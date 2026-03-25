Problema României, care ține de securitate națională. Suntem expuși la două riscuri majore

România este sub amenințarea a două pericole în viitorul apropiat, iar oficialii trebuie să ia măsuri urgente. Gabriel Păun, cunoscut activist de Mediu, a fost invitat, marți, în podcastul realizat de Liviu Mihaiu pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

Decarbonizarea și schimbările climatice vor afecta serios țara noastră, după cum arată un raport întocmit de Păun. Activistul vrea să-l prezinte președintelui țării, Nicușor Dan, și atrage situația că situația este foarte gravă. Totul se încadrează la siguranța națională.

„Am pregătit un memoriu, am lucrat șase luni la el. Se intitulează „România, risc sistemic iminent și decizii strategice inevitabile”. În care vorbim foarte tehnic și științific, dar pe înțelesul tuturor despre situația în care se găsește România.

Decarbonizarea și schimbările climatice nu mai sunt doar o problemă de mediu, ci de securitate națională. Căci suntem expuși la două riscuri majore în același timp: schimbările climatice și instabilitatea energetică globală. Și dacă nu facem ceva acum, fereastra de timp pe care o avem la dispoziție, să decarbonizăm România, se închide și este irepetabilă”, a explicat invitatul lui Liviu Mihaiu.

„Memoriul o să plece cât de curând, îl deschid și altor organizații și specialiști pentru susținere, dar menirea lui este clară, să păstrăm România locuibilă. Căci tehnic vorbind, în ceea ce privește încălzirea globală, media este 1,5 grade față de perioada preindustrială. În România suntem deja la 2,7, potrivit studiilor”, a mai afirmat Gabriel Păun.

El a prezentat pericolele cu care s-ar putea confrunta țara noastră în viitorul apropiat: fenomene meteo extreme. „Nu mă refer doar la furtuni, dar și la probleme iarna, că poți să ai probleme și iarna cu viscole din astea care te paralizează, dar mai ales aridizarea. Și când ai aridizare și există niște hărți precise.

Consiliul Suprem de Apărare a țării știe, dar nu-l ia în calcul. Vom avea migranți climatici în România, că dacă nu mai ai apă în fântână, și s-a întâmplat deja acum două veri, că foarte mulți români n-au mai avut apă în fântână, ajungi să te muți. Că fără apă, nu poți să spui castraveți și dacă nu ai castraveți și ce-ți mai trebuie în grădină să mănânci și nici bani să cumperi. trebuie să te cam muți.

Și vrem să evităm acest scenariu îngrozitor. Și fereastra de timp pentru investiții strategice în energie și păstrarea locuibilității sunt acum, doar acum. Este târziu, dar mai avem șansa să mai salvăm ceva”, a mai explicat invitatul podcastului.