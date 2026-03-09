Situaţia ministrului de Externe Oana Ţoiu, analizată în şedinţa coaliţiei. Cum a salvat-o premierul Ilie Bolojan: Nu e momentul

Situația ministrului de Externe Oana Ţoiu și modul în care MAE a gestionat repatrierea românilor din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu a fost discutată în ședința coaliției. Grindeanu cere audierea în Parlament, Kelemen Hunor solicită explicații suplimentare, iar Fritz susține că ministrul nu se ferește de clarificări, relatează news.ro.

Ședința coaliției de luni s-a concentrat asupra modului în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat repatrierea românilor din zonele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Subiectul a fost ridicat ca urmare a scandalului legat de cazul Irinei Ponta, generând discuții între liderii partidelor din coaliție.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că este nevoie de clarificarea urgentă a situației, subliniind că modul în care s-a gestionat repatrierea reprezintă o problemă de credibilitate pentru guvern. „Aceasta va fi audiată în Parlament pe acest subiect”, a afirmat Grindeanu, adăugând că a propus premierului trimiterea Corpului de Control la MAE pentru verificări suplimentare.

Solicitarea sa a fost respinsă de premierul Ilie Bolojan, care a explicat că „nu este momentul pentru aşa ceva”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat că răspunsurile ministrului Ţoiu din conferința de presă organizată în urma scandalului „nu au fost convingătoare” și a subliniat că este nevoie de explicații suplimentare.

În schimb, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că ministrul de Externe „nu se ferește de explicații”, însă, în contextul actual legat de războiul din Iran, consideră că „nu i se pare corect să se facă această analiză acum”.

Conform datelor oficiale, mii de români sunt afectați de conflictul din Orientul Mijlociu, iar peste 1.500 au fost deja repatriați.

Alte persoane continuă să solicite sprijin pentru a reveni în țară. Ministerul Afacerilor Externe a transmis informații publice privind organizarea zborurilor de evacuare și a sprijinului consular acordat cetățenilor români aflați în regiune.

Audierile parlamentare ale ministrului Oana Ţoiu vor fi următorul pas oficial pentru clarificarea modului în care MAE a gestionat repatrierea cetățenilor români.

Liderii coaliției au convenit că situația trebuie analizată, însă opiniile rămân împărțite asupra momentului și modului în care se vor face verificările suplimentare.