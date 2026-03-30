International

Berlinul accelerează fabricarea sistemelor Skynex, testate pe câmpul de luptă din Ucraina

Comentează știrea
Sistem de apărare aeriană Skynex. Sursa foto: Rheinmetall
Din cuprinsul articolului

Germania se pregătește să treacă la producția în masă a sistemelor de apărare aeriană Skynex, după ce acestea au fost testate în condiții reale în Ucraina, cu scopul de a întări apărarea aeriană a țării și de a susține partenerii internaționali, potrivit united24media.com.

Germania lansează producția pe scară largă a sistemelor de apărare Skynex

Mai exact, industria germană de apărare se pregătește pentru o cerere semnificativ mai mare de sisteme anti-drone, alimentată de experiențele dobândite în conflictul din Ucraina, unde atacurile aeriene rusești au evidențiat vulnerabilitățile în materie de securitate aeriană.

Compania de apărare Rheinmetall a anunțat planuri de a-și crește producția de sisteme de apărare aeriană cu armament de foc, incluzând modelele Skynex și Skyranger, la un ritm de până la 400 de unități pe an până în 2027, conform informațiilor prezentate investitorilor.

Aceste tehnologii sunt concepute special pentru a neutraliza amenințările reprezentate de dronele de atac Shahed, dezvoltate în Iran, care au fost folosite extensiv de armata rusă pentru a lovi orașe și infrastructură strategică din Ucraina.

FACIAS atacă în instanță înghețarea pensiilor și cere indexarea anuală. Aproape cinci milioane de pensionari, în așteptare
FACIAS atacă în instanță înghețarea pensiilor și cere indexarea anuală. Aproape cinci milioane de pensionari, în așteptare
Electrocasnice noi pentru familiile din Republica Moldova. Guvernul lansează o nouă rundă de vouchere
Electrocasnice noi pentru familiile din Republica Moldova. Guvernul lansează o nouă rundă de vouchere

Rheinmetall își dublează capacitatea de producție

Rheinmetall se află într-un proces amplu de extindere a producției, vizând o rată de până la opt sisteme de apărare aeriană pe săptămână. În paralel, compania își întărește și diversifică lanțurile de aprovizionare pentru a susține această creștere accelerată.

Până în prezent, Rheinmetall raporta o capacitate anuală de aproximativ 200 de sisteme, ceea ce înseamnă că noile măsuri vor dubla efectiv producția. Extinderea vizează mai multe țări, cu unități în Elveția și Italia programate să producă câte aproximativ 140 de sisteme pe an fiecare, iar Germania urmând să asigure circa 100 de unități anual. Per total, producția combinată va atinge aproximativ 380 de sisteme, ușor sub obiectivul inițial de 400.

Noile linii de fabricație sunt deja echipate, iar modernizările din Elveția sunt așteptate să fie operaționale în primul trimestru al anului 2026, urmate de implementarea acestora în Italia și Germania mai târziu în cursul anului.

Războiul dronelor: Skynex și Skyranger în prima linie

Noile sisteme de apărare aeriană Skynex și Skyranger sunt proiectate special pentru a contracara amenințările aeriene cu costuri reduse, în special dronele și rachetele de croazieră. Ele utilizează tunuri automate cu foc rapid și tehnologii avansate de țintire pentru a neutraliza țintele apropiate, oferind o alternativă mult mai economică la sistemele de rachete tradiționale, scumpe.

Ucraina folosește deja aceste platforme în operațiuni reale, iar rezultatele sunt promițătoare. Skynex s-a dovedit eficient nu doar împotriva dronelor, ci și în interceptarea rachetelor de croazieră. În paralel, sistemele Skyranger 35, instalate pe șasiuri Leopard 1, au ajuns în dotarea forțelor ucrainene la sfârșitul anului 2025.

Cerere în creștere în Europa

Interesul pentru aceste tehnologii crește rapid în Europa, pe fondul reevaluării capacităților de apărare aeriană. Germania și Olanda au plasat deja comenzi pentru Skyranger 30, iar Belgia analizează achiziționarea acestor sisteme pentru protecția unităților NASAMS. De asemenea, Elveția este așteptată să intre pe lista de clienți Skynex.

Estimările indică faptul că doar Bundeswehr-ul ar putea avea nevoie pe termen lung de 500–600 de astfel de unități. Totuși, costul rămâne un factor semnificativ: o baterie formată din patru sisteme Skynex sau Skyranger ajunge la aproximativ 68,9 milioane de dolari, ceea ce face ca achizițiile la scară largă să reprezinte un angajament financiar considerabil pentru guverne.

Producția Rheinmetall depinde în mare parte de facilitățile din Elveția, unde regulile stricte de export ar putea împiedica livrările directe către Ucraina. În același timp, aceste capacități pot onora contracte pentru alte țări, contribuind indirect la consolidarea apărării europene.

Termenele de fabricație rămân o provocare: realizarea unui singur sistem poate dura aproape un an, ceea ce înseamnă că efectul complet al creșterii producției va fi vizibil probabil abia la mijlocul sau sfârșitul anului 2027.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:54 - Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026. O treime dintre elevii de clasa a VIII-a au picat la Română și Matematică
18:48 - Rusia introduce în teren drone false de tip Shahed, cu rază lungă de acțiune
18:41 - Starea de urgență energetică în Republica Molodva ar putea fi ridicată după repunerea liniei Vulcănești–Isaccea
18:35 - Trump, evaluat de Băsescu, în contextul conflictului din Iran: Mincinos patologic, om bolnav
18:28 - FACIAS atacă în instanță înghețarea pensiilor și cere indexarea anuală. Aproape cinci milioane de pensionari, în aște...
18:22 - Plățile Apple, suspendate în Rusia pentru a limita accesul la VPN

HAI România!

Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
Adrian Severin: „Ăsta e un Guvern satelit, impus de puteri străine”
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA
America vrea să iasă din război, dar nu știe cum
America vrea să iasă din război, dar nu știe cum

Proiecte speciale