Atac cu drone asupra unei rafinării din Iaroslavl. Infrastructura energetică rusă, din nou vizată

Un atac cu drone atribuit Ucrainei a vizat în noaptea de 28 martie o rafinărie de petrol din orașul Iaroslavl, din Rusia, potrivit informațiilor publicate de Kyiv Independent.

Incidentul are loc pe fondul unei serii de lovituri repetate asupra infrastructurii energetice din Federația Rusă, în contextul conflictului aflat în desfășurare.

Conform sursei citate, dronele ucrainene ar fi lovit rafinăria Slavneft-YANOS, una dintre cele mai mari unități de procesare a petrolului din Rusia. Instalația are o capacitate de producție de peste 15 milioane de tone anual, fiind considerată un obiectiv strategic important.

Orașul Iaroslavl este situat la aproximativ 700 de kilometri de granița Ucrainei cu Rusia și la circa 230 de kilometri nord-est de Moscova, ceea ce indică o rază extinsă de acțiune pentru astfel de operațiuni.

Anterior atacului, guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mikhail Yevrayev, a declarat că „a fost declarată o amenințare de atac cu drone în regiunea centrală a Rusiei”, semnalând o stare de alertă în zonă.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în aceeași noapte, forțele ruse ar fi doborât 155 de drone ucrainene în 16 regiuni, inclusiv în peninsula Crimeea ocupată și în zona Moscovei.

Totuși, autoritățile de la Moscova au raportat exclusiv dronele interceptate, fără a preciza dacă unele dintre acestea și-au atins țintele.

Această lipsă de detalii privind eventualele impacturi lasă deschisă evaluarea reală a efectelor atacurilor asupra infrastructurii vizate.

Atacul din Iaroslavl se înscrie într-o succesiune de operațiuni similare. În noaptea de 27 martie, drone ucrainene ar fi lovit terminale petroliere din orașele-port Ust-Luga și Primorsk, situate în regiunea Leningrad, conform canalelor media ruse de pe Telegram. Aceste acțiuni au marcat a treia noapte consecutivă de atacuri asupra infrastructurii petroliere din zonă.

De asemenea, la 26 martie, Statul Major al Ucrainei a confirmat lovirea rafinăriei Kirishi Petroleum Organic Synthesis (Kinef), amplasată în orașul Kirishi, tot în regiunea Leningrad.

Autoritățile de la Kiev consideră instalațiile petroliere drept ținte militare legitime, argumentând că acestea contribuie direct la finanțarea efortului de război al Rusiei.

Evoluțiile de pe teren au loc într-un context economic global tensionat. La 8 martie, prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul escaladării conflictului dintre Iran, Israel și Statele Unite. Este pentru prima dată când acest prag a fost depășit de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Petrolul rusesc este supus unor sancțiuni internaționale, inclusiv plafonări de preț impuse de aliații Ucrainei. În acest context, Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat, la 12 martie, emiterea unei licențe temporare care permite achiziția de petrol rusesc aflat în prezent pe mare, în încercarea de a stabiliza prețurile globale ale energiei, în pofida continuării conflictului.