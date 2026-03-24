Ambasadorul SUA la Bucureşti, primul mesaj pe Truth Social: Voi promova agenda America First

Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite în România, a făcut prima sa postare pe reţeaua Truth Social, platforma preşedintelui american Donald Trump. În mesaj, el a evidenţiat angajamentul liderului american pentru menţinerea puterii şi libertăţii SUA, punând accent pe valorile care stau la baza politicii externe a Washingtonului.

Diplomatul a afirmat că este onorat să își desfășoare activitatea sub conducerea preşedintelui Donald Trump și a dat asigurări că va promova agenda „America First” a liderului republican.

„Onorat să servesc sub conducerea preşedintelui DonaldTrump în calitate de ambasador al SUA în România. Voi conduce Ambasada pentru a promova agenda «America First» a preşedintelui”, a scris el.

Diplomatul a adăugat că este mândru să reprezinte Statele Unite, să întărească relaţiile cu poporul român, să susţină parteneriatul militar şi să apere interesele economice şi de securitate ale Americii.

Într-un videoclip publicat cu o zi înainte, Nirenberg a vorbit despre recunoştinţa sa faţă de preşedintele Trump.

„Parteneriatul dintre Statele Unite şi România nu a fost niciodată mai puternic şi mai important ca acum. Aştept cu nerăbdare să susţin agenda «America First» a preşedintelui Trump şi să consolidez cooperarea Statelor Unite şi României în trei domenii cheie”, a arătat Nirenberg, evidenţiind importanţa colaborării în domeniul apărării şi securităţii, extinderea relaţiilor comerciale, inclusiv în energie şi tehnologie, şi aprofundarea legăturilor bilaterale.

Darryl Nirenberg şi-a început oficial mandatul la Bucureşti pe 3 martie, prezentând scrisorile de acreditare la Palatul Cotroceni.

„M-am bucurat să-l primesc astăzi, la Palatul Cotroceni, pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, cu care am avut un prim dialog despre cum putem face ca parteneriatul strategic dintre statele noastre să devină mai puternic”, spunea Nicușor Dan.