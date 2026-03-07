Ungaria confiscă milioane de euro în numerar și aur dintr-un convoi ucrainean, aflat în tranzit

Șapte angajați ai unei bănci ucrainene, care au fost reținuți de autoritățile din Ungaria în timp ce transportau o cantitate mare de numerar și aur, au fost eliberați și s-au întors în Ucraina, potrivit BBC.

Incidentul a implicat aproximativ 80 de milioane de dolari și 9 kilograme de aur, transportate cu vehicule speciale pentru transport de valori, și a provocat noi tensiuni diplomatice între Kiev și Budapesta, pe fondul relațiilor deja tensionate dintre cele două țări.

Autoritățile maghiare au reținut joi șapte lucrători ai băncii de stat ucrainene Oschadbank, care se aflau într-un convoi de vehicule destinate transportului de numerar și valori. Potrivit informațiilor oficiale, transportul provenea din Austria și urma să ajungă în Ucraina.

Ministerul de Externe al Ucrainei a anunțat vineri seara că cei șapte angajați au fost eliberați și au trecut în siguranță granița. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a transmis pe platforma X că „lucrătorii sunt în siguranță și au trecut granița ucraineană”.

În schimb, autoritățile fiscale și vamale din Ungaria au declarat că reținerea a avut loc în cadrul unei anchete penale. Instituția a precizat că cei implicați au fost opriți „sub suspiciunea de spălare de bani”.

Potrivit aceleiași instituții, transportul de numerar era supravegheat de un fost general al serviciilor de informații ucrainene.

Autoritățile maghiare au menționat că astfel de transporturi au avut loc frecvent în ultimul an. Într-un comunicat oficial, administrația națională fiscală și vamală a declarat:

„Numai în acest an, peste 900 de milioane de dolari, 420 de milioane de euro și 146 de kilograme de lingouri de aur au fost transportate prin teritoriul Ungariei către Ucraina”.

Banca ucraineană Oschadbank a susținut că transportul reținut era unul obișnuit și că angajații au fost opriți fără justificare. Instituția a afirmat că aceștia făceau parte dintr-un transport regulat de valori între Austria și Ucraina și că au fost „reținuți în mod nejustificat”.

Nu este clar ce s-a întâmplat cu banii și aurul confiscate în timpul operațiunii. Ministrul de externe al Poloniei, Radek Sikorski, a comentat situația afirmând că „au furat banii”.

Incidentul a amplificat tensiunile deja existente între Ucraina și Ungaria. Relațiile dintre cele două țări s-au deteriorat în timpul invaziei la scară largă a Rusiei asupra Ucrainei.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a acuzat guvernul de la Budapesta că implică Ucraina în disputele politice interne. El a afirmat că Kievul nu va tolera „acest banditism de stat”.

I have already briefed President @ZelenskyyUa that we were able to secure the release of seven Ukrainian nationals who were held in Budapest. They are already safe and they have crossed the Ukrainian border. Our consuls have provided necessary assistance. I thank our team at… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 6, 2026

De cealaltă parte, ministrul maghiar de externe Péter Szijjártó a pus sub semnul întrebării modul în care au fost transportate sumele mari de bani.

„Dacă este cu adevărat o tranzacție între bănci, de ce nu a fost realizată prin transfer?”, a declarat acesta.

Incidentul are loc pe fondul unei dispute legate de livrările de petrol rusesc prin conducta Druzhba, una dintre principalele rute de aprovizionare pentru Ungaria și Slovacia.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat Ucraina că a oprit deliberat livrările de petrol rusesc. Autoritățile de la Kiev susțin însă că infrastructura a fost avariată în urma unui atac aerian rusesc.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că reluarea funcționării conductei ar putea dura încă patru până la șase săptămâni. În același timp, liderul ucrainean l-a criticat pe Orbán pentru blocarea unui pachet de ajutor financiar al Uniunii Europene destinat Ucrainei.

Comisia Europeană a intervenit în dispută și a cerut reducerea tensiunilor dintre cele două state. Purtătorul de cuvânt Olof Gill a declarat că este necesar ca toate părțile „să reducă retorica și să se concentreze pe presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului de agresiune”.

Cazul reținerii lucrătorilor bancari apare și într-un moment sensibil pentru politica internă a Ungariei. Țara se află în plină campanie electorală înaintea alegerilor programate pentru 12 aprilie.

Premierul Viktor Orbán, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Rusiei din Uniunea Europeană, a adoptat în ultimii ani o poziție critică față de sprijinul financiar european acordat Ucrainei.

În același timp, Budapesta a declarat că ar putea utiliza „instrumente politice și financiare” pentru a determina Ucraina să reia livrările de petrol prin conducta Druzhba.