Pe teritoriul Ucrainei, forțele ruse se confruntă cu pierderi militare semnificative, care continuă să se acumuleze pe măsură ce conflictul se apropie de ziua 1.496. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a prezentat un nou bilanț al victimelor pâna la data de 30.03.26, informează defence-ua.com.

Conform datelor oficiale, aproximativ 1.296.700 de militari ruși au fost eliminați de la începutul agresiunii. În paralel, apărarea ucraineană a reușit să doboare 211.807 ținte aeriene, consolidând rezistența țării împotriva avansului inamicului.

Statul Major a detaliat și pierderile materiale ale armatei ruse, care includ mii de echipamente militare distruse în luptele de pe teren.

Mai exact, datele oficiale publicate în infograficele Ministerului Apărării al Ucrainei evidențiază următoarele cifre: 11.824 tancuri și 24.317 vehicule blindate de luptă au fost scoase din uz, alături de 39.049 de sisteme de artilerie și 1.708 lansatoare multiple de rachete (MLRS).

În domeniul apărării aeriene, au fost distruse 1.337 de sisteme antiaeriene, iar forțele aeriene ruse au pierdut 435 de aeronave și 350 de elicoptere.

Un aspect remarcabil îl reprezintă pierderile semnificative în domeniul dronelor și echipamentelor speciale: 206.531 UAV-uri operaționale-tactice și 4.105 unități de echipamente speciale au fost distruse.

De asemenea, 86.160 de vehicule și rezervoare de combustibil au fost eliminate, iar pierderile în materie de nave și submarine includ 33 bărci sau nave de război și 2 submarine.

Aceste cifre reflectă amploarea rezistenței ucrainene și costul uman și material suportat de Rusia în acest conflict prelungit. În timp ce războiul continuă să marcheze zi după zi, statisticile arată că pierderile inamicului nu dau semne de încetinire, în timp ce Ucraina își consolidează apărarea și sprijinul internațional.

Conform Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei, pierderile totale de război estimate ale Rusiei sunt următoarele:

Personal: aproximativ 1 296 700 (+870) de persoane.

Vehicule blindate și echipamente auto:

tancuri ‒ 11 824 (+4);

vehicule blindate de luptă ‒ 24 317 (+4);

echipamente speciale - 4 105;

vehicule și rezervoare de combustibil ‒ 86 160 (+183).

Mijloace de artilerie și apărare aeriană:

sisteme de artilerie ‒ 39 049 (+48);

MLRS ‒ 1 708 (+1).

Mijloace de apărare aeriană - 1 337.

Ținte aeriene: aeronave - 435; elicoptere - 350; UAV-uri (nivel operațional-tactic) ‒ 206 531 (+2 471); rachete de croazieră - 4 491.

Active navale: nave de război și ambarcațiuni - 33; submarine - 2.

Astfel, după aproape patru ani de război, bilanțul victimelor și distrugerilor continuă să fie un indicator clar al intensității și durabilității conflictului ruso-ucrainean, a mai subliniat sursa menționată.