Ucraina aruncă pe câmpul de luptă sistemul Șvidun, noul vânător de drone

Ucraina își consolidează capacitățile de apărare aeriană prin introducerea unui nou sistem dedicat combaterii dronelor, conceput pentru a detecta, intercepta și neutraliza rapid amenințările aeriene de tip UAV, relatează mod.gov.ua.

Acest „vânător de drone” reprezintă un pas important în adaptarea tacticilor militare la noile realități ale războiului modern, unde atacurile cu drone au devenit frecvente și greu de contracarat.

Mai exact, Ucraina a autorizat oficial utilizarea unui nou sistem aerian fără pilot dezvoltat pe plan intern, denumit Șvidun, destinat forțelor armate. Decizia marchează o nouă etapă în dezvoltarea rapidă a capacităților de apărare aeriană ale țării, adaptate la cerințele actuale ale câmpului de luptă.

Ministerul Apărării a confirmat că platforma a fost codificată și validată pentru utilizare operațională, oferind detalii despre acest sistem în data de 31 martie. Anunțul subliniază importanța tehnologiilor autohtone în consolidarea securității naționale.

Potrivit informațiilor oficiale, Șvidun a fost proiectat special pentru a identifica, intercepta și elimina dronele inamice, fie că sunt utilizate pentru atac sau misiuni de recunoaștere. Sistemul este capabil să contracareze o gamă variată de modele folosite frecvent pe front, inclusiv Shahed-136, Gerbera, Geran, Supercam, Zala și Skat.

Drona interceptoare Șvidun este construită din materiale compozite rezistente, având o greutate de aproximativ 8 kilograme și o anvergură a aripilor de circa doi metri. Performanțele sale tehnice îi permit să urce până la altitudini de 6.000 de metri și să atingă viteze ce depășesc 250 km/h, caracteristici esențiale pentru misiuni rapide de interceptare.

Cu o rază operațională de peste 70 de kilometri, sistemul poate asigura protecție aeriană deasupra zonelor urbane, contribuind la apărarea împotriva atacurilor cu drone. Astfel, Șvidun devine un element important în securizarea spațiului aerian în proximitatea orașelor.

Din punct de vedere tehnologic, platforma integrează soluții inginerești avansate menite să reducă vibrațiile structurale la viteze ridicate. Acest aspect oferă operatorilor imagini stabile și clare în timpul intervențiilor, sporind eficiența misiunilor de interceptare.

Oficialii au evidențiat și capacitatea sistemului de a opera în condiții sigure la decolare și aterizare, în ciuda performanțelor sale de viteză. Această caracteristică permite recuperarea dronei în situațiile în care ținta nu mai poate fi urmărită, precum și reutilizarea acesteia în misiuni ulterioare. În plus, autonomia de zbor depășește două ore, oferind flexibilitate operațională extinsă.

Reprezentanții Ministerului Apărării au vorbit despre performanțele ridicate ale sistemului, precizând că Shvidun înregistrează unele dintre cele mai bune rezultate în interceptarea dronelor de tip Shahed, comparativ cu alte platforme similare dezvoltate în Ucraina. Eficiența sa este susținută și de datele operaționale, care indică distrugerea a aproape 100 de drone inamice până în prezent.

În paralel cu dezvoltarea internă, Ucraina își extinde colaborările internaționale în domeniul tehnologiei UAV. Un exemplu relevant este acordul dintre compania ucraineană General Chereshnya și firma americană Wilcox Industries, care au decis să creeze o societate mixtă pe teritoriul Statelor Unite.

Parteneriatul vizează lansarea producției locale de drone FPV și interceptoare, cu prioritate pentru piața de apărare americană și contractele cu Pentagon, fără a exclude exporturile către alte state.

Potrivit reprezentanților implicați, această colaborare va combina experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă cu expertiza tehnologică și capacitățile industriale ale Statelor Unite, deschizând noi perspective pentru dezvoltarea și utilizarea dronelor militare.