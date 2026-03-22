Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?

Povestea lui Kaspar Hauser rămâne una dintre cele mai tulburătoare enigme din istoria europeană modernă timpurie. Pe 26 mai 1828, un adolescent de aproximativ 16–17 ani a apărut brusc în piața Unschlitt din Nürnberg, Germania, îmbrăcat în zdrențe, purtând o scrisoare în mână și părând complet dezorientat.

Abia putea vorbi, știa doar câteva cuvinte simple – „cal”, „vreau să fiu cavaler ca tatăl meu” – și scria cu litere mari și tremurate doar numele său: Kaspar Hauser.

Scrisoarea pe care o ținea conținea două mesaje anonime: unul de la un presupus țăran sărac care îl crescuse și nu mai putea avea grijă de el, altul datat 1812, aparent de la mama sa, care spunea că tatăl băiatului murise și că el trebuia trimis la regimentul de cavalerie.

Cei care l-au găsit l-au dus la un căpitan de cavalerie, apoi la poliție. Kaspar părea să nu fi văzut niciodată lumina zilei sau lumea exterioară – evita lumina puternică, se mișca rigid, nu știa ce e un ban sau o oglindă, și se hrănea doar cu pâine și apă.

A povestit că a trăit ani întregi într-o cameră întunecată, izolată, legat cu lanțuri la picioare, hrănit de o persoană invizibilă care îi aducea mâncare și apă, fără să-i vorbească vreodată. Singurele sale jucării erau doi cai de lemn și un câine de lemn.

Când a împlinit 16 ani, omul misterios l-a învățat să scrie numele său, l-a dus afară noaptea, l-a pus să meargă ore întregi și l-a abandonat lângă Nürnberg cu scrisorile.

Știrea s-a răspândit rapid în toată Germania și Europa. Kaspar Hauser a fost luat sub protecție de autorități, apoi de școala locală și de familii nobile. Profesorul Georg Daumer l-a găzduit și l-a învățat să citească, să scrie și să deseneze – băiatul avea un talent natural pentru desen, dar progresele lui erau lente, iar memoria lui rămânea goală despre copilărie. A învățat să vorbească mai bine, dar povestea lui rămânea fragmentară: întuneric, singurătate, frică de lumina soarelui și de zgomote puternice. Oamenii au început să-l vadă ca pe un „copil sălbatic” sau „enigma Europei”.

Teoriile au explodat imediat. Cea mai persistentă a fost că Kaspar era prințul moștenitor al Casei de Baden, născut pe 29 septembrie 1812 și declarat mort câteva săptămâni mai târziu. Conform zvonurilor, copilul adevărat ar fi fost răpit și înlocuit cu un sugar bolnav care a murit, totul pentru a favoriza succesiunea altor ramuri ale familiei (în special contesa de Hochberg). Motivul: moștenirea tronului și intrigile dinastice din Baden, influențate de Napoleon și alianțele europene.

Alții l-au văzut ca pe un impostor – un băiat crescut în sărăcie care a inventat povestea pentru atenție și ajutor. Au existat și atacuri asupra lui: în 1829, cineva l-a atacat cu un cuțit în casa lui Daumer (copilul a spus că era răpitorul său vechi), iar în 1833 a fost înjunghiat mortal în grădina Ansbach, murind trei zile mai târziu, pe 17 decembrie. Ultimele sale cuvinte au fost confuze, dar a insistat că atacatorul a fost un bărbat cu barbă neagră.

Timp de aproape două secole, teoria prințului a dominat imaginația publică – cărți, filme (inclusiv „The Enigma of Kaspar Hauser” de Werner Herzog din 1974) și speculații. Dar în 2024, o analiză genetică detaliată a ADN-ului mitocondrial (transmis pe linie maternă) din mostre de păr și sânge conservate a pus capăt definitiv acestei ipoteze. Studiul publicat în iScience (condus de Walther Parson de la Universitatea Innsbruck) a comparat haplotipul mitocondrial al lui Kaspar (mitotip W) cu cel al Casei de Baden (H1bs) și a arătat o diferență clară, cu o probabilitate de 99.9994% că nu există legătură maternă. Asta infirmă teoria că ar fi fost fiul Marelui Duce Carl și al Stéphaniei de Beauharnais (adoptată de Napoleon).

Studiul nu dovedește că era un impostor – doar că nu era prinț. Kaspar ar fi putut fi totuși victima unei izolări crude sau a unui abuz grav. O analiză din 2023 (în Clinics in Dermatology) a pus la îndoială și povestea vaccinării împotriva variolei (el avea cicatrice, dar politicile bavareze din epocă fac improbabilă o izolare totală fără vaccinare). Totuși, multe aspecte rămân inexplicabile: de ce nu vorbea aproape deloc la început, de ce evita lumina, de ce desenele lui arătau o sensibilitate artistică neobișnuită pentru cineva izolat total?

Kaspar a murit la 21 de ani, înmormântat în Ansbach cu epitaf: „Aici zace Kaspar Hauser, enigma timpului său, născut necunoscut, murit necunoscut”. Povestea lui a inspirat poeți (Paul Verlaine, Stefan Zweig), psihologi și istorici – unii văd în el un caz de izolare extremă similar cu Genie (fata sălbatică din California anilor '70), alții un episod de isterie colectivă sau fraudă inteligentă.

În 2026, după ADN-ul care a infirmat teoria regală, misterul persistă: cine l-a ținut izolat? De ce? Și cine l-a ucis în final? Poate că adevărul e simplu și tragic – un copil abuzat, abandonat, care a găsit o lume care l-a transformat în legendă.