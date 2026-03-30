Exporturile de gaze ale gigantului rusesc Novatek din zona Baltică, suspendate temporar

Novatek. Sursa foto: https://www.novatek.ru/en/press/photo/
Gigantul rus din sectorul energetic Novatek a oprit activitățile de procesare a condensatului de gaze și livrările de naftă (un produs derivat din petrol brut) din complexul Ust-Luga,  informează united24media.com.

Gigantul energetic rusesc Novatek suspendă exporturile de gaze din Baltica

Atacurile desfășurate în ultimele zile sunt descrise va fiind unele dintre cele mai puternice valuri de lovituri cu drone îndreptate până acum împotriva coridorului energetic din vestul Rusiei. Porturile baltice Primorsk și Ust-Luga au fost vizate în repetate rânduri, iar exploziile au provocat distrugeri semnificative la nivelul infrastructurii terminalelor.

Mai multe rezervoare de stocare au fost cuprinse de flăcări, ceea ce a determinat suspendarea operațiunilor de încărcare a petrolului și produselor petroliere. În paralel, echipele de intervenție au încercat să țină sub control incendiile, în condițiile în care coloane dense de fum se ridicau deasupra zonelor afectate.

Potrivit unor surse apropiate situației, citate de Reuters, incendiul izbucnit la complexul Novatek din Ust-Luga a afectat în mod direct instalațiile de procesare, dar și o parte din capacitățile de stocare a combustibilului.

Giovanni Becali și „telenovela” din spatele gratiilor. Memoriile unui martor ocular
Admitere la Politehnică. Specializările de top atrag cei mai mulți candidați, sunt și câte 12 liceeni pe loc

Deocamdată, nu există un termen clar pentru reluarea activității, acesta urmând să fie stabilit abia după o evaluare completă a pagubelor. Reprezentanții Novatek nu au oferit, până în acest moment, un punct de vedere oficial privind incidentul.

Complexul Ust-Luga este de-o importanță majoră

Complexul Ust-Luga reprezintă un punct logistic de importanță majoră, fiind dotat cu trei unități de procesare, fiecare având o capacitate anuală de aproximativ 3 milioane de tone.

Instalația transformă condensatul stabil de gaz într-o gamă variată de produse, inclusiv naftă ușoară și grea, combustibil pentru aviație, păcură destinată transportului maritim și motorină. Conform datelor furnizate de companie, în 2025 au fost procesate aici circa 8 milioane de tone de condensat de gaz.

Sectorul energetic Novatek. Sursa foto: novatek.ru.

Specialiștii din piață au declarat pentru Reuters că eventualele reduceri ale exporturilor de naftă ale Novatek ar putea influența direct piețele asiatice. Acestea se confruntă deja cu un deficit neașteptat de materii prime, pe fondul perturbării livrărilor de combustibil din Orientul Mijlociu, cauzate de tensiunile și conflictul în desfășurare dintre Statele Unite și Iran.

Scopul Ucrainei este de a diminua veniturile Rusiei pentru susținerea războiului

Lovirea complexului Ust-Luga se înscrie într-o campanie susținută de atacuri cu drone, caracterizată prin precizie și eficiență, care vizează în mod sistematic infrastructura energetică și de rafinare a Rusiei.

Cu doar câteva zile înainte, aparate fără pilot au reușit să evite sistemele de apărare antiaeriană și au lovit rafinăria Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez (YANOS) una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din țară, amplasată la aproximativ 700 de kilometri de graniță. În paralel, a fost vizată și instalația strategică Kirishinefteorgsintez (KINEF), situată în regiunea Leningrad.

Astfel de operațiuni, desfășurate în adâncimea teritoriului, sunt concepute pentru a genera un efect de domino la nivel logistic și financiar. Prin afectarea lanțurilor de aprovizionare și a capacităților de procesare, ele contribuie direct la diminuarea resurselor de care Kremlinul dispune pentru susținerea efortului de război.

Invazia terestră. Hai LIVE cu Turcescu
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA

