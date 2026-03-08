Banca ucraineană Oschadbank cere returnarea celor 40 de milioane de dolari și a aurului confiscat de Ungaria

Banca de stat ucraineană Oschadbank a anunțat că va iniția acțiuni legale pentru recuperarea unor bunuri bancare confiscate în Ungaria, după un incident petrecut la începutul lunii martie, când mai mulți angajați ai instituției au fost opriți de autoritățile maghiare, potrivit Kiyv Independent.

Deși personalul băncii s-a întors între timp în Ucraina, vehiculele utilizate pentru transportul valorilor și bunurile transportate rămân în continuare confiscate.

Instituția financiară a făcut anunțul pe 7 martie, printr-o declarație publicată pe pagina oficială de Facebook, precizând că situația nu este încă rezolvată. Potrivit reprezentanților băncii, „vehiculele și bunurile de valoare rămân reținute în mod ilegal”.

Cazul a început pe 5 martie, când șapte angajați ai Oschadbank transportau bani și aur din Austria către Ucraina. Autoritățile din Ungaria au decis să îi rețină pentru verificări, afirmând că există suspiciuni privind o posibilă operațiune de spălare de bani.

În urma incidentului, angajații băncii au fost eliberați și au revenit în Ucraina. Cu toate acestea, bunurile transportate nu au fost returnate.

Potrivit băncii, transportul includea „două vehicule blindate pentru transport de valori și bunuri în valoare de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur bancar”.

Reprezentanții instituției au subliniat că transportul a fost efectuat în conformitate cu legislația ucraineană. „Documentația necesară a fost deja transmisă Băncii Naționale a Ucrainei pentru verificare”, a precizat instituția.

Oschadbank a anunțat că pregătește mai multe demersuri legale pentru a recupera bunurile confiscate și pentru a clarifica circumstanțele reținerii angajaților săi.

Printre măsurile avute în vedere se numără contestarea restricțiilor impuse de autoritățile maghiare în domeniul migrației, precum și investigarea modului în care au fost tratați angajații în timpul reținerii.

Banca susține că personalul său a fost reținut „mai mult de o zi fără acces la asistență juridică și sprijin consular”.

Instituția a precizat că ar putea apela și la o firmă internațională independentă de audit pentru a analiza documentele și contractele legate de operațiunea de transport.

This is why Zelenskyy is openly threatening Viktor Orbán’s life. Hungary just intercepted Ukrainian armored vehicles transporting $40 million USD, and 9 kg of gold seized on suspicion of money laundering. Seven Ukrainians detained, including a former intelligence officer. pic.twitter.com/TphIRuIptA — Hannibal (@Hannibal170366) March 7, 2026

„Oschadbank cere returnarea integrală a vehiculelor de transport valori și a bunurilor pe care acestea le transportau”, se arată în declarația oficială.

Incidentul a avut loc într-un context deja tensionat între Ucraina și Ungaria. Oficialii ucraineni au criticat intervenția autorităților maghiare, descriind situația drept „luare de ostatici” și „terorism de stat”.

În același timp, ministrul de externe al Ungariei a sugerat existența unei „posibile legături cu mafia de război ucraineană”, fără a prezenta dovezi publice în acest sens.

Ministerul ucrainean de Externe a reacționat avertizând cetățenii ucraineni să evite călătoriile în Ungaria din motive de siguranță.

Tensiunile dintre cele două state s-au accentuat în ultimele săptămâni și din cauza unui conflict legat de transportul petrolului rusesc prin conducta Druzhba.

Conducta a fost oprită la sfârșitul lunii ianuarie după ce infrastructura din vestul Ucrainei a fost avariată în urma unui atac rusesc.

Ungaria, care depinde în mare măsură de această rută pentru importurile de petrol, a acuzat Kievul că blochează în mod deliberat livrările. În replică, Budapesta a blocat unele decizii europene privind sancțiunile și sprijinul financiar pentru Ucraina.

Potrivit unor analiști, retorica tot mai critică a premierului ungar Viktor Orban la adresa Ucrainei ar putea fi influențată și de presiunea politică internă, în contextul alegerilor parlamentare programate în Ungaria în luna aprilie.