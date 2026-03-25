Campania anti-Ucraina a regimului Orban. Cum a devenit Zelensky inamicul public numărul 1 în alegerile din Ungaria

Pe măsură ce ne apropiem de alegerile din 12 aprilie, peisajul politic maghiar este marcat de o polarizare extremă, transformând scrutinul într-un adevărat referendum asupra erei Orban.

Confruntat pentru prima dată în 16 ani cu posibilitatea unei înfrângeri, premierul și-a concentrat întreaga strategie pe retorica „război versus pace”, folosindu-l pe președintele ucrainean Zelenski drept simbol al amenințării externe.

În replică, Peter Magyar și partidul Tisza au reușit să mobilizeze un electorat dornic de schimbare, dominând segmentele tinere și urbane, ceea ce plasează Ungaria în fața celui mai imprevizibil rezultat electoral din ultimele decenii.

Conform celor mai recente sondaje realizate la începutul lunii martie de institutele independente, precum 21 Kutatóközpont și Závecz Research, noul partid de opoziție Tisza, condus de Peter Magyar, a reușit să depășească partidul de guvernământ, fiind cotat cu 50% - 53% în rândul alegătorilor deciși, față de 38% - 39% pentru Fidesz.

Pe de altă parte, casele de sondare apropiate puterii prezintă o cu totul altă imagine, creditând în continuare Fidesz cu prima șansă, cu aproximativ 43%, comparativ cu 37% pentru Tisza.

De la revenirea la putere a lui Viktor Orbán în urmă cu 16 ani, politica externă a Ungariei a suferit o transformare radicală. De la inamic la prieten și invers, în relația cu Vladimir Putin și Volodimir Zelensky.

Relația cu regimul lui Vladimir Putin s-a consolidat constant, în timp ce mașinăria de propagandă a guvernului a trecut de la o poziție critică la o admirație fățișă față de liderul de la Kremlin, portretizând Federația Rusă drept ultimul bastion al valorilor tradiționale și conservatoare. Această apropiere a culminat odată cu invazia Rusiei în Ucraina, moment care a redefinit campaniile electorale ale partidului Fidesz.

Când a izbucnit războiul la scară largă în februarie 2022, Ungaria se afla pe ultima sută de metri a campaniei electorale. După un scurt moment de derută, imperiul mediatic controlat de Fidesz a lansat o campanie puternică: Ungaria trebuie să rămână de partea păcii într-un conflict al „două națiuni străine”.

Opoziția unită a fost imediat demonizată și acuzată că, dacă va câștiga alegerile, va trimite trupe maghiare pe frontul ucrainean. Această tactică i-a asigurat lui Viktor Orbán o nouă supermajoritate istorică, acesta mergând până acolo încât l-a numit pe președintele Volodimir Zelenski drept unul dintre adversarii săi în discursul de victorie.

În anii care au urmat, psihoza războiului a fost dusă la extrem. Înaintea alegerilor din 2024 și pe parcursul anului 2025, politicienii Fidesz au distribuit pe rețelele sociale videoclipuri generate de inteligența artificială cu soldați maghiari răniți sau scene de execuții, susținând că doar ei pot garanta securitatea cetățenilor.

Propaganda guvernamentală și-a schimbat ulterior nuanța, acuzând Ucraina nu doar pentru inflația și dificultățile economice ale Ungariei, ci și pentru interferențe în afacerile interne.

În campania pentru alegerile din 2026, mii de panouri publicitare îl înfățișează pe Volodimir Zelenski ba ca pe o marionetă a Bruxelles-ului, ba ca pe un aliat al noului lider al opoziției, Peter Magyar (Partidul Tisza), care a devansat Fidesz în sondaje. Mai mult, Zelenski a înlocuit figura lui George Soros în deja clasica campanie de denigrare „Nu-l lăsa să râdă la urmă”, în timp ce presa aservită guvernului descrie constant Ucraina drept un stat corupt și un cuib de criminalitate.

Aceasta este prima dată când mașinăria de propagandă a lui Orbán transformă un stat suveran în principalul inamic public, o temă considerată ideală pe termen lung, având în vedere că negocierile de aderare ale Ucrainei la UE sau NATO vor dura ani de zile.

Tensiunile bilaterale au atins un punct critic, marcat de dispute privind conducta Drujba, situația minorității maghiare și blocarea ajutorului european de 90 de miliarde de euro.

Mai grav, surse de investigație indică faptul că „deturnarea” recentă a unui convoi financiar ucrainean ar fi fost o operațiune a serviciilor secrete maghiare, orchestrată de apropiații ministrului Antal Rogan. Scopul ar fi fost provocarea unei reacții dure din partea Kievului, reacție folosită ulterior ca armă electorală de către Fidesz.

Cu toate acestea, acțiunile guvernului nu reflectă în totalitate atitudinea societății. În ciuda sondajelor care arată o reticență majoritară față de aderarea rapidă a Ucrainei la UE, poziție împărtășită moderat și de partidul de opoziție Tisza, o mare parte a maghiarilor continuă să arate solidaritate. Mii de refugiați ucraineni trăiesc, muncesc și studiază în Ungaria, demonstrând că, dincolo de zgomotul asurzitor al propagandei politice, compasiunea umană rămâne o realitate.