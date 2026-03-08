Viktor Orbán acuză Ucraina că finanțează opoziția. Vehicule cu zeci de milioane de euro și aur ale unei bănci de stat din Ucraina, blocate în Ungaria.

Autoritățile ungare au interceptat recent două vehicule blindate care transportau o cantitate impresionantă de valută și aur aparținând băncii de stat ucrainene Oschadbank. O dispută asupra adevăratului scop al banilor a izbucnit între Ungaria și ucraina.

Incidentul a declanșat o dispută la nivel înalt, ieri, premierul Viktor Orbán sugerând că banii ar putea fi folosiți pentru influențarea politicii interne a Ungariei. În timp ce avocații băncii susțin că este vorba pur și simplu despre un transfer interbancar internațional legitim, blocat de o anchetă pentru spălare de bani. Detaliile fac diferența între cele două versiuni.

Potrivit informațiilor publicate de Kyiv Post, cele două vehicule blindate se aflau în tranzit dinspre sediul Raiffeisen Bank International din Viena (Austria) cu destinația Kiev, la sediul Oschadbank. Încărcătura interceptată pe teritoriul ungar conținea 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de aur.

În urma acțiunii autorităților de la Budapesta, șapte cetățeni ucraineni, angajați ai băncii care însoțeau transportul, au fost reținuți și ulterior expulzați.

Ieri, prezent la un miting organizat la Debrecen, premierul ungar Viktor Orbán a comentat incidentul, ridicând semne de întrebare cu privire la destinația reală a banilor.

„Noi vrem să ştim doar, ce fac ucrainenii cu această cantitate mare de bani în Ungaria”, a declarat Orbán, precizând că nu este clar dacă fondurile erau doar în tranzit sau urmau să rămână în țară.

Premierul a legat rapid acest transport de politica internă a Ungariei, susținând că există un „partid pro-ucrainean creat practic din nimic” care nu duce lipsă de fonduri. De asemenea, a lansat acuzații la adresa presei și a persoanelor publice: „Am suspiciunea că numeroasele voci pro-ucrainene din Ungaria sunt doar parțial sincere și venite din convingere, iar cealaltă parte a acestor voci «vine din buzunar». Vreau să știu cum ajung acei bani în acele buzunare”, a subliniat șeful executivului de la Budapesta.

Dosarul vizează un „autor necunoscut”, iar angajații sunt doar martori

Reprezentanții legali ai băncii ucrainene oferă o cu totul altă perspectivă asupra situației. Dr. Lóránt Horváth, avocat principal la firma austriacă E. Rechtsanwalt, care reprezintă Oschadbank și pe cei șapte angajați, a explicat pentru Kyiv Post că transportul este rezultatul unui acord contractual internațional perfect valabil între Raiffeisen Bank și Oschadbank.

Avocatul, citat de Kyiv Post, a confirmat că Administrația Națională Fiscală și Vamală din Ungaria a deschis o investigație penală pentru suspiciuni de spălare de bani, însă a subliniat că aceasta vizează un „autor necunoscut” (in rem).

„Cetăţenii ucraineni implicaţi în transportul de numerar au fost audiaţi doar ca martori în cadrul anchetei şi nu le-a fost comunicată nicio suspiciune oficială”, a precizat Dr. Horváth. Angajații nu au fost puși sub acuzare pentru nicio infracțiune.

Raiffeisen Bank International a refuzat să comenteze detaliile specifice ale acestei operațiuni, invocând legile stricte din Austria privind secretul bancar.

Reprezentanții instituției financiare au precizat, totuși, că banca are o activitate îndelungată în distribuirea de bancnote la nivel european, colaborează constant cu autoritățile de reglementare și respectă toate normele în vigoare pentru combaterea spălării banilor.