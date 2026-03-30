Analiză geopolitică. Cele trei fronturi ale conflictului Israel-Iran și noua ordine din Orientul Mijlociu

Deși „Operațiunea Rising Lion” (cunoscută și sub numele de Epic Fury) se desfășoară într-o singură arenă geografică, acest conflict major trebuie înțeles ca un război multi-domeniu.

Dincolo de confruntarea armată, asistăm la o mutare tectonică pe trei „table de șah” geopolitice distincte, cu implicații profunde pentru securitatea globală și piețele de energie, scrie Jerusalem Post.

Pe prima tablă de șah – confruntarea militară directă dintre Israel și Iran – deznodământul este clar. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF), în coordonare strânsă cu CENTCOM (Comandamentul Central al SUA), au obținut o victorie cinetică decisivă.

În doar trei săptămâni, infrastructura militară de bază a Iranului a fost dezmembrată, iar capacitatea sa de proiecție a forței a fost redusă la minimum. În termeni strategici, programul nuclear al Teheranului și arsenalul său de rachete balistice au fost întoarse în timp cu ani de zile. Amenințarea existențială la adresa Israelului a fost diminuată dramatic, alterând fundamental echilibrul de putere din Levant.

Pe a doua tablă de șah, peisajul este mult mai complex. Incapabil să concureze simetric, Iranul a adoptat o strategie asimetrică, identificând statele din Golf drept „pântecele moale” al arhitecturii de securitate conduse de SUA.

Transformând Golful într-un ostatic geopolitic, Iranul a folosit amenințările asupra Strâmtorii Ormuz și infrastructurii energetice pentru a forța un armistițiu. Totuși, această tactică a scos la iveală un eșec profund al hegemoniei regionale iraniene:

Statele din Golf, care ani la rând au adoptat o politică de izolare și detensionare față de Teheran, realizează acum că reținerea nu a funcționat. Furia stârnită de acțiunile Iranului împinge capitalele arabe spre un punct de non-retur geopolitic. Există o cerere regională în creștere pentru tehnologie israeliană, în special sisteme de apărare antiaeriană, prefigurând o aliniere tacită de securitate.

Liderii din Golf nu doresc o stare de război rece perpetuu. Soluția viabilă este un cadru de securitate extins, bazat pe Acordurile Avraam și integrarea coridoarelor economice (precum IMEC), care să garanteze libertatea de navigație.

Conflictul se intersectează direct cu competiția marilor puteri. Prin amenințarea Strâmtorii Ormuz – un punct de tranzit vital pentru o cincime din consumul mondial de petrol – Iranul a transformat o criză regională într-una internațională.

Aici este testat rolul Americii de garant al stabilității macroeconomice globale. Modul în care președintele Trump gestionează această criză va modela percepția aliaților și a competitorilor, precum China și Rusia. Amenințarea asupra prețului petrolului a plasat Washingtonul în fața unei alegeri strategice dificile: escaladarea campaniei pentru capitulare totală sau detensionarea prin diplomație coercitivă.

Pauza tactică actuală a loviturilor SUA asupra sectorului energetic iranian poate fi explicată prin dorința de a stabiliza piețele înainte de a declanșa o recesiune globală, lăsând totodată ușa deschisă pentru implementarea unui plan de pace în 15 puncte. Totuși, orice acord care permite Iranului să își mențină influența de șantaj sau să își refacă programul nuclear este considerat o amenințare la adresa hegemoniei americane.

Acest conflict marchează și un punct de cotitură în parteneriatul americano-israelian. Luptând într-o coaliție sincronizată fără precedent de la Al Doilea Război Mondial încoace, Israelul a demonstrat că este un partener strategic esențial, nu doar un beneficiar de asistență.

Viitorul acestor relații trebuie să depășească simplul ajutor militar și să se concentreze pe integrare operațională și cooperare industrială în domenii critice: inteligență artificială (AI), calcul cuantic, semiconductori și energie avansată.

Chiar dacă regimul islamic va supraviețui acestui război cinetic și va încerca să își asume victoria, realitatea structurală indică o slăbire masivă. Războiul lasă Teheranul mai izolat, mai radical și lipsit de instrumentele necesare pentru a gestiona crizele interne preexistente: colapsul macroeconomic, lipsa resurselor de bază și criza acută de legitimitate.

Dincolo de tratatele de pace, victoria geopolitică definitivă a Occidentului și a aliaților săi va fi atinsă atunci când poporul iranian, epuizat de represiune, va reuși să înlăture principalul motor al instabilității din Orientul Mijlociu. Plăcile tectonice ale geopoliticii s-au mișcat, iar acel moment este din ce în ce mai aproape, concluzionează Jerusalem Post.