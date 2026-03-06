Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

Există un aspect foarte important în scandalul în care a fost prinsă fiica lui Victor Ponta. Amănunt discutat, azi, de Dan Andronic și de Radu Coșarcă la podcastul difuzat pe evz.ro și platforma „Hai România”. Problema este legată că problema a fost judecată de ministrul de Externe, Oana Țoiu, cu jumătăți de măsură. Pentru că niciun alt minor nu a fost dat jos din avion.

Dan Andronic a remarcat că explicațiile oficiale sunt neclare și nimeni nu a dat un răspuns limpede. Explicația transmisă ar fi fost că a existat un ordin venit de la ministra de Externe, Oana Țoiu. Iar motivul era legat de afectarea imaginii instituționale.

„Explicația transmisă ar fi fost că a existat un ordine venit de la ministra de Externe, Oana Țoiu. Motivul invocat ar fi fost că prezența fetei ar reprezenta o vulnerabilitate de imagine. Ceea ce încă n-a fost tradus în limba română până astăzi (n.r. - nu s-au dat explicații legate de ce înseamnă sintagma vulnerabilitate de imagine)”.

Un element cheie remarcat de Dan Andronic se referă la ceilalți minori, care nu au fost eliminați de pe listă. Ceea ce arată că Irina Ponta a fost o țintă.

„Un detaliu care ridică și mai multe semne de întrebare este că, potrivit informațiilor obținute, niciun al minor sau adult dintre cei convocați la consulat pentru această evacuare nu ar fost exclus de pe listă. Singura persoană care a rămas în afara transportului a fost fiica fostului premier”, a spus Dan Andronic.

Radu Coșarcă a atras atenția că n-ar fi exclus ca avionul care i-a adus pe români în țară să fi avut și câteva locuri libere. S-ar putea să vedem locuri goale în avion. Atenție! S-a putea să vedem chiar locuri goale.”

Există o procedură în care un număr de cetățeni ai UE trebuie să fie îmbarcați într-o astfel de cursă, alții decât cei români. Dezorganizarea face minuni, să știi. 54 de locuri erau rezervate pentru cetățeni ai Uniunii Europene.

Alți cetățeni decât cetățenii români. Asta e o regulă. Știu că e o regulă. Sper să se aplice și în cazul românilor. Aveam o cotă parte pe care trebuia să o dăm. Sper să se aplice și în cazul românilor. La alte zboruri. Se spune că era cinci locuri neocupate în avion”, a explicat Dan Andronic.