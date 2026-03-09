Ilie Bolojan, noi detalii despre repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Când va avea loc analiza în scandalul Țoiu - Ponta

Ilie Bolojan a anunțat, pe Facebook, continuarea operațiunilor de repatriere a românilor din zonele de conflict din Orientul Mijlociu. De asemenea, premierul a promis și o analiză a procedurilor care va fi realizată după finalizarea evacuărilor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că operațiunile de repatriere ale românilor aflați în zone afectate de conflict în Orientul Mijlociu se desfășoară în continuare. În ultimele zile, sute de cetățeni au ajuns în România prin zboruri organizate cu sprijin european, dar și prin curse comerciale.

„Continuăm efortul de a repatria cetățenii români surprinși de izbucnirea războiului în zone periculoase”, a transmis premierul.

Luni dimineață, la București au sosit 273 de români transportați din Muscat, Oman, cu două zboruri organizate în cadrul mecanismului european RescEU, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Cetățenii români aflați în Emiratele Arabe Unite au fost mai întâi transferați către Muscat cu ajutorul a nouă autocare, gestionate de consulatul României din Dubai.

Tot luni, un alt zbor asistat a adus în țară 191 de persoane evacuate din Doha, Qatar, prin intermediul Arabiei Saudite. Premierul a subliniat că aceste operațiuni se concentrează în special pe categoriile vulnerabile. „În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile”, a declarat Bolojan.

Autoritățile române colaborează și cu companiile aeriene comerciale pentru a facilita întoarcerea turiștilor români din Emiratele Arabe Unite. Mulțumirile premierului au vizat autoritățile locale pentru deschiderea culoarelor aeriene care permit efectuarea a două curse Fly Dubai zilnic către România. Luni, două astfel de zboruri au transportat 164 de cetățeni români, alături de pasageri din alte state UE. „Există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile”, a precizat Bolojan.

Premierul a transmis că o analiză detaliată a modului în care a fost organizată repatrierea va fi realizată doar după ce toți românii aflați în zonele de conflict vor fi aduși în siguranță. „După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români”, a spus Bolojan. Autoritățile intenționează să învețe din experiențele din ultimele zile pentru gestionarea mai eficientă a unor situații similare în viitor.

Operațiunea de repatriere a stârnit tensiuni politice recente. Victor Ponta și Daciana Sârbu au acuzat Ministerul Afacerilor Externe că fiica lor minoră nu a fost inclusă pe lista unui zbor. Ministerul a respins acuzațiile, explicând că selecția pasagerilor s-a făcut pe baza unor criterii de prioritate, cum sunt copiii, persoanele cu probleme medicale, femeile însărcinate și familiile cu copii mici.

Controversa a fost discutată și în ședința coaliției de guvernare, unde liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut trimiterea Corpului de Control la Ministerul Afacerilor Externe. Solicitarea a fost respinsă de premier, care a reiterat că prioritatea rămâne evacuarea românilor din zonele afectate de conflict.