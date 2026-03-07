Critici dure privind gestionarea repatrierilor din Orientul Mijlociu. Modelul românesc: „Scapă cine poate”

Omul de afaceri Adrian Homan, bazându-se pe experiența sa din diaspora, a lansat o serie de critici aspre la adresa modului în care autoritățile române gestionează evacuarea cetățenilor din zona de conflict a Orientului Mijlociu.

Acesta acuză Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de ineficiență, dependență excesivă de mecanismele europene și decizii motivate politic, cerând demiterea de urgență a ministrului de Externe.

Conform declarațiilor lui Homan, de la începutul conflictului, România a reușit să repatrieze doar 1.000 de cetățeni, în condițiile în care aproximativ 3.000 solicită asistență pentru a reveni în țară, iar alți 16.000 se află în atenția autorităților.

Deși recunoaște că Orientul Mijlociu este o regiune complexă, cu o situație de securitate instabilă care complică transportul aerian și terestru, Homan subliniază că România suferă din cauza capacităților logistice limitate. În viziunea sa, statul român reacționează greu și se bazează exclusiv pe Mecanismul European de Protecție Civilă, acuzând autoritățile că nu acordă prioritate categoriilor vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu probleme medicale) fără un acord prealabil de la UE.

Un punct central al declarațiilor îl reprezintă situația fiicei minore a fostului premier Victor Ponta. Homan susține că tânăra a fost blocată în Dubai și împiedicată să urce în avionul de repatriere, deși se afla pe lista de priorități.

Acesta lansează acuzații grave, susținând că decizia ar fi venit direct la ordinul ministrului de Externe. Homan a invocat drept presupus motiv argumentul că „tatăl ei are bani”. Mai mult, el subliniază afirmațiile lui Victor Ponta, care a cerut transparență, sugerând o decizie administrativă sau politică netransparentă, și acuză că în aeronavele de repatriere s-ar fi aflat mai mulți cetățeni străini decât români.

Adrian Homan a pus în antiteză reacția României cu modelele de intervenție ale altor state europene, pe care le consideră mult mai eficiente.

Franța: Dispune de o capacitate proprie ridicată și prioritizează rapid cetățenii vulnerabili. Germania: Folosește un model integrat, în care Ministerul de Externe colaborează cu Armata pentru a crea „poduri aeriene” securizate cu aeronave militare. Spania: Aplică un sistem eficient de coordonare consulară europeană, cerând ulterior rambursarea costurilor de la UE pentru reacții rapide. Suedia: Se bazează pe avertismente de călătorie și asigurări private, dar intervine direct, inclusiv militar, pentru repatrieri.

Prin comparație, Homan definește abordarea României drept un „model de criză consulară”, tradus prin atitudinea „descurcă-te singur sau scapă cine poate”, din cauza dependenței totale de sprijinul logistic și financiar extern.

Dincolo de drama repatrierilor, situația din Orientul Mijlociu reprezintă o amenințare critică la adresa întregii lumi. Războiul din regiune are potențialul de a destabiliza economia mondială și de a influența radical geopolitica globală.

Deși nu se poate prezice cu certitudine dacă va izbucni un război mondial, există temeri profunde că o escaladare ar atrage rapid și alte țări din regiune, cu consecințe economice și de securitate grave.

Șocuri pe piața energiei. Regiunea este crucială pentru aprovizionarea cu petrol a lumii. Orice perturbare a acestor fluxuri ar duce inevitabil la creșteri drastice ale prețurilor petrolului. Efect de domino economic. Scumpirea energiei ar declanșa automat creșterea prețurilor la bunurile de consum, ducând la instabilitate economică și financiară pe plan global. Tensiuni la nivel înalt. Marile puteri globale, dependente de aceste resurse energetice, sunt nevoite să navigheze cu extremă prudență, în condițiile în care tensiunile diplomatice și militare dintre ele sunt deja la un nivel maxim.

În prezent, comunitatea internațională monitorizează cu atenție focarul de conflict, iar eforturile diplomatice sunt în plină desfășurare tocmai pentru a preveni escaladarea către o conflagrație mondială.

În încheiere, Adrian Homan a solicitat intervenția premierului pentru demiterea tuturor celor responsabili de gestionarea internă a crizei, în frunte cu ministrul de Externe. El a catalogat drept inacceptabilă discrepanța dintre sprijinul substanțial oferit altor state, precum Ucraina, și neglijarea propriilor cetățeni aflați în dificultate în Orientul Mijlociu.

Pentru a preveni viitoare crize, omul de afaceri recomandă atragerea în diplomație a unor experți cu cunoștințe aprofundate despre regiunile specifice. Investiții majore în apărare, securitate și logistică proprie. Concentrarea pe dezvoltarea economică națională pentru a elimina dependența de ajutoarele externe.