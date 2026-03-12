Politica

Noul ambasador al SUA în România, primit la Palatul Victoria de Bolojan. Decizia CSAT, un punct al discuției  

Noul ambasador al SUA în România, primit la Palatul Victoria de Bolojan. Decizia CSAT, un punct al discuției  Darryl Nirenberg și Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, aflat în vizită de prezentare. „Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel”, a spus acesta, potrivit unui comunicat emis de Guvern.

Decizia CSAT, prezentată de Bolojan în timpul întâlnirii

În timpul discuțiilor, premierul a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane. El a afirmat că măsura reflectă poziția strategică a României și rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securității naționale.

„Pentru România, securitatea şi apărarea constituie fundaţia Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre şi lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări şi pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, se arată în comunicat.

Care sunt prioritățile Guvernului

Bolojan a menționat, de asemenea, că printre prioritățile Guvernului se află menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar și consolidarea unei economii sănătoase.

Darryl Nirenberg și Ilie Bolojan

Darryl Nirenberg și Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/U.S. Embassy Bucharest

Mai mult, șeful Guvernului a declarat că Parteneriatul cu SUA este solid și că obiectivul său este consolidarea acestuia nu doar pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. „O prioritate o reprezintă creșterea investițiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv și mai atractiv”, se arată în comunicat.

Bolojan și Nirenberg au stabilit o nouă întâlnire în aprilie

În acest sens, premierul și ambasadorul SUA au convenit să se întâlnească din nou în luna aprilie pentru a analiza proiecte economice comune.

„În acest sens, premierul și ambasadorul SUA au agreat ca, în cursul lunii aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizei proiectelor economice comune, având în vedere oportunitățile de cooperare din domeniile energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice”, a transmis Guvernul.

