Semnele care trădează peștele stricat. La ce trebuie să fie atenți consumatorii

Republica Moldova. Cumpărarea peștelui fără verificarea prospețimii poate avea consecințe serioase pentru sănătate. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează consumatorii că manipularea sau depozitarea incorectă a acestui produs poate duce rapid la alterarea lui și oferă câteva recomandări simple pentru a recunoaște peștele proaspăt.

Pentru a preveni astfel de situații, experții instituției oferă câteva recomandări simple care îi pot ajuta pe consumatori să verifice rapid dacă peștele este proaspăt și sigur pentru consum.

Potrivit ANSA, unul dintre primele semne care ar putea indica o manipulare necorespunzătoare a peștelui este prezența unei cantități prea mari de gheață sau a unei glazuri murdare pe suprafața produsului.

„Peștele este unul dintre cele mai perisabile produse alimentare, iar dacă are acumulări de gheață în exces sau glazură murdară este semnul clar că a fost decongelat și recongelat”, atenționează specialiștii.

Astfel de situații pot apărea atunci când lanțul de frig nu este respectat sau când produsul a fost păstrat în condiții necorespunzătoare, ceea ce poate afecta atât calitatea, cât și siguranța alimentară.

Specialiștii ANSA recomandă consumatorilor să acorde atenție mai multor elemente vizibile înainte de a cumpăra pește.

Un prim indicator important este aspectul ochilor. Aceștia trebuie să fie limpezi și strălucitori, nu tulburi și nici adânciți în orbite. De asemenea, bronhiile peștelui trebuie să aibă o culoare roșu aprins, fără mucus și fără miros neplăcut.

Un alt element care poate indica prospețimea produsului este textura cărnii.

„Carnea trebuie să fie elastică (dacă apeși cu degetul, să revină imediat la forma inițială)”, explică specialiștii.

Aceste semne simple pot ajuta consumatorii să identifice rapid un produs proaspăt și să evite peștele care ar putea fi alterat sau depozitat incorect.

Autoritățile subliniază că un alt aspect esențial este locul din care este achiziționat produsul. Peștele trebuie cumpărat doar din unități comerciale autorizate, unde comercianții pot prezenta documentele necesare privind proveniența și calitatea produsului.

„Nu cumpăra niciodată pește din locuri neautorizate sau de la comercianți care nu pot prezenta documentele de proveniență, certificatul de calitate și bonul de casă”, îndeamnă experții ANSA.

Documentele de proveniență și certificatul de calitate reprezintă garanția că produsul a fost verificat și transportat în condiții corespunzătoare.

Specialiștii avertizează că produsele comercializate în condiții improprii pot prezenta riscuri serioase pentru sănătate. Peștele vândut în spații neautorizate sau în condiții improprii de temperatură poate deveni rapid periculos pentru consum.

„Peștele cumpărat „de pe trotuar” sau din portbagajele mașinilor poate fi infestat cu paraziți sau poate conține toxine periculoase din cauza depozitării incorecte”, menționează reprezentanții instituției.

În astfel de cazuri, consumatorii nu au garanția că produsul a fost păstrat în condiții igienice și la temperatura corespunzătoare.

În acest context, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă consumatorilor să fie vigilenți atunci când aleg produse alimentare și să le achiziționeze doar din unități comerciale autorizate.

Respectarea acestor recomandări simple poate contribui la evitarea unor probleme de sănătate și la asigurarea unui consum sigur de produse din pește. ANSA reamintește că informarea și atenția consumatorilor reprezintă un element esențial pentru prevenirea riscurilor alimentare și pentru protejarea sănătății publice.