integrată direct în disputa politică internă.

Relația deja fragilă dintre Budapesta și restul capitalelor europene a fost tensionată suplimentar de disputa privind pachetul de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei.

La reuniunea Consiliului European din martie, Viktor Orbán a refuzat să aprobe pachetul, iar reacțiile celorlalți lideri au fost puternice. Reuters a relatat că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE va găsi modalități alternative pentru a acorda Ucrainei sprijinul promis, în ciuda opoziției Ungariei.

Potrivit acelorași relatări, Orbán și-a justificat poziția prin disputa privind fluxul de petrol prin conducta Druzhba, esențială pentru aprovizionarea Ungariei.

În paralel, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a insistat că înțelegerile asumate de liderii europeni trebuie respectate. Într-o scrisoare transmisă anterior lui Viktor Orbán, Costa avertizase că niciun stat membru nu ar trebui să submineze deciziile colective ale Consiliului European.

Acest conflict privind finanțarea Ucrainei este important pentru înțelegerea întregului tablou. Suspiciunile privind transmiterea de informații către Moscova nu apar într-un vid politic, ci pe fondul unei acumulări de divergențe între Ungaria și majoritatea statelor membre.

Pentru unii diplomați europeni, veto-ul privind pachetul financiar pentru Kiev este doar cel mai recent exemplu al unei conduite politice care afectează coeziunea europeană în raport cu Rusia.

Mai mulți diplomați europeni au sugerat că direcția în care va evolua reacția UE depinde într-o mare măsură de rezultatul alegerilor din 12 aprilie.

Dacă Viktor Orbán va rămâne la putere, presiunea asupra instituțiilor europene și a statelor membre pentru a găsi formule alternative de cooperare ar putea crește. În acest scenariu, limitarea accesului la informații sensibile, extinderea reuniunilor în formate restrânse și folosirea mai frecventă a documentelor clasificate ar putea deveni practici și mai vizibile.

Dacă însă raportul de forțe politice din Ungaria se schimbă, partenerii europeni ar putea prefera o perioadă de recalibrare și așteptare, pentru a evalua noua relație cu Budapesta.

Deocamdată, mesajele publice din partea UE rămân prudente, în timp ce semnalele neoficiale venite din mediul diplomatic arată o preocupare reală privind securitatea informațiilor și nivelul de încredere dintre statele membre.

Cert este că tema depășește cadrul unei simple polemici electorale. Ea atinge două dintre cele mai sensibile componente ale construcției europene: încrederea între guverne și capacitatea Uniunii de a acționa coerent într-un moment de război la granița sa estică.

În lipsa unui răspuns formal, această neîncredere pare să se manifeste deja prin mecanisme informale, tăcute, dar relevante: mai puține informații distribuite, discuții purtate în cercuri mai mici și o atenție sporită față de traseul detaliilor sensibile în interiorul sistemului european.