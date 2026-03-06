International

Câți bani investește UE în Ucraina. Proiecte pentru transport, exporturi și reconstrucția economiei

Câți bani investește UE în Ucraina. Proiecte pentru transport, exporturi și reconstrucția economieiZelenski și Ursula von der Leyen. Sursă foto: X.com
Uniunea Europeană continuă să aloce fonduri importante pentru proiecte de infrastructură, sprijin economic și programe educaționale în Ucraina, într-un efort mai amplu de integrare a țării în economia și piața europeană, arată Raportul general privind activitățile Uniunii Europene în 2025, publicat vineri de Comisia Europeană.

UE investește în infrastructura Ucrainei

O parte din investițiile europene vizează dezvoltarea infrastructurii de transport care conectează Ucraina cu Uniunea Europeană. Până în prezent, blocul comunitar a mobilizat aproximativ 2,3 miliarde de euro pentru îmbunătățirea legăturilor de transport dintre UE, Ucraina și Republica Moldova.

Din această sumă, 1,55 miliarde de euro reprezintă granturi acordate prin programul Connecting Europe Facility, instrumentul european destinat finanțării infrastructurii de transport.

Printre proiectele finanțate se află și realizarea unei linii feroviare la standard european între Polonia și Ucraina, investiție estimată la 73,5 milioane de euro. Proiectul are ca obiectiv facilitarea integrării transportului ucrainean în rețeaua feroviară europeană.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursa foto: dreamstime.com

20 de milioane de euro pentru exporturi

Pe lângă proiectele de infrastructură, Uniunea Europeană susține și relansarea economică a Ucrainei prin instrumente destinate stimulării comerțului.

În anul 2025 a fost semnat primul acord în cadrul Ukraine Export Credit Guarantee Facility, mecanism european care oferă garanții pentru exporturile companiilor europene către Ucraina. Prin acest instrument sunt acordate garanții în valoare de 20 de milioane de euro.

Potrivit raportului UE, sprijinul acordat Kievului nu se limitează la ajutorul de urgență, ci are ca obiectiv integrarea treptată a economiei ucrainene în piața europeană. În acest context, Ucraina continuă să se apropie de piața unică a Uniunii, inclusiv prin extinderea zonei de liber schimb și prin integrarea progresivă în domenii precum energia și transporturile.

UE, proiecte majore pentru reconstrucția Ucrainei

Proiectele prezentate în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei, organizată în 2025 la Roma, ar putea atrage investiții de până la 10 miliarde de euro. Fondurile sunt destinate reconstruirii locuințelor distruse, relansării activităților economice și modernizării infrastructurii energetice.

În paralel, Ucraina a fost inclusă în programul educațional Erasmus+, iar pentru anul școlar 2025–2026 sunt distribuite două milioane de manuale noi pentru elevii ucraineni.

„Securitatea Europei începe în Ucraina”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că UE va continua să sprijine Ucraina atât timp cât va fi nevoie.

